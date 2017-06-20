Новости Украины и Новороссии 20 июня 2017

На Украине начали действовать новые пошлины на российский шоколад

На Украине с 20 июня вступили в силу пятилетние антидемпинговые пошлины размером 31,33% на импорт из России шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао.

В последние годы объемы импортных поставок шоколада из России в Украину сократились до минимальных размеров. Российские эксперты прогнозируют, что ограничительные меры приведут к дальнейшей потере кондитерами РФ украинского рынка.

Импорт может сойти на нет

По данным Государственной службы статистики Украины, еще в 2015 году Россия была самым крупным импортером шоколада в страну, поставив по итогам года продукции на 25 миллионов долларов. В 2016 году объемы поставок резко сократились — до 399 тысяч долларов.

Из-за ухудшения украино-российских отношений многие международные производители шоколада, которые ранее поставляли на Украину продукцию со своих заводов в России, провели переориентацию и начали завозить товар с заводов в Европе, в частности из Польши.

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Важно опередить Путина, — Порошенко о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. «У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость», — сказал президент во время общения с украинской громадой в Вашингтоне. Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США. «Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики», — сказал П.Порошенко. По информации агентства «Интерфакс-Украина», во вторник утром президент Украины встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с президентом США Д.Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом. Ожидается, что по итогам переговоров с Д.Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ. Читайте также: Зрада: Вместо Трампа с Порошенко встретится Пенс

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Захар Прилепин: Майданный гон

Вот они ходят уже четвёртый год, с одними и теми же доводами, и не устают.

Вы скажете: это боты.

Да нет, не боты, не боты.

Девять из десяти — обычные замайданные граждане, сознание которых организовано так, что всякая входящая и противоречащая их взглядам информация блокируется сразу.

Давайте, пожалуй, рассмотрим самые расхожие их доводы.

Вот первый довод, очень частый, цитируем. «Война только там, где ваш „русский мир“. В Харьков и в Полтаву „русский мир“ не пришёл, и там войны нет».

Здесь мы видим блистательную подмену: то есть, сами вводят войска, сами используют авиацию и тяжёлую артиллерию, но виноват, естественно, кто-то другой.

Между тем, у них не хватает ума просто перевернуть собственный довод и посмотреть на него с другой стороны. В Ровеньках и в Краснодоне ВСУ и карательных батальонов нет — и войны там нет тоже. Если оставите в покое Донецк и Луганск, и уйдёте туда, откуда пришли — на всех оставленных территориях тоже не будет войны.

Всё просто? Всё просто.

Идите отсюда. Мир будет.

«Войну развязали русские диверсанты. Если б не ваш Гиркин — ничего бы не было. Откуда появился Моторола?».

Народным губернатором Донецка был избран местный активист Павел Губарев. Событиями в Донецке на ранних этапах руководили именно местные граждане, жители на тот момент ещё Украины: Захарченко, Пушилин, Пургин, Ходаковский и так далее. Жителями Украины являлись Болотов, Плотницкий, Дремов, Мозговой, Безлер и так далее.

Моторола приехал в качестве добровольца из России, и наряду с уроженцем Донецкой области Михаилом Толстых, стал одним из символов сопротивления.

К моменту появления на Донбассе Игоря Стрелкова, полноценные перевороты уже случились и в Луганске, и в Донецке, и во многих других городах.

Внимание, вопрос: почему в Киеве, и далее по многим городам Украины возможно устраивать перевороты, менять власть и захватывать администрации, а в Донецке, Севастополе, Харькове и Луганске — нельзя?

Если можно — то можно везде. Вы за свободу выбора? И мы за свободу выбора.

Лазейка у наших оппонентов остаётся одна: это вообще не местные устраивали, это чужие.

Полноте, господа хорошие: на площади Донецка и Луганска выходили сотни тысяч людей. У России нет такого количества диверсантов, да и не нужны они, да и не решают они ничего, когда происходит народная революция (если угодно — контрреволюция).

Характерно, что активно настаивая на русском следе в донбасских событиях, те же самые замайданные граждане считают наличие в их добровольческих батальонах выходцев из РФ, Беларуси и Польши — совершенно нормальным; а финансовую помощь, предоставляемую США и Германией, — логичной; а явное и настойчивое присутствие западных политиков на Майдане — не имеющим не малейшего значения.

Ну, ребята, это же не честно. Давайте создадим равные конкурентные условия, давайте прекратим кривляться.

Другой довод: «Почему вам можно бороться с сепаратистами в Чечне, а нам — нельзя?»

В сущности, этот довод можно принять, но тогда придётся согласиться, что сепаратисты всё-таки есть. Что пятьдесят тысяч человек, пришедшие на похороны Арсена Павлова — это они и есть, и это нонсенс, на Украине ни одного «героя АТО» так не хоронили. Что сотни тысяч человек, которые выходили на Донбассе на антимайданные митинги — это реальность. Просто эта реальность вам не нравится, однако выбора нет — жить в реальности, или врать себе про «сто тысяч диверсантов».

Но вообще, в Чечне происходили две вещи, которые никак не сообразуются с ситуацией на Донбассе.

С одной стороны, в Чеченской мятежной республике уже шла внутренняя гражданская война к моменту начала «первой чеченской», и, в конечном итоге, за власть боролись кланы, нацеленные на уход от Москвы, и на сохранение единой государственности.

Более того, в Чечне радикальные группировки производили зачистку русскоязычного населения, с явными элементами геноцида десятков тысяч людей.

Ничего подобного на Донбассе к весне 2014 года не было: ни гражданской войны с воюющими «за Киев» и «против Киева», ни, тем более, зачисток, выселения и убийств украинцев.

Была обратная ситуация: порядка 80% населения было настроено на бескровную федерализацию. Антимайданные силы практически бескровно взяли везде власть — и с ними можно было бы договариваться.

Но договариваться с ними не стали. Здесь лежит исток начала войны.

Наконец, «вторая чеченская» прямо инициирована покойным Хаттабом сотоварищи, совершившим военное вторжение на территорию РФ.

Отдельный, и просто неотразимый довод для всех сторонников АТО, в том числе и для российской либеральной интеллигенции, совсем прост.

Надо на минуту представить, что Янукович не потерял власть и сохранил президентское кресло, а во Львове — как в Донецке и в Луганске — «сепаратисты» захватили администрации, требуя федерализации. Тогда Янукович объявил АТО, и начал бомбить Львов авиацией — как легитимный президент.

Что бы вы тогда кричали?

Правильно, вы бы кричали, что Янукович — это просто чудовище.

Иное дело — Порошенко и Турчинов, ага.

Очередной довод, не менее частый, процитирую прямо по своему сетевому журналу.

«Какая к чертям собачьим Новороссия?! Что есть родная земля? Украина для украинца родная земля? А земля Донбасса, что, в другой стране и не является для украинца родной землей? Вы вроде взрослый грамотный человек, а впечатление что в другой реальности и еще бледных поганок поели!»

Знаменательно, что те же самые жители Украины говорят, что для них Кубань, Воронеж, и далее чуть ли не до Москвы, а то и до Дальнего Востока, где украинцы расселялись — родная земля, на которые они претендуют.

В сущности, они правы.

Потому что мы есть дети единого государства, существовавшего с некоторыми перерывами многие века. Мы претендуем на общее наследство. И оно будет общим.

Напоследок, приведём ещё один довод: всякий раз, когда в Сети появляются обескураживающие видео факельных шествий, бандеровских хороводов, детских скакалок с криками «Москаляку на гиляку», нам сообщают, что «это то же самое, что подобные марши Москве».

Нет, это не то же самое.

И по той причине, что «правые марши» в Москве утеряли свою актуальность и, по сути, маргинализированы.

И по той причине, что «правые марши» не являются прямым аналогом факельных шествий в Киеве.

И по той причине, что неонацистские группировки никак не претендуют на власть в России, не имеют своих представителей в парламенте, не имеют своих карательных батальонов, не носят по улицам портреты нацистских преступников, в их честь здесь не называют улиц, и, наконец, никакие неонацисты в России не ведут боевых действий против собственного народа.

Так что не стоит сравнивать местных, так сказать, бритоголовых, которых, тем более, куда больше в Прибалтике, Румынии или Венгрии, с теми, что на Украине являют действенную и весомую силу, влияющую на образование в школах и университетах, на работу судов и прокуратуры, на администрации любого уровня, на власть как таковую — достаточно вспомнить хотя бы «блокаду Донбасса», хотя если бы только это.

Список доводов и контрдоводов, конечно же, можно продолжить, и мы это сделаем.

Для чего пришлось написать этот текст?

Нет, никак не для опасно инфицированных граждан, которые, как заговорённые, повторяют одни и те же нелепости который год — часть из них в принципе не передаётся перезагрузке.

Это доводы для юношества и на Украине, и в России, пытающегося вот прямо сейчас понять, где правда.

Правда очевидна. Есть правда и есть гон. Не ведитесь на гон.

Захар Прилепин

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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США собираются официально разместить на Украине свою армию

Соглашение о безопасности между Украиной и США, в случае подписания, позволит размещать американские войска на территории Украины.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Оно (соглашение — ред.) выводит на новый уровень сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул он.

Соглашением также предусмотрено предоставление летального оружия и проведение совместных научно-технических разработок.

«Эта практика давно используется в Соединенных Штатах Америки. Подобные соглашения по безопасности подписаны с Японией, Австралией, Израилем. Это соглашение дает новые очень важные возможности», — сообщил Парубий.

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У Трампа подтвердили встречу с Порошенко

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Встреча состоится во вторник в 11.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом. Встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен «зайти» на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Повестка дня встречи не сообщается, заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует, пишет РИА Новости.

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Реинтеграция Донбасса: примирение или война. Александр Коц

В Киеве разработан новый план возврата непокорных территорий

Не утвержденный пока проект носит размытую, ни к чему не обязывающую формулировку «реинтеграция оккупированных территорий Донбасса». И чем больше его обсуждают даже в самой Украине, тем больше противоречий возникает. Сторонники «мягкой силы» говорят о «льготах» для жителей ЛДНР, а «ястребы» готовят войсковую операцию. В чем же смысл этого законопроекта? Из деталей, просочившихся в СМИ можно составить лишь примерную картину.

Итак, с одной стороны Киев планирует расположить к себе жителей неподконтрольных территорий, создать условия, при которых они сами захотят вернуться в лоно Украины. Для этого предусматривается различные популистские «послабления». Это и упрощение процедуры получения украинских пенсий, и восстановление торговли, и повышение лимита на перевоз грузов через линию соприкосновения…

В глазах Запада Порошенко хочет казаться благородным доном, который заботится о своих подданных. На деле же эти послабления выглядят как минимум оскорбительными. Президент страны снизошел до «послаблений» своим гражданам, которые, по сути, ни в чем не виноваты. При этом, снятие блокады и выполнение социальных обязательств перед мирными жителями прописаны в Минских соглашениях, которые с животным упорством не выполняет украинская сторона. Да и как вести торговлю, когда ты не контролируешь радикалов, способных перекрывать железнодорожное и автомобильное сообщения. И ты, от бессилия, возглавляешь эту блокаду, вместо того, чтобы жестко разогнать ее сторонников.

С другой стороны, крылом «ястребов» этот законопроект воспринимается как подготовка к силовому решению конфликта в Донбассе. Предполагается завершить АТО, передать все силовые полномочия от СБУ к Минобороны, создать оперативный штаб, который будет напрямую подчиняться президенту. А президента, по словам Турчинова, наделят правом единолично использовать Вооруженные силы без одобрения парламентом. Что, по сути, является одним из элементов военного положения, которое сторонники «жесткой силы» хотят ввести в прифронтовых районах. Оно может появиться в таких городах, как Мариуполь, Славянск, Краматорск, Авдеевка… Военное положение также подразумевает ограничение участия в выборах. Очень удобно, когда знаешь, что донбасский электорат может подпортить тебе статистику. При этом для жителей ЛНР и ДНР ничего не меняется. Просто теперь ежедневно их будут обстреливать не силы АТО, а подразделения «войсковой операции», как окрестил новый формат член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. Удивительно, что в плане реинтеграции Донбасса ни слова не говорится о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений.

Киев уже не первый раз пытается новыми законодательными нормами подменить Минские соглашения. В этот раз громкие заявления об окончании АТО (являющиеся по сути уловкой) пришли аккурат в канун отъезда Петра Порошенко в Вашингтон. И противоречивость законопроекта как раз и объясняется тем, что Киев не уверен, в какую сторону качнется маятник на столе Трампа в Овальном кабинете. А Петр Порошенко ради него готов сплясать любой танец — и жесткого парня, и миротворца. Лишь бы денежный кран не перекрыли.

Александр Коц, КП

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Новый план Порошенко по Донбассу: войсковая операция и никаких выборов

Власти Украины готовят новый законопроект о реинтеграции Донбасса, который, помимо изменения статуса военной операции в регионе, позволит юридически урегулировать отношения с неподконтрольными Киеву территориями. Текст документа пока не был обнародован. Однако в Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы. Согласно заявлениям депутатов Рады, которые принимают участие в разработке документа, главными его идеями являются признание отдельных районов Донецкой и Луганской областей «оккупированными» территориями, а также переход к проведению там «воинской операции» вместо «антитеррористической» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит Минским соглашениям и «позволит вдохнуть жизнь в минский процесс». В Москве заявили, что в Кремле нет детальной информации о плане Киева по реинтеграции Донбасса. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо изучить, насколько законопроект соответствует минским договоренностям. Зачем закон Впервые о подготовке законопроекта о реинтеграции упомянул президент Украины Петр Порошенко в начале года в одном из своих выступлений. Однако конкретики тогда не последовало. Эта тема вновь появилась на минувшей неделе, когда секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о необходимости завершения «АТО» и перехода к новому формату операции в Донбассе. Позже Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины». В понедельник состоялось заседание рабочей группы по подготовке нового закона при участии Турчинова, глав фракций коалиции и депутатов, работающих над проблематикой в сфере нацбезопасности и обороны, а также представителей администрации Порошенко. В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности признанием Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Читайте также: «Атошники» заблокировали администрацию Порошенко и потребовали его импичмента (ВИДЕО) Таким образом, Киев намерен юридически закрепить понятие «гибридная война Российской Федерации», что позволит обосновать применение армии в этом регионе. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По мнению участника рабочей группы, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрия Тымчука, весной 2014 года формат «антитеррористической операции» был наиболее приемлемым. При этом в Киеве утверждают, что конфликт в Донбассе не является внутриукраинским, и обвиняют Россию в «гибридной агрессии». «На эти реалии мы нашли не менее «гибридный ответ» в виде данного законопроекта «, — написал Тымчук на своей странице в Facebook. По его словам, если закон будет принят, украинская армия может использоваться для возвращения под контроль Киева «оккупированных» территорий «без юридического состояния войны с Россией». В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит «правовой статус» отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их «оккупированными». «Мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий. Мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления. <…> Закладываем основу стратегического видения того, как возобновить суверенитет и территориальную целостность», — сказала представитель президента в Раде Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. Новый формат военной операции Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В Киеве эту операцию назвали «антитеррористической», руководство ею возложено на антитеррористический центр, созданный при Службе безопасности страны. Многие украинские политики в последнее время часто говорили о неэффективности так называемой «АТО» и необходимости смены формата вплоть до введения военного положения в регионе. По словам Тымчука, новый законопроект предполагает заменить «антитеррористическую» «войсковой операцией», которой будет руководить оперативный штаб под командованием президента. «Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также „замыкаются“ на оперативном штабе», — сказал депутат. Он добавил, что принятие этого закона не исключает возможность введения при необходимости военного положения в Донбассе. По закону военное положение вводится указом президента, который подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства. Предложения по введению военного положения на Украине или в отдельных ее регионах подает Совет национальной безопасности и обороны. По словам представителя президента в Раде Ирины Луценко, в законе о реинтеграции Донбасса будут прописаны дополнительные основания для введения чрезвычайного и военного положения на этих территориях. В духе Минска Урегулирование конфликта в Донбассе уже почти три года обсуждается на заседаниях контактной группы в Минске, а также в рамках «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина). Однако усилия сторон в последнее время не приносят желаемых результатов в основном из-за разночтения в Минских соглашениях. В Киеве заверяют, что новая законодательная инициатива по Донбассу не противоречит минским договоренностям. «Принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую — касающуюся вопросов безопасности. Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта в Донбассе», — заявил Тымчук. Одним из самых спорных пунктов «Минска-2» является проведение выборов в Донбассе. Россия настаивает на проведении выборов параллельно с решением вопросов безопасности в регионе. Киев стоит на позиции, что проведение выборов возможно только после устойчивого режима прекращения огня, восстановления контроля над границей с Россией и под наблюдением и по стандартам ОБСЕ. Заместитель главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко пояснил, что закон исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения этих территорий под контроль Киева. «На оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы. Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в вопросе возможности проведения любых выборов до момента деоккупации этой территории», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина». Новый закон также предусматривает продолжение работы в Донбассе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не исключает возможности ввода в регион полицейской или другой миротворческой миссии. Реакция Москвы и Донбасса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативы Киева, заявил, что в Кремле пока нет детальной информации об этом плане. «Нужно понять все-таки, о чем идет речь (в плане реинтеграции Донбасса в Украину. — Прим. ред.), какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией», — сказал Песков журналистам. В ДНР заявили, что готовящийся в Киеве законопроект вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе. По мнению полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, урегулирование должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы. «Намерения украинских властей отказаться от проведения так называемой „АТО“ в Донбассе и вместо этого предпринять ряд мер для его „реинтеграции“ вряд ли приведут к миру. Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года ни один из пунктов этого соглашения выполнен не был», — сказал Пушилин РИА Новости. По его мнению, если Киев хочет перевести решение конфликта в политическую плоскость, то это надо делать в рамках действующих договоренностей на переговорах в Минске. «Более того, не выполнили даже первый пункт комплекса мер — не перестали стрелять. В связи с чем новые инициативы украинских политиков также не вызывают доверия и скорее отдают популизмом. Если украинская сторона так хочет отменить „АТО“ и продолжить „политико-дипломатические усилия“, как выразился Петр Порошенко, они могут и обязаны делать это в рамках выполнения комплекса мер. Иных вариаций Донбасс не приемлет», — отметил он. Похожее мнение высказал и полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего. «Там (в Минских соглашениях. — Прим ред.) четко прописано, что Украина должна делать. Она либо должна выполнять то, что подписала, либо отказаться от своих обязательств. Тогда будем искать другие варианты», — цитирует слова Дейнего сайт RT. Перспективы принятия Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса зависит от переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководством США. В понедельник стало известно, что глава Украины отправился с рабочим визитом в США. «Судя по тем утечкам и той информации, которая есть сегодня, я считаю, что шансы на его принятие имеются. Я думаю, что сроки его внесения в Раду и принятие зависят от переговоров Порошенко с (президентом США Дональдом) Трампом», — заявил в понедельник РИА Новости украинский политолог Михаил Погребинский. По его словам, шансы на принятие документа достаточно высоки. Руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко также полагает, что законопроект имеет шансы на принятие еще в текущей парламентской сессии парламента, то есть до 14 июля. «Учитывая характер этого законопроекта, можно предположить, что большинство под него все же найдется. Этот законопроект могут внести до конца текущей сессии. Все будет зависеть от результатов встречи Порошенко с Трампом», — сказал в понедельник РИА Новости Бондаренко. Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко также считает, что документ поступит в парламент еще в эту сессию. Читайте также: Зрада: Вместо Трампа с Порошенко встретится Пенс

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“Парад хворых людин”

"Революционные правые силы" ворвались в приемную Порошенко, потребовали освободить их подельника, прекратить репрессии против участников АТО и объявить Порошенко импичмент, потому что "он не выполняет свои обещания, а наживается на войне". Ниже, прилагается паноптикум участников

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