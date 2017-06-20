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Мы, люди, странные существа, мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья.

15:43. 20 июня 2017 Просмотров - 107 3 коммент. Опубликовал:

мы, люди, странные существа..

мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья. буквально впихивая (организм-то сопротивляется) в себя всяческую гадость: наркоту, алкоголь, таблетки, никотин, заглатывая миллиарды террабайтов ужастиков, кошмаров и ужасов кинематографа и якобы литературы (сюжеты которых ПРИМИТИВНЫ до банальности - МЕСТЬ и БАБЛО), порнографию и её лайт-версию - похоть, пардон, эротику...разрушающую сознание якобы музыку, построенную на деструктивных ритмах и текстах (типа ля-ля-ля три рубля..ты моя киска, а я твой тазик)...

НО..

послушайте внимательно в жизни, в тех же фильмах, какой главный тост, главное пожелание? вот то-то и оно.. НА ЗДОРОВЬЕ...ЗА ЗДОРОВЬЕ... ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ... БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ..

уважаемые программисты-деструкторы (режиссёры-сценаристы-актёры-писатели-музыканты и другие исполнители рангом пониже) ...снимаю перед вами шляпу...вы гениальны в своём бизнесе...это ж так переформатировать сознание, что люди готовы получать отраву каждую минуту и сражаться за эту пайку отравы как между собой, так и с теми, кто пытается открыть им глаза.. ...

готовы ехать за тридевять земель, чтобы поклониться любому ГУРУ, ПРОРОКУ, ЦЕЛИТЕЛЮ, ДОКТОРУ, чтобы тот вернул ему здоровье.

готовы ползти на коленях по СВЯТЫМ местам, к СВЯТЫМ иконам, к СВЯТЫМ людям, чтобы те "подарили" им их же здоровье...

приложиться к очередному кусочку плоти очередного святого (только официальных святых в РПЦ 5008 и 9900 в католицизме).

готовы платить десятки, сотни тысяч и миллионы любых денежек, чтобы им "вставили" здоровье...

а что уж говорить о представителях религиозных конфессий, объявивших тело изначально греховным и заставивших человека бороться с БОГОМ в себе самом ...- В.Л.

Болезнь как результат твоих взаимоотношений -

СО-трудничества с Богом

или

СО-противления Богу.

 

Полный источник здесь

 

 

 

Современная медицина как способ геноцида Человечества?..Обозрение

 

Как ПРОСТО мы теряем и как С ТРУДОМ набираем жизненные силы

 

так и вспоминается Первое Правило:

 

Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно.
Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или оттого что боятся знать правду.
Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят.
Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить.

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Метки: Мы люди странные существа
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