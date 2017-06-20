Мы, люди, странные существа, мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья.
мы, люди, странные существа..
мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья. буквально впихивая (организм-то сопротивляется) в себя всяческую гадость: наркоту, алкоголь, таблетки, никотин, заглатывая миллиарды террабайтов ужастиков, кошмаров и ужасов кинематографа и якобы литературы (сюжеты которых ПРИМИТИВНЫ до банальности - МЕСТЬ и БАБЛО), порнографию и её лайт-версию - похоть, пардон, эротику...разрушающую сознание якобы музыку, построенную на деструктивных ритмах и текстах (типа ля-ля-ля три рубля..ты моя киска, а я твой тазик)...
НО..
послушайте внимательно в жизни, в тех же фильмах, какой главный тост, главное пожелание? вот то-то и оно.. НА ЗДОРОВЬЕ...ЗА ЗДОРОВЬЕ... ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ... БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ..
уважаемые программисты-деструкторы (режиссёры-сценаристы-актёры-писатели-музыканты и другие исполнители рангом пониже) ...снимаю перед вами шляпу...вы гениальны в своём бизнесе...это ж так переформатировать сознание, что люди готовы получать отраву каждую минуту и сражаться за эту пайку отравы как между собой, так и с теми, кто пытается открыть им глаза.. ...
готовы ехать за тридевять земель, чтобы поклониться любому ГУРУ, ПРОРОКУ, ЦЕЛИТЕЛЮ, ДОКТОРУ, чтобы тот вернул ему здоровье.
готовы ползти на коленях по СВЯТЫМ местам, к СВЯТЫМ иконам, к СВЯТЫМ людям, чтобы те "подарили" им их же здоровье...
приложиться к очередному кусочку плоти очередного святого (только официальных святых в РПЦ 5008 и 9900 в католицизме).
готовы платить десятки, сотни тысяч и миллионы любых денежек, чтобы им "вставили" здоровье...
а что уж говорить о представителях религиозных конфессий, объявивших тело изначально греховным и заставивших человека бороться с БОГОМ в себе самом ...- В.Л.
Болезнь как результат твоих взаимоотношений -
СО-трудничества с Богом
или
СО-противления Богу.
Полный источник здесь
Современная медицина как способ геноцида Человечества?..Обозрение
Как ПРОСТО мы теряем и как С ТРУДОМ набираем жизненные силы
так и вспоминается Первое Правило:
Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно.
Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или оттого что боятся знать правду.
Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят.
Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить.
loading...
Не нравится мне этот пафос, а почему пока объяснить нимогу, но что то тут ни так
loading...
Может потому, что чувство вины навязывает, как это делают некоторые кто считает себя над другими превосходящими либо по рождению, либо по деньгам
loading...
Что за фразочки для блондинок? Это статусы в соц.сетях?