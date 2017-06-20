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Михаил Делягин. Государственная коррупция – это корпорация. Что ей замена одного винтика?

12:43. 20 июня 2017 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

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Господин Чубайс – уходящая натура. Он уже не будет президентом. Его готовили на властелина мира или на одного из властелинов мира, но ему выпала судьба быть мелким жуликом, коррупционером. И это трагедия для него, на фоне которой тюремное заключение, простите, ничто.

И даже если представить, что сам Чубайс попадет под домашний арест, что изменится? Говорят, он встречался с Навальным накануне 12 июня, чем-то сильно грузил того, чуть ли не размахивая руками на веранде какого-то ресторана. Ну и что? Не было бы Чубайса, был бы какой-нибудь незаметный мышонок из американского посольства. В чем проблема? Есть функция, а есть базовый процесс. Функционеров можно менять!

А пока ситуация такова, что не станет Чубайсов – придет другой. Вот, например, Навальный говорит откровенный бред в адрес Медведева. Но при этом даже юристы, которые фиксируют, что это бред с юридической точки зрения, на вопрос, честный ли человек Медведев, отвечают: мы такого не говорили. Он, может, и честный, но репутация у него и у власти в целом такова, что поверить в это просто невозможно. Единственный ответ власти на обвинения в стиле Навального выглядит пока так: ну мы же боремся с коррупцией, посмотрите, этого посадили, того посадили. А потом выясняется, что их посадили под домашний арест, или даже в СИЗО, но только нет никаких судебных процессов. Есть очень много шуму, но из ничего!

Бороться с коррупцией можно только изменением существующих негласных правил. Если вы наказываете коррупционера, а потом назначаете туда человека, который попадает в ту же самую систему, где или воруй, или вешайся, это не борьба с коррупцией, это – борьба с коррупционерами. А борьба с коррупцией – это изменение правил. Например у нас есть законы, в том числе о госзакупках, по которым жить нельзя: или вы воруете, или идете в тюрьму.

На самом деле нынешняя борьба с коррупцией очень удобна власти. В случаях, если какой-то человек откровенно не нравится или нужно подвинуть вражеский клан, или освободить местечко для правильного человечка – чиновника всегда можно посадить. И народ взвоет в восторге: "Ура, еще один коррупционер под домашним арестом, или даже в СИЗО!"

 

Только правила не меняются. Я знаю губернатора, который в три раза сократил издержки на строительство дорог. Почему его опытом никто не интересуется? А потому что деньги, которые идут с воровства на строительстве дорог, уходят не на Мальдивы, а в значительной степени – правящему классу.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/20/19161/-

Метки: власть, общество, экономика
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Один комментарий»

  • 1966 1686
    Ми ха 20 июня 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    “Господин Чубайс – уходящая натура. Он уже не будет президентом. Его готовили на властелина мира или на одного из властелинов мира, но ему выпала судьба быть мелким жуликом, коррупционером. И это трагедия для него, на фоне которой тюремное заключение, простите, ничто.”…
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