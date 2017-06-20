Лукавый дар Линкольна. Почему отмена рабства в США не принесла счастья?

Источник: http://www.aif.ru/

Расовая сегрегация в Соединенных Штатах была законодательно запрещена лишь спустя 100 лет после отмены рабства.

Мировая история полна мифов, складывающихся вокруг реальных событий, и зачастую трактующих их в совершенно ином ключе, чем это было на самом деле.Из уроков мировой истории школьники могут вынести информацию о том, что Гражданская война в США 1861-1865 годов вспыхнула из-за проблемы рабства, а президент Авраам Линкольн был горячим сторонником отмены рабовладения в Соединенных Штатах.

В реальности причины конфликта Севера и Юга лежали в экономической сфере. Например, стороны кардинально по-разному подходили к вопросу налогов на ввозимые товары — промышленно развитый Север выступал за введение высоких налогов, а Юг добивался свободы торговли с остальным миром. Фактически северяне продавливали законы, которые были выгодны им, и перекладывали стоимость индустриализации на плечи южан, которым такая политика грозила разорением.

Новый президент США Авраам Линкольн, избранный в 1860 году, объявил, что все новые штаты в составе страны будут свободными от рабства. Такая перспектива сулила устойчивый перевес северян в Конгрессе и во властных структурах, что позволило бы им принимать любые удобные для них законы без учёта мнения Юга.

Именно это и подтолкнуло южан к активным действиям по защите собственных интересов.

Борец с рабством поневоле

Взгляды Авраама Линкольна, с которыми он шел на президентские выборы, были далеки от взглядов борца с неравноправием — он был противником предоставления чернокожим избирательных прав, а также выступал против межрасовых браков, полагая, что «превосходство белой расы всегда будет очевидным».

Поставить вопрос об отмене рабства в южных штатах Линкольна заставил неудачный для Севера ход войны. Президент США говорил журналистам: «Если бы я смог спасти союз, не освободив ни одного раба, я бы сделал это».

В 1862 году Линкольн убедился, что придется идти на крайние меры. 22 сентября 1862 года был издан первый из двух указов, составляющих «Прокламацию об освобождении рабов». Согласно указу, свободными объявлялись все рабы в любом штате, не возвратившемся в состав США до 1 января 1863 года.

Второй указ, изданный 1 января 1863 года, назвал 10 отдельных штатов, на которые будет распространяться отмена рабства.

За этот документ Линкольна подвергли критике сторонники отмены рабства. Дело в том, что он распространялся на штаты, где федеральные власти не имели контроля.

А вот четырёх рабовладельческих штатов, воевавших на стороне Севера — Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд — эта мера не касалась.

Тем не менее, «Прокламация об освобождении рабов» сыграла свою роль в переломе хода войны в пользу северян.

Тринадцатая поправка

31 января 1865 года Конгресс США проголосовал за принятие Тринадцатой поправки к Конституции США, запрещавшей рабство на всей территории страны. К 6 декабря 1865 года она была ратифицирована достаточным для окончательного утверждения количеством штатов, и 18 декабря вступила в силу.

Авраама Линкольна к тому моменту уже не было в живых — в апреле 1865 года всего через неделю после окончательной капитуляции Юга он был застрелен сторонником проигравших Джоном Бутом.

Тринадцатая поправка не вызывала восторга во многих штатах. Достаточно сказать, что штат Кентукки ратифицировал документ лишь в 1976 году, а последний документ о ратификации был направлен в Федеральный реестр США из штата Миссисипи 30 января 2013 года.

Но все-таки рабство было отменено, и вчерашние невольники обрели личную свободу.

Об обратной стороне этой свободы говорят куда менее охотно. Судьба десятков тысяч освобожденных чернокожих была трагичной.

«Черные кодексы»: рабство в новой обертке

Как уже говорилось, большинство политических деятелей Америки того времени, включая борцов за отмену рабства, исходили из постулата о превосходстве белой расы над чернокожими.

Поэтому личная свобода для рабов не означала обретения ими гражданских прав.

Сразу после принятия Тринадцатой поправки в южных штатах были приняты так называемые «Черные кодексы», определявшие порядок жизни чернокожего населения.

Например, в штате Миссисипи неграм под страхом пожизненного тюремного заключения отказывалось в праве вступать в брак с белыми, запрещалось носить оружие, ограничивалось их право владеть землей.

«Закон о подмастерьях» гласил, что все негры — подростки до 18 лет, не имеющие родителей, или дети бедных родителей, отдавались в услужение белым, которые могли их насильно удерживать в услужении, возвращать в случае побега по суду и подвергать телесным наказаниям.

Отдельно стоит сказать о входивших в «Черные кодексы» «Законах о бродяжничестве».

Поскольку освобождение бывших рабов происходило без наделения землей, вчерашние хозяева выбрасывали свободных людей на улицу, оставляя их без куска хлеба и крыши над головой.

Тут они попадали под действие «Закона о бродяжничестве». Согласно ему, чернокожие, не имевшие постоянной работы, объявлялись бродягами, заключались в тюрьму и отправлялись в каторжные бригады, либо они оказывались на плантациях у прежних хозяев. Альтернативой была уплата штрафа за бродяжничество, но денег у несчастных просто не было. При этом эксплуатация «бродяг» была порой ещё более жестокой, нежели до отмены рабства.

Реконструкция Юга

Чернокожие, выброшенные на улицу, не имеющие средств к существованию, стали совершать кражи и грабежи. Это, в свою очередь, стало поводом для создания различных объединений белого населения для борьбы с неграми. Самой известной такой организацией стал Ку-клукс-клан, члены которого развернули террор в отношении чернокожих, а также белых сторонников расового равенства.

Федеральному правительству подобные тенденции категорически не нравились. В период с 1865 по 1877 годы проходила так называемая Реконструкция Юга. На территориях южных штатов была введена военная администрация, которая должна была привести законы Юга к федеральным нормам.

В 1868 году была принята Четырнадцатая поправка к Конституции США, которая предоставляла гражданство любому лицу, родившемуся на территории США, вне зависимости от цвета его кожи. В 1870 году была принята Пятнадцатая поправка, запрещающая властям на уровне государства или отдельных штатов ограничивать граждан страны в активном избирательном праве по признаку «расы, цвета кожи или в связи с нахождением в рабстве в прошлом».

Благодаря этим документам, в законодательных органах южных штатов появились первые чернокожие парламентарии.

Федеральное правительство, озабоченное ростом популярности Ку-клукс-клана, в 1871 году издало специальный закон, дававший президенту полномочия на силовые действия против активистов данной организации. После арестов сотен активистов, Ку-клукс-клан был формально распущен. Однако фактически на местах акты террора продолжались.

Сегрегация как норма жизни

Особую популярность приобрели так называемые «суды Линча» — убийства человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и следствия.

После Гражданской войны в США главными жертвами «судов Линча» становились афроамериканцы. Излюбленным методом убийц на таких судах было повешение несчастных или даже их сожжение.

Точной статистики по «судам Линча» нет. Специалисты Университета Миссури, изучая этот вопрос, пришли к выводу, что в период между 1882 и 1920 годами линчеванию подверглись около 3500 афроамериканцев. Критики полагают, что в данном случае речь идет лишь о самых громких публичных случаях, а общее количество чернокожих, убитых расистами, измеряется десятками тысяч человек.

Реконструкция Юга завершилась в 1877 году, однако решить вопросы равенства в правах людей с разным цветом кожи она не смогла. Началась эпоха так называемых «Законов Джима Кроу», которые установили расовую сегрегацию в американском обществе.

Формально Пятнадцатая поправка наделяла чернокожее население южных штатов избирательными правами, однако местное законодательство было выстроено таким образом, что подавляющее большинство афроамериканцев оставались бесправными.

Например, на выборах 1900 года в Алабаме из 181500 человек чёрного населения допустили к голосованию лишь 3000.

Сегрегация касалась не только избирательных прав, но и всех сфер жизни. Разделение белых и цветных было узаконено в учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах, транспорте, туалетах. На автобусных станциях белые и негры должны были ждать своего рейса в разных залах ожидания, а в самом автобусе сидеть на разных местах. Даже Библия для принесения присяги в суде была для них разной.

Развлечение по-американски: сжечь чернокожего и подарить открытку маме

Подобные законы только усиливали расистские настроения среди белых жителей южных штатов. Участие в линчевании чернокожих рассматривалось как весьма достойное дело.

Справедливости ради, нужно сказать, что в конце XIX — первой половине XX века линчевали более 1000 белых преступников. Разница лишь в том, что чернокожих казнили чаще всего за незначительные преступления, а порой и вовсе без каких-либо доказательств вины.

Сегодня любой желающий с легкостью найдет в интернете фотографии улыбающихся американцев на фоне обезображенных человеческих останков. Фотографироваться на фоне повешенного или сожженного человека участники линчевания считали честью. Более того, такие фотографии превращали в почтовые открытки, с помощью которых поздравляли родственников. Прислать фото чернокожего, повешенного на дереве, с надписью «Мама, с Рождеством!» — обычное дело для США первой половины XX века.

23 января 1906 года в городе Чаттануга (штат Теннесси) была изнасилована белая женщина. По обвинению в преступлении был арестован чернокожий Эд Джонсон. 6 февраля 1906 года Джонсона признали виновным и приговорили к смертной казни. Казнь была назначена на 20 марта. 19 марта суд разрешил подать апелляцию. В эту же ночь толпа ворвалась в городскую тюрьму. Джонсона подвергли безжалостным побоям, затем повесили на мосту, и всадили в мертвое тело десятки пуль. В данном случае власти довели расследование до конца, и участники линчевания получили по 60 дней тюремного заключения.

В 1916 году 17-летний чернокожий Джесс Вашингтон был приговорен к смертной казни через повешение за убийство белой женщины. Разъяренная толпа вырвала его из рук тюремщиков. Вашингтона вытащили на улицу, раздели и избили палками, лопатами и кирпичами. Затем в присутствии 15 000 человек его сожгли на костре на площади перед мэрией. Отрезанные пальцы рук и ног пошли на сувениры.

В 1919 г. в Небраске судили чернокожего Уилла Брауна, изнасиловавшего 19-летнюю белую девушку. Толпа штурмовала суд, вытащила оттуда преступника, тут же его повесила, затем в труп выпустили сотню пуль, протащили по улицам, отрубили конечности, облили бензином и сожгли.

Десантники против расистов: как подавляли сегрегацию

Принять законы против линчевания пытались сразу несколько американских президентов, включая Франклина Рузвельта, однако их попытки потерпели неудачу. Лишь в 1960-х годах линчевание стало рассматриваться как убийство с отягчающими обстоятельствами.

Лишь в июне 2005 года Сенат США принял резолюцию, в которой официально принес извинения за бездействие в отношении линчевания нескольких тысяч человек, в основном чернокожих.

Что касается законов о расовой сегрегации, то их ликвидация происходила в США уже после Второй Мировой войны. Причем федеральным властям приходилось применять для этого чрезвычайные меры.

В 1954 году Верховный суд США после серии процессов в разных штатах признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит Четырнадцатой поправке к Конституции США. Решением суда был установлен юридический запрет на расовую сегрегацию в школах.

Но это решение ещё надо было выполнить. Для того, чтобы в 1957 году в городе Литтл-Рок штата Арканзас чернокожие ученики смогли пойти в одну школу с белыми, в населенный пункт была введена 101-я воздушно-десантная дивизия. Десантникам было приказано выполнить решение суда, несмотря на сопротивление местных властей.

Свобода есть? Есть борьба за свободу

В 1964 году президент Линдон Джонсон утвердил Акт о гражданских правах, полностью ликвидировавший расовую сегрегацию на территории США. Это произошло накануне 100-летия принятия Тринадцатой поправки, ликвидировавшей рабство.

Волнения на расовой почве, впрочем, и сегодня остаются в Америке обычным делом. Многие афроамериканцы полагают, что даже после правления первого чернокожего президента сегрегация никуда не делась. Так что борьба за свободу, дарованную Авраамом Линкольном, продолжается.

Источник: nstarikov.ru