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Как княгиня Ольга отомстила за смерть мужа

13:45. 20 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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Ольга, супруга князя Игоря, мать Святослава и бабка крестителя Руси Владимира, вошла в нашу историю как святая княгиня, первой принесшая на нашу землю свет христианства. Однако, прежде чем стать христианкой, Ольга была язычницей, жестокой и мстительной. Именно такой она вошла в летопись «Повесть временных лет». Что же сделала Ольга?
 
 
Поход Игоря
 
Начать следует с последнего похода ее мужа князя Игоря. В записи за 945 год сказано, что дружина стала жаловаться Игорю на то, что «отроки Свенельда», то есть люди, составлявшие ближний круг его воеводы Свенельда, все «изоделись оружием и одеждой», в то время как сами Игоревы дружинники «наги». Вряд ли княжьи дружинники были настолько «наги», чтобы об этом стоило говорить серьезно, но с дружиной в те времена старались не спорить, поскольку именно от нее зависело, усидит ли князь на киевском престоле. Поэтому Игорь отправился к древлянам, племени, обитавшем на территории украинского Полесья, и учинил погром, прибавив к прежней дани еще новые выплаты, дабы прикрыть вопиющую наготу своих дружинников. Собрав эту дань, он отправился, было ,восвояси, но по дороге, видимо, решил, что хитрые древляне еще где-то что-то припрятали. Отправив основную часть своих людей домой, он с малой дружиной вернулся в древлянскую столицу Искоростень, «желая большего богатства». Это стало его ошибкой. Древляне во главе со своим князем Малом дали ему отпор, перебили всех воинов, а самого Игоря подвергли страшной казни - разорвали его, привязав за ноги к вершинам двух согнутых деревьев.
 
Первая месть Ольги
 
Разобравшись таким образом с Игорем, древлянский князь послал делегацию в Киев к беспомощной, как ему казалось, вдове. Мал предлагал Ольге свою руку и сердце, а также защиту и покровительство. Ольга приняла послов ласково, наговорила любезностей, дескать, Игоря уже не вернешь, почему бы и не выйти замуж за такого замечательного князя, как Мал. А чтобы свадебный сговор был еще более пышным, она пообещала послам оказать великую честь, посулив, что завтра же их с почетом принесут на княжий двор прямо в ладье, после чего им будет торжественно объявлена княжеская воля. Пока послы спали у пристани, Ольга распорядилась выкопать во дворе глубокую яму. Утром ладья с древлянами была поднята слугами Ольги на руки и торжественно пронесена по Киеву до самого княжьего двора. Здесь их вместе с ладьей бросили на дно ямы. Летописец сообщает, что Ольга, подойдя к краю ямы и склоняясь над ним, спросила: «Ну, что, какова вам честь?», на что древляне отвечали: «Горше нам Игоревой смерти». По знаку Ольги свадебное посольство было засыпано землей живьем.
 
Вторая месть Ольги
 
После этого княгиня отправила к Малу посла с просьбой прислать ей для сватовства самых лучших людей, чтобы киевляне видели, какую ей оказывают честь, иначе ведь могут и воспротивиться, не отпустить княгиню в Искоростень. Мал, не подозревая подвоха, тут же снарядил большое посольство. Когда сваты прибыли в Киев, Ольга, как и положено радушной хозяйке, велела приготовить им баньку, чтобы гости могли помыться с дороги. И как только древляне стали мыться, двери бани подперли снаружи, а саму баню запалили с четырех сторон.
 
 
Третья месть Ольги
 
Разобравшись со сватами, княгиня послала сказать Малу, что она идет к нему, но прежде свадьбы желала бы совершить тризну на могиле своего мужа. Мал принялся готовиться к свадьбе, приказав наварить медов для пиршества. Явившись к Искоростеню с небольшой свитой, Ольга в сопровождении Мала и самых знатных древлян пришла на могилу Игоря. Пир на кургане чуть не был омрачен вопросами Мала и его приближенных: где сваты, которых он засылал в Киев, почему их нет в княгини? Ольга ответила, что сваты едут следом и вот-вот появятся. Удовлетворившись этим объяснением, Мал и его люди принялись за хмельные напитки. Как только они упились, княгиня дала знак своим дружинникам, и они положили на месте всех древлян.
 
Поход на Искоростень
 
После этого Ольга немедленно вернулась в Киев, собрала дружину и выступила в поход на Деревскую землю. В открытом бою древляне были разбиты. Они бежали и спрятались за стенами Искоростеня. Осада длилась все лето. Наконец, Ольга отправила в Искоротстень посла, предложившего снятие осады на очень мягких условиях: Ольга ограничится изъявлениями покорности и данью - по три голубя и три воробья с каждого двора. Разумеется, запрошенная дань была немедленно отправлена. Тогда Ольга приказала привязать к каждой птице зажженный прут и отпустить ее. Птицы полетели в свои гнезда, и в городе начался пожар. Так пал Искоростень, столица древлянского князя Мала. На этом Ольга насытилась местью. Дальше, как сообщает летопись, она вела себя уже не как разъяренная женщина, а как мудрый государственный деятель. Она отправилась по обширным землям, подвластным киевским князьям, устанавливая «уроки и погосты», то есть размер дани и места ее сборов. Теперь никто не мог, подобно неразумному Игорю, ходить за данью в одно и то же место по нескольку раз, произвольно устанавливая ее размеры. Княжеская дань из разбойничьей добычи стала превращаться в нормальное налогообложение.
 
 
https://cyrillitsa.ru/past/35419-kak-knyaginya-olga-na-samom-dele-otomst.html
Метки: Древляне, Киев, Княгиня Ольга, Князь Игорь, Месть, Повесть временных лет, Русь
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