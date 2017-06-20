Эксплуатация танка «Армата» начнется через два года — Дмитрий Рогозин

Опытно-войсковая эксплуатация танка «Армата» будет проводиться с 2019 года.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

«Надеюсь, сегодня руководство «Уралвагонзавода» подтвердит, что 2019 год — это уже начало опытно-войсковой эксплуатации «Арматы», то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия», — сказал зампред правительства.

По словам Рогозина, в ходе осмотра производства участники совещания отметили, что танк Т-72, разработанный в 70-х годах, до сих пор является базовой машиной для Сухопутных войск и будет еще служить после той уникальной модернизации, которую проводит «Уралвагонзавод». В этой связи вице-премьер предположил, что и танк «Армата» в будущем покажет не худший результат при эксплуатации в Вооруженных силах.

«Я надеюсь, что и «Армата» — уникальная модульная платформа — тоже будет иметь десятки лет жизни», — сказал он.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Источник: news-front.info