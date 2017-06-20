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«Экономика греха» – или куда теперь девать все эти джипы батюшек?

07:12. 20 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

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По данным РИА Новости патриарх Кирилл заявил на днях, что духовенству не стоит пользоваться дорогими иномарками:

«Мы действительно повод даем иногда для критики церкви глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль – не нужно на нем ездить!» По мнению патриарха, при нынешнем уровне развития автопрома даже машина среднего класса предоставляет достаточный уровень комфорта и безопасности.

Правда, глава РПЦ не уточнил цену подходящих для служителей церкви машин. Но отметил, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов резонно вызывают у людей негативную реакцию: «Мы не должны забывать об ответственности. Иерархи не имеют права вносить соблазны».

Надо думать, что заявление патриарха стало несколько отложенной реакцией на громкий скандал трехнедельной давности с джипом Land Cruiser за шесть млн. руб., на котором разъезжает епископ Орловской митрополии Нектарий. В митрополии это авто назвали подарком от одного из агрохолдингов и заявили, что в этом факте нет «информационного повода»: «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали».

О том, что Христос говорил об игольном ушке и верблюде, о сужении Богу и мамоне – орловские пастыри как-то вдруг запамятовали. И изо всех сил попытались удалить скандальную новость, даже пригрозив распространившим ее орловским журналистам некими светскими карами. Но добились прямо обратного эффекта: эта новость разошлась по всей Руси – и патриарху пришлось косвенно признать справедливость заложенного в ней осуждения церковного стяжательства.

 

Однако вот что самое занятное в этой истории. Еще 28 декабря2012 г. тот же Кирилл раскритиковал священнослужителей, ездящих на дорогих машинах:

«Давайте подумаем о том, чтобы ездить на таких транспортных средствах, которые недоброжелатели не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства», – сказал он тогда на епархиальном собрании Москвы. При этом, дабы снять всякий соблазн, строго отделил себя от остального клира: де сам он, будучи охраняемым лицом, пользуется автомобилями из государственного гаража сугубо по соображениям безопасности.

Но, стало быть, увещевания пятилетней давности не подействовали никак на служителей культа, о чьих дико дорогих авто и мотоциклах последнее время только и трубят все СМИ. И хуже того – появляются все чаще сообщения об автопроисшествиях с людскими жертвами, виновниками которых оказываются священнослужители…

Но какова эта так сказать «экономика греха»? То есть откуда у людей, несущих слово Божье в массы при самом скромном заработке, самые нескромные доходы, явленные не только в их автопарке, но и в дорогой недвижимости?

Сам же Кирилл еще в 2012 году и приоткрыл отчасти завесу над этим грешным делом. Батюшки, как он признался, не отказываются освящать и «светские объекты». И строго это дело осудил: «Недопустимо освящать места, которые могут иметь «двойное назначение», а также учреждения, способные прямо или косвенно потворствовать греху: ночные клубы, дискотеки, рестораны, магазины, в которых продается сомнительная продукция. За подобное деяние в этом году мною запрещен в служении один из клириков Москвы… Приход – это не частный бизнес».

Но дальнейшее, как это ни прискорбно, и на духовной ниве доказало марксистский тезис, что бытие определяет сознание. В рыночный век святые отцы не смогли превозмочь в себе комплекс отца Федора из романа Ильфа и Петрова, неустанного охотника за наживой. И за пять лет, прошедших с обращения патриарха к московским клирикам, только обогатили свои автопарки.

 

Однако что теперь делать этим строго отчитанным «отцам Федорам» с их «дареными конями»? Сотни горячо любимых Лексусов, Ленд Крузеров, Гелендвагенов и БМВ должны будут грустить на церковных парковках? Или их распилят? Или подарят жёнам-попадьям?

А от чего еще следует избавиться священнослужителям, чтобы не вызывать у людей «резонную реакцию»? Ведь роскошная недвижимость, которой сегодня блистают иные батюшки – она и есть недвижимость: ее не передвинешь на церковный двор!

И самый коварный, связанный со всем этим вопрос: а миряне, живущие в этот же рыночный век, поставивший мамону выше всего на свете, на запрезирают священников-нищебродов?

 

В общем в нелегкий переплет ввергли патриарха его подданные, освоившие сполна эту «экономику греха» и вздумавшие кататься на таких «верблюдах», что подстать лишь высшему святейшеству. Вопросов больше, чем ответов.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19135/-

Метки: мировоззрение, РПЦ
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