Два облика русского дома

Концептуал СМИ Как это было в русской общине?

Доктор филологических наук, писатель, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук Татьяна Миронова продолжает рассказ о традициях русской общины и национальном языке.

В этом видео вы прикоснётесь к атмосфере крестьянского быта, познакомитесь с древним культом очага, узнаете, почему у наших женщин существует подсознательная любовь к полотну и рукоделию. Кроме этого, Татьяна Миронова приводит примеры родства русского языка и санскрита, что свидетельствует о глубокой связи наших фундаментальных обычаев с древней ведической культурой.

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