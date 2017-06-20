Для Чубайса французские академики — дети несмышленые

Анатолий Чубайс в интервью ТАСС рассказал о собственном видении десятилетней перспективы развития российской энергетики. По его словам, отрасль ждет радикальная трансформация. Мол, наконец-то в нашей стране будет востребована в промышленных масштабах ветровая и солнечная альтернатива углю и нефти. Наступает эпоха экологического хай-тека, который, естественно, не состоится без нано-тека. И без РОСНАНО и лично Анатолия Борисовича здесь никак не обойтись.

В этой связи Чубайс поделился наполеоновскими планами серийного производства исполинских башен-ветряков (высотой до 100 метров — авт.) на таганрогских мощностях и гигантских лопастей (длиной до 70 метров — авт.) на площадях Ульяновского авиационного кластера. В России, по мнению главы РОСНАНО, будут делать всё, или почти все, что касается ветровой энергетики, включая гондолы, редукторы и генераторы.

Между тем, в одной из самых «зеленых» стран мира — в Германии, резко повысился риск блэкаутов из-за чрезмерно увлечения дотационными альтернативными источниками энергии (АИЭ). Как признался Клаус Шеффер, глава немецкой энергетической компании Uniper, электроснабжение ФРГ сегодня ненадёжно. Как следствие, расходы на диспетчерское регулирование (читай — на приобретение сторонней энергии, а также на её распределение) уже превысили один миллиард евро в год и продолжают расти.

Если посмотреть на планы Берлина, то немцы готовы хоть сегодня заменить свои АЭС, угольные и мазутные ТЭС общей мощностью 71,28 ГВт исключительно на газовую генерацию. Речь, между прочим, идет о 70% всей потребляемой Германией энергии. Чтобы решить обозначенные задачи, ФРГ требуются гигантские объемы голубого топлива, причем трубопроводного, то есть более дешевого, чем сжиженный газ.

Хочет или не хочет Вашингтон, но свое энергетическое будущее Германия связывает только с «Северным потоком-2», утверждает руководство Uniper. Параллельно прорабатывается вопрос подключения немецкой энергосистемы в пиковые часы к Смоленской АЭС. Конечно, Америка всячески этому препятствует, торпедируя Парижское климатическое соглашение и инициируя новые санкции против Москвы. В любом случае, в локомотиве Евросоюза есть четкое понимание, что достигнут потолок по использованию АИЭ.

Или взять самую «зеленую область» на Земле — штат Южная Австралия. После закрытия региональной ТЭС его жители столкнулись с регулярными веерными отключениями, назвав это адом. Представьте себе испепеляющую жару в 50 градусов и неработающие сутками кондиционеры. Выяснилось, что солнечная и ветряная энергия не способна покрыть все нужды населения и бизнеса, хотя теоретически баланс сходился. Пришлось массово закупать небольшие и средние дизельные и газовые электростанции, естественно, несопоставимо с меньшим КПД, чем у закрытой станции. При этом токсичность сгораемой солярки безжалостно отравила вблизи индивидуальных генераторов всю живность.

Если прибавить к этому возросшее количество пожаров, становится понятно, почему власти Южной Австралии вдруг заговорили о деконсервации ТЭС. Так что не только в России справедлива фраза «хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Что касается солнечных АИЭ, то и здесь не все однозначно. Так, процесс изготовления поликристаллического или аморфного кремния, необходимого для фотоэлектрических панелей, относится к особо токсичному производству, для которого характерны значительные объемы промывных кислых вод, агрессивных кислот (серной, соляной и азотной — авт.), а также тетрахлорметана, ацетона, метилового спирта. Но самое ужасное — это выбросы полисиланхлорида, одного из самых ядовитых веществ.

Одно дело, когда кремний вырабатывается для нужд микроэлектроники, другое — для солнечных батарей. Если без чипов не обойтись, то без фотоэлектрических панелей — легко можно прожить. А ведь еще требуются упрочненное стекло и аккумуляторы из лития, технологии производства которых также «не слабо» отравляет окружающую среду. По факту, экологический эффект солнечной энергетики сильно смазан токсичными отходами в результате выпуска панелей и накопителей энергии.

Не случайно Академия наук Франции, в отличие от Чубайса, не верит в радикальную трансформацию энергетики, по крайней мере, до 2030 года. Да, в 5-й Республике имеется государственный план по резкому сокращению выбросов парниковых газов. В то же время академики предостерегают от популистских заявлений некоторых политиков и экологов, утверждающих, что декарбонизировать мировую энергосистему можно с помощью АИЭ.

Вот только вряд ли Анатолий Борисович, сделавший ставку на дорогостоящий и, по сути, провальный «солнечный» проект «Хевел», примет к сведению опыт немцев и выводы французов. Даже в нашей стране становится всё меньше деловых людей, в массе своей «оперившихся птенцов гнезда Гайдара», которые доверяют Чубайсу. Получив недавно отказ «Русгидро» от сотрудничества в области АИЭ, УК «РОСНАНО» упорно ищет новых компаньонов, подключив к этому делу Аркадия Дворковича. Дабы вице-премьер оказал давление на Минэнерго и через него на «безответственный бизнес».

Предпринимателям непонятно, зачем бросать деньги на ветер, если себестоимость одного кВт мощности газовой генерации, удовлетворяющей экологическим требованиям Парижской конференции, значительно ниже, чем у АИЭ?

Между тем, «РОСНАНО» действительно могла бы принести огромную пользу стране, решая текущие насущные задачи. В частности, разработка отечественных композитных штукатурных материалов для фасадов и водо- и пылеотталкивающих нанокрасок, которые сохраняют свои свойства в течение многих десятков лет, могли сделать наши города красивыми, как в Европе. Не надо было бы каждые три года ремонтировать стены домов и заново их красить, выполняя, по сути, «обезьянью» работу.

Или что мешало специалистам «РОСНАНО» разработать копеечные индикаторные полоски, к примеру, для визуального анализа спиртных напитков на наличие метанола и других вредных веществ? Сколько людей можно было бы спасти. Или, где отечественные комбинированные рукава для бестраншейного ремонта старых трубопроводов в системе ЖКХ? Таких примеров — масса, но все эти полезные продукты приходится покупать за рубежом. Эти технологии реально обеспечивают западным производителям многомиллиардные доходы и приносят пользу людям.