ДАРЬЕ СТАРИКОВОЙ

Ты жить обязана теперь!

И доктора тому порукой,

И ты в поруку эту верь –

Твои исчезнут скоро муки.

Бессилен страшный приговор,

Когда не меркнет воля к жизни,

Когда не видишь смерть в упор

И есть плечо главы Отчизны.

Кто не сдается – не умрет,

Переборов кровотеченья.

Переживает весь народ,

Тебе желая излеченья.

Радела ты не за себя,

А за людей, лишенных права,

Жить, о здоровье не скорбя,

Недоработками Минздрава.

К исходу близились твои

Бедой подорванные силы,

Но не сошла ты с колеи,

Представ подобием сивиллы.

Всего каких-то семь минут –

И все, как в сказке, изменилось:

Неутомимый сгинул кнут,

И снизошла вдруг Божья милость.

И полюбилась ты стране,

И свет вернулся в Апатиты,

И в необъявленной войне

Настала пауза для свиты.

Быть может, этот эпизод

Произведет метаморфозу –

И в душах нравственных босот

Мы хоть одну увидим розу.

Должна восстать из забытья

Осоловевшая Россия,

Должа уйти из жития

Ее чумная кахексия.

Отныне ты не сирота –

Ты стала дочерью народа.

Твоя заветная мечта

Вновь оживет в лучах восхода.

И вновь откроется тебе

Вся красота российской шири

В своей немыслимой волшбе,

В своем особенном ранжире.

Сумевши перетормошить

Страны застывшие аксоны,

Теперь обязана ты жить

Во имя родины и Сони!

Бахтиёр Ирмухамедов