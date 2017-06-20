ДАРЬЕ СТАРИКОВОЙ
Ты жить обязана теперь!
И доктора тому порукой,
И ты в поруку эту верь –
Твои исчезнут скоро муки.
Бессилен страшный приговор,
Когда не меркнет воля к жизни,
Когда не видишь смерть в упор
И есть плечо главы Отчизны.
Кто не сдается – не умрет,
Переборов кровотеченья.
Переживает весь народ,
Тебе желая излеченья.
Радела ты не за себя,
А за людей, лишенных права,
Жить, о здоровье не скорбя,
Недоработками Минздрава.
К исходу близились твои
Бедой подорванные силы,
Но не сошла ты с колеи,
Представ подобием сивиллы.
Всего каких-то семь минут –
И все, как в сказке, изменилось:
Неутомимый сгинул кнут,
И снизошла вдруг Божья милость.
И полюбилась ты стране,
И свет вернулся в Апатиты,
И в необъявленной войне
Настала пауза для свиты.
Быть может, этот эпизод
Произведет метаморфозу –
И в душах нравственных босот
Мы хоть одну увидим розу.
Должна восстать из забытья
Осоловевшая Россия,
Должа уйти из жития
Ее чумная кахексия.
Отныне ты не сирота –
Ты стала дочерью народа.
Твоя заветная мечта
Вновь оживет в лучах восхода.
И вновь откроется тебе
Вся красота российской шири
В своей немыслимой волшбе,
В своем особенном ранжире.
Сумевши перетормошить
Страны застывшие аксоны,
Теперь обязана ты жить
Во имя родины и Сони!
Бахтиёр Ирмухамедов