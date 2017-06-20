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Александр Росляков. Явление народу дочери Пескова. Что нам сулит эта «просвещенная дворянка»?

12:40. 20 июня 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

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В ходе обсуждений новой выдающейся светской личности Елизаветы Песковой, дочери самого пресс-секретаря Президента, всплыла одна неизбывная черта русского сознании – вера в просвещенного барина. Ну, или в барыню.

Лиза Пескова давно стала убежденной парижанкой: в своих светских интервью хвалит Париж, где жить ей лучше, чем в России – там "я могу выйти в булочную чуть не в пижаме, и на меня не будут странно смотреть". Настоящая аристократка, надменно отвечающая даже папе, который попросил ее не упоминать его в своих блогах: мол она не его коллега – и будет жить так, как хочет. В доказательство чего еще назвала себя "дочерью главного вора и миллиардера страны".

И тут наши свято верующие в плоды просвещения сородичи заговорили дружно: "Это у Лизы и ее светских товарищей папы злые, хотящие согнуть нас в бараний рог. А вот их дети и внуки получат хорошее европейское образование, поймут, как жить правильно – и построят нам здесь настоящее развитое общество".

То есть почему барин злой? Потому что французского не знает. А выучит французский – и сразу подобреет, перестанет презирать и обворовывать родной народ.

Но на чем основано представление о том, что культура и образование сами по себе меняют парадигму властных отношений? Как часто в истории высококультурные люди подчинялись людям "некультурным"?

Такое случалось, конечно. Например когда варварские королевства расплодились на остатках Римской империи. Но в целом действовало обратное правило: культурные подавляли, и весьма жестко, некультурных. Древние греки, а затем римляне – наиболее культурные люди своей эпохи – подчинили огромные территории, жителей которых считали "говорящим орудием". И ни у кого, включая лучшие античные умы, это не вызывало отторжения.

Так же и самая образованная часть российского дворянства считала крепостных чем-то вроде животных, которых можно не только свободно эксплуатировать, но и продавать.

 

То есть культура и наука сами по себе не меняют ничего в деспотической системе отношений – лишь помогают ее рационализировать. Если некультурный автократ обосновывает свою власть ссылками на божественный порядок, то автократ просвещенный сошлется на "научные исследования". Но чего последний точно никогда не сделает – так это не пойдет против устоявшегося принципа и не откажется от своей власти. Как не отказалась от своего деспотизма Екатерина II – несмотря на всю дружбу с Вольтером и прочими просветителями-энциклопедистами.

И нынешняя Россия – не исключение в этом смысле. Первое поколение постсоветского ворья выдумало себе оправдания в меру своего интеллектуального уровня – сурковская "суверенная демократия", беспросветное людоедство в духе Ельцина и Чубайса. А детки этих "первоначальных людоедов" будут, окончив западные университеты, уже развесисто рассказывать о плюсах "догоняющего развития в авторитарном стиле". И сетовать, что русский народ менталитетом не вышел – а потому без барина ему никак.

Но классовая сущность и задача этих просвещенных наследников остается той же, что и у родителей – выкачивать жизненные соки из населения, остающегося для них "говорящим орудием". И пусть при этом никого не введет в заблуждение смелый пассаж мадмуазель Песковой насчет того, что ее папа "главный вор и миллиардер страны". Это такая милая вольность – и одновременно махровое бесстыдство, позволявшее матронам древнего Рима разоблачаться при рабах, которых они не считали за людей.

Если б папаша и дочь Песковы почитали "дорогих россиян" за людей, то ни полслова из тех эпатажных дочерних откровений, которыми сегодня запестрели светские журналы, не вышло б в свет. И сама мягкая просьбе папы к дочке не марать почем зря его портрет выглядит эдаким показным журением родителя, довольного на самом деле бойкими капризами его чада…

 

И сегодня консервация этих отношений "раб – господин" выгодна как никогда. В 18-м веке царице пришлось пойти на некую либерализацию (хотя бы в виде "Манифеста о вольности дворянской"), так как было ясно, что без этого в отсталом обществе не будет ничего – ни экономики, ни науки, ни армии. Зато сейчас можно свободно "жить на два города", как говорит со знанием дела Лиза Пескова. То есть качать ресурсы здесь, а наслаждаться жизнью – там.

Там же можно закупать отдельные технологии – для армии, полиции и прочих средств сохранения власти. И главное – предметы роскоши в виде личных самолетов, яхт, эксклюзивной мебели и посуды для столпов нашей "суверенной демократии". В перерывах же между этими закупками сетовать, что "этот народ" опять не тот: ни уха ни рыла ни в науке, ни в культуре. Даже элементарно не способен переехать в Париж и ходить там "чуть не в пижаме", подобно молодой Песковой!..

Так что никакая культура, даже уровня самой культурной на сегодня, по версии культурных знатоков, пти-Песковой – не заставит никого отказаться от власти и наворованных миллиардов.

А заставит эти воровские кланы несколько потесниться и умерить их грабеж, уже грозящий жизни самой страны, лишь осознание того, что если они не сделают этого сегодня, то завтра их насадят на вилы.

И потому бессмертной остается одна песня, которую у нас уже запретили бы, приравняв к экстремизму – не будь она официальным гимном Франции:

Дрожите, тираны, и вы, изменники,

Позор всех сословий.

Дрожите! Ваши планы, отцеубийцы,

Получат наконец по заслугам!

Все станут солдатами, чтобы с вами бороться.

Если наши молодые герои погибнут,

Франция родит новых,

Против вас все сражаются!

Это – дословный перевод знаменитой Марсельезы, сыгравшей выдающуюся роль в судьбе той страны, к которой присосалась нынче дочь Пескова.

 

У нас подобных песен тоже было множество – но их нынче как бы отменили, не понимая, что их роль не историческая вовсе, а самая насущная. В них-то и есть настоящее просвещение, позволяющее сознательному народу – и в конечном счете всей стране – оставаться на высоте. А не сваливаться в роль позорных грумов, обеспечивающих лишь процветание зажравшихся вконец господ ворюг.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19157/-

Метки: мировоззрение
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2 коммент.»

  • 241 153
    Oblichitel 20 июня 2017 в 13:57 Ссылка Пометить
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    морда у неё холёная через чур – пора столбы ставить….

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  • 240 186
    Владимир 20 июня 2017 в 14:00 Ссылка Пометить
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    В доказательство чего еще назвала себя “дочерью главного вора и миллиардера страны”
    А потом говорят смута,революция,5 колонна.Видать поведение в СЕМЬЕ предусматривает кастовость отпрысков по отношению родителей к народу.Если такое есть,то революция неизбежна,а какой она будет одному БОГУ известно!

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