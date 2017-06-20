Александр Росляков. ПАРАД-АЛЛЕ. Мальчик продал свой анальчик…
Трубы медные трубят,
Начинается парад,
Смотр народных достижений
И реформы результат.
Вышли девки-однодневки,
Вышла Людка – мать ублюдка,
Света без менталитета,
Проститутки на все сутки
И майор из ментовской,
Главный сутер по Тверской.
Толстый ара – царь базара;
Прокуроры – те же воры;
Вышел постовой наряд
Крышевать торговый ряд,
Вышел купленный судья,
Носом по ветру крутя,
И проворные чекисты,
Тоже на руку нечисты.
Вышел дружный арбитраж:
«Все что хочешь – дашь на дашь!» –
И коллегия присяжных,
Обывателей продажных.
«Мы судили, мы рядили,
Мы в законах – ни бум-бум,
Нам на лапу положили –
И оправдан толстосум.
Мы по ложному доносу
Закатаем хоть кого,
Ибо служим кровососу,
На зарплате у него».
Аты-баты, шли солдаты –
И ушли в дегенераты.
Генералы-пораженцы
Быстро вышли в положенцы,
Зампотылу – строят виллы,
Военкомы – их хоромы;
Строят низшие по чину
Дедовщину, матерщину
С ампутацией под нуль
Изувеченных ходуль.
Шкурный прапор строит виды,
Как продать заряд шахиду,
Строят свой карманный вид
Особист и замполит.
От армейской шаромыги
Откупились все барыги,
Только самое голье
Угодило под ружье –
Изучать, как плац топтать,
И науку побежать.
Вот идут единороссы
За бабло решать вопросы,
А за ними депутаты –
Окупать свои мандаты;
Мэры, жадные без меры,
Главы, падки до халявы;
Губернаторы, министры,
Что трубили б лет по триста –
Не было б других воров
И дорожных катастроф.
Лучше всех живут в Кремле,
Что ни день – парад-алле:
Прет кортежный членовоз
Отжимать людей в навоз.
Окружающие слуги
Носят орден «За заслуги»
С индульгенцией на страсть
Все возможное украсть.
На руке – татуировка,
А на стеклах – тонировка,
А на крыше – маячок:
Едет нефтяной качок,
Чтоб и этому уроду
В пояс кланяться народу.
Кто ж учил вас, мать итить,
Низко так поклоны бить?
«А мы чё? А мы ничё,
Через плечо не горячо,
Пополняем средний класс,
А навоз не выест глаз.
Наша хата вечно с краю,
Наше чтиво – сериал,
Мы сдадимся хоть Китаю,
Лишь бы телек не отнял!
Мы не сеем и не пашем,
Мы страну вгоняем в гроб,
Мы живем на нефти нашей,
А за нами – хоть потоп!»
Вышли, нагуляв пупы,
Партработники в попы,
А затем – в архиереи,
Наловчившись врать хитрее.
«Ну а кто сейчас не врет? –
Только полный идиот!»
Вот идет благотворитель,
От которого щедрот
День ко дню растет обитель
Беспризорных и сирот.
Вот шагает адвокат
Из общественных палат
Поправлять в законе дышло,
Чтоб ворам в угоду вышло,
Исполнять свою повинность,
Защищая оргневинность.
Вышли наши демократы,
Распевая их кантаты:
«Чтобы не было войны,
Отдадим хоть полстраны!
Чтобы Сталин не воскрес,
Все окрест сожжем под крест!»
Вышел Кудрин, вышел Греф
Делать их совместный блеф,
Чтоб из нашего стабфонда
Процветали «Форд» и «Хонда».
Вышел вечный Михалков,
Не опасный для верхов,
С выражением лица,
Выдающим подлеца.
Вышел Боря Моисеев
На потеху ротозеев –
Вместе с группой «Задний ход»
Чешет задом наперед.
Мальчик продал свой анальчик,
Чтоб купить дурной журнальчик;
Вышли порно-торгаши
С коробками анаши.
Вышли шустрые банкиры
Пробивать в бюджете дыры
И ковать свой капитал,
Отмывая черный нал.
Вышли следом журналисты
Под цыганские монисты:
«Только кинь на лапу грош,
Забубеним все что хошь!»
Вышли бедные таланты
Получать из Штатов гранты;
И мигранты, и сектанты,
И астрологи, и ведьмы –
Сотворять свои обедни.
Вышел деда из глубинки:
«Что ж ты, русская земля?
Нету в поле ни былинки,
Лишь сорняк да конопля!»
«Дед, тебе в обед сто лет! –
Зашумели из газет. –
Чтоб какой-то старый гад
Портил нам тут весь парад!
Он еще внесет нам вшей,
А ну гони его взашей!»
На деревне-голодайке
Стали пить «незамерзайку».
Прибежали в избу дети,
Там ни мамы, ни отца:
Папа с мамой – на том свете…
Лам-дрица-гоп-ца-ца!
Олигархи впали в шик
Золотой купить нужник,
Чтоб на золоте едать
И на золоте дристать.
Золотая молодежь
С головой ушла в балдеж.
Вышел знатный патриот
Пощипать от тех же льгот:
«Если тащат все в стране,
То сам Бог велел и мне!»
Никому никто не верит,
Кто кого облицемерит;
Навалились брехуны
На ленивый труп страны!
«Говорят, что Путин прав,
Отменивши выбор глав:
Не дорос еще народ
Выбирать себе господ!»
Вышел солнцевский насильник
Отжимать у баб мобильник,
Вышел тушинский маньяк
Убивать за просто так.
Вышли все, кто суть порочны,
Кто условно, кто досрочно
По реформе правовой,
Узаконившей разбой.
Вышел рейдерский погром
Добивать наш автопром
И на радость супостатам
Сокращать российский атом.
Вышла брокерская рать
Крылья Родины срубать,
Вышла крыша и чердак,
И синтетика, и мак,
И кавказские бригады,
И китайские триады,
Вышли все, кому не лень
Разъедать родной пельмень.
Парадируют парадцы,
Ликованью нет конца:
Девки, шавки, папарацци…
Лам-дрица-гоп-ца-ца!
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19127/-