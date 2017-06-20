Александр Росляков. ПАРАД-АЛЛЕ. Мальчик продал свой анальчик…

Трубы медные трубят,

Начинается парад,

Смотр народных достижений

И реформы результат.

Вышли девки-однодневки,

Вышла Людка – мать ублюдка,

Света без менталитета,

Проститутки на все сутки

И майор из ментовской,

Главный сутер по Тверской.

Толстый ара – царь базара;

Прокуроры – те же воры;

Вышел постовой наряд

Крышевать торговый ряд,

Вышел купленный судья,

Носом по ветру крутя,

И проворные чекисты,

Тоже на руку нечисты.

Вышел дружный арбитраж:

«Все что хочешь – дашь на дашь!» –

И коллегия присяжных,

Обывателей продажных.

«Мы судили, мы рядили,

Мы в законах – ни бум-бум,

Нам на лапу положили –

И оправдан толстосум.

Мы по ложному доносу

Закатаем хоть кого,

Ибо служим кровососу,

На зарплате у него».

Аты-баты, шли солдаты –

И ушли в дегенераты.

Генералы-пораженцы

Быстро вышли в положенцы,

Зампотылу – строят виллы,

Военкомы – их хоромы;

Строят низшие по чину

Дедовщину, матерщину

С ампутацией под нуль

Изувеченных ходуль.

Шкурный прапор строит виды,

Как продать заряд шахиду,

Строят свой карманный вид

Особист и замполит.

От армейской шаромыги

Откупились все барыги,

Только самое голье

Угодило под ружье –

Изучать, как плац топтать,

И науку побежать.

Вот идут единороссы

За бабло решать вопросы,

А за ними депутаты –

Окупать свои мандаты;

Мэры, жадные без меры,

Главы, падки до халявы;

Губернаторы, министры,

Что трубили б лет по триста –

Не было б других воров

И дорожных катастроф.

Лучше всех живут в Кремле,

Что ни день – парад-алле:

Прет кортежный членовоз

Отжимать людей в навоз.

Окружающие слуги

Носят орден «За заслуги»

С индульгенцией на страсть

Все возможное украсть.

На руке – татуировка,

А на стеклах – тонировка,

А на крыше – маячок:

Едет нефтяной качок,

Чтоб и этому уроду

В пояс кланяться народу.

Кто ж учил вас, мать итить,

Низко так поклоны бить?

«А мы чё? А мы ничё,

Через плечо не горячо,

Пополняем средний класс,

А навоз не выест глаз.

Наша хата вечно с краю,

Наше чтиво – сериал,

Мы сдадимся хоть Китаю,

Лишь бы телек не отнял!

Мы не сеем и не пашем,

Мы страну вгоняем в гроб,

Мы живем на нефти нашей,

А за нами – хоть потоп!»

Вышли, нагуляв пупы,

Партработники в попы,

А затем – в архиереи,

Наловчившись врать хитрее.

«Ну а кто сейчас не врет? –

Только полный идиот!»

Вот идет благотворитель,

От которого щедрот

День ко дню растет обитель

Беспризорных и сирот.

Вот шагает адвокат

Из общественных палат

Поправлять в законе дышло,

Чтоб ворам в угоду вышло,

Исполнять свою повинность,

Защищая оргневинность.

Вышли наши демократы,

Распевая их кантаты:

«Чтобы не было войны,

Отдадим хоть полстраны!

Чтобы Сталин не воскрес,

Все окрест сожжем под крест!»

Вышел Кудрин, вышел Греф

Делать их совместный блеф,

Чтоб из нашего стабфонда

Процветали «Форд» и «Хонда».

Вышел вечный Михалков,

Не опасный для верхов,

С выражением лица,

Выдающим подлеца.

Вышел Боря Моисеев

На потеху ротозеев –

Вместе с группой «Задний ход»

Чешет задом наперед.

Мальчик продал свой анальчик,

Чтоб купить дурной журнальчик;

Вышли порно-торгаши

С коробками анаши.

Вышли шустрые банкиры

Пробивать в бюджете дыры

И ковать свой капитал,

Отмывая черный нал.

Вышли следом журналисты

Под цыганские монисты:

«Только кинь на лапу грош,

Забубеним все что хошь!»

Вышли бедные таланты

Получать из Штатов гранты;

И мигранты, и сектанты,

И астрологи, и ведьмы –

Сотворять свои обедни.

Вышел деда из глубинки:

«Что ж ты, русская земля?

Нету в поле ни былинки,

Лишь сорняк да конопля!»

«Дед, тебе в обед сто лет! –

Зашумели из газет. –

Чтоб какой-то старый гад

Портил нам тут весь парад!

Он еще внесет нам вшей,

А ну гони его взашей!»

На деревне-голодайке

Стали пить «незамерзайку».

Прибежали в избу дети,

Там ни мамы, ни отца:

Папа с мамой – на том свете…

Лам-дрица-гоп-ца-ца!

Олигархи впали в шик

Золотой купить нужник,

Чтоб на золоте едать

И на золоте дристать.

Золотая молодежь

С головой ушла в балдеж.

Вышел знатный патриот

Пощипать от тех же льгот:

«Если тащат все в стране,

То сам Бог велел и мне!»

Никому никто не верит,

Кто кого облицемерит;

Навалились брехуны

На ленивый труп страны!

«Говорят, что Путин прав,

Отменивши выбор глав:

Не дорос еще народ

Выбирать себе господ!»

Вышел солнцевский насильник

Отжимать у баб мобильник,

Вышел тушинский маньяк

Убивать за просто так.

Вышли все, кто суть порочны,

Кто условно, кто досрочно

По реформе правовой,

Узаконившей разбой.

Вышел рейдерский погром

Добивать наш автопром

И на радость супостатам

Сокращать российский атом.

Вышла брокерская рать

Крылья Родины срубать,

Вышла крыша и чердак,

И синтетика, и мак,

И кавказские бригады,

И китайские триады,

Вышли все, кому не лень

Разъедать родной пельмень.

Парадируют парадцы,

Ликованью нет конца:

Девки, шавки, папарацци…

Лам-дрица-гоп-ца-ца!

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/19127/-