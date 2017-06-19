Жуткие русские конвертопланы

В ходе выставки вооружений SOFEX-2016 представитель компании-разработчика группы «Кронштадт» (дочерняя структура питерской компании «Транзас») объявил об успешном завершении испытаний лётной модели беспилотного летательного аппарата «Фрегат». Это перспективный беспилотник самолётной схемы с возможностью вертикальных взлёта и посадки (конвертоплан).

На видео — демонстратор технологии. Как видите, он посрамил пессимистов — он летает, вполне устойчиво переходит от вертикального режима к самолетному и обратно, взлетает и садится. Полноразмерная машина будет нести более полутора тонн бомб, и около тонны при вертикальном взлете. Ожидается, что беспилотник сможет подниматься на высоту до 8000 метров и оставаться в полёте не менее 10 часов. Дальность полёта должна составить 5000 километров, а максимальная скорость — 700 километров в час. Нетрудно догадаться, что это совершенно меняет облик флотских авиационных носителей (и не только флотских) и здорово подсирает вертолетчикам.

Вот так будет выглядеть полноразмерный аппарат. На фото он в положении со сложенными крыльями (да-да — сразу предполагается корабельное базирование). «Фрегат» создаётся для нужд российской армии с возможным применением в арктическом регионе. Беспилотник построен по самолётной схеме, с двумя поворотными роторными движителями, расположенными на складном крыле, и одним стационарным толкающим винтом сзади. Такой дизайн позволит использовать беспилотник без аэродрома и в труднодоступных местах, применяя вертикальные взлёт и посадку.

Между прочим — весьма смелая аэродинамическая схема тандемного биплана с задним крылом обратной стреловидности, одновременно выполняющим функцию горизонтального стабилизатора. Нечто подобное рисовали и конструкторы КБ Сухого. Но главное — в том, что модель устойчиво взлетает вертикально и надежно переходит в горизонтальный полет даже без заднего винта. Это прорыв в конвертопланах, сразу сделавший пресловутый Osprey устаревшим хламом.

«Фрегат» станет самым крупным из российских беспилотников, он будет выше трёх метров, размах крыльев более 19 метров (в сложенном виде 10 метров). Предполагается, что дроны такого класса займут нишу между самолётами и вертолётами.