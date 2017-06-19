Загадки древних славян. Анатолий Клёсов
Какую информацию можно получить через анализ ДНК?
Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о фактах, заставляющих по новому взглянуть на историю славян. Как гаплогруппы R1a и R1b разделили Европу на Запад и Восток. Кем был Рюрик. Анализ ДНК позволяет методами точной науки проникнуть в глубокую древность различных народов.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Исходя из всех статей, славяне есть прям как домашние животные, которые кто ни захочет -тот и пнёт, или геноцидирует. А славяне и ухом не ведут, лишь бы кто налил. Кого угодно геноцид заботит, кроме славян.. К загадкам древних славян тоже интереса никакого, их евреи пишут.
Может знает кто, чем геноцит отменяется? Рраз -и нету геноцита.. ))