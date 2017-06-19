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Загадки древних славян. Анатолий Клёсов

16:16. 19 июня 2017 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал:

Какую информацию можно получить через анализ ДНК?

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук рассказывает о фактах, заставляющих по новому взглянуть на историю славян. Как гаплогруппы R1a и R1b разделили Европу на Запад и Восток. Кем был Рюрик. Анализ ДНК позволяет методами точной науки проникнуть в глубокую древность различных народов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    SR 19 июня 2017 в 18:36 Ссылка Пометить
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    Исходя из всех статей, славяне есть прям как домашние животные, которые кто ни захочет -тот и пнёт, или геноцидирует. А славяне и ухом не ведут, лишь бы кто налил. Кого угодно геноцид заботит, кроме славян.. К загадкам древних славян тоже интереса никакого, их евреи пишут.
    Может знает кто, чем геноцит отменяется? Рраз -и нету геноцита.. ))

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