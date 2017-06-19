Загадки древних славян. Анатолий Клёсов

... он, что это были древние норвежцы. Или древние славяне. Или тибетские блондины. Или... цель была достигнута, а загадка, естественно, загадкой и осталась. Разгадать ее ... Anthropology, 2, 139-156. Анатолий А. Клёсов, профессор, доктор химических наук ]]>...