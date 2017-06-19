Воду добывать из рыбы, а витамины – из носка

10 лет назад ушел из жизни человек, совершивший удивительный поступок. Причем поступок абсолютно альтруистический… Ален Бомбар был дежурным врачом в госпитале Булони, когда туда привезли 43 моряка – жертв кораблекрушения у мола Карно. Никого из них спасти не удалось.

Эксперимент французского врача Алена Бомбара спас десятки тысяч людей, потерпевших кораблекрушение

Ален корил себя за то, что ничего не смог для них сделать. Он начал собирать информацию о кораблекрушениях. Выяснилось, что во всем мире в таких катастрофах ежегодно гибнет около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч успевают перебраться на спасательные шлюпки и плоты, но все равно через какое-то время умирают мучительной смертью.

«Неужели для них ничего нельзя сделать?» – думал Бомбар. Вскоре он выяснил странные вещи. Во-первых, 90% жертв погибало в течение первых трех дней после кораблекрушения. Но ведь за это время ни голод, ни жажда не могут убить человека?! А во-вторых, оказалось, что с точки зрения физиологии море дает нам абсолютно все, чтобы выжить.

Чтобы доказать справедливость своих предположений, Бомбар в 1952 году решился на необычный эксперимент: имитируя кораблекрушение, он на спасательной резиновой лодке отправляется в одиночное плавание через Атлантический океан. У него не было ни воды, ни еды: опломбированный контейнер с аварийным запасом продуктов так и не был вскрыт за время 65-дневного путешествия.

За время добровольных скитаний Бомбар потерял в весе 25 кг. У него клочьями слезла кожа, выпали ногти на пальцах ног. Он достиг берега с сильной анемией и уровнем гемоглобина, близким к смертельному. Но доказал, что человек способен месяцами выживать в море без всяких средств.

Кстати, на берегу его ждала жена с новорожденной дочерью.

Такая игра стоила свеч. Правила выживания, которые сформулировал на своем опыте Бомбар, спасли жизни десяткам тысяч моряков и путешественников.

Море не даст умереть от жажды

Считается, что без воды человек может прожить не более 10 дней. Бомбар лишь на 23-й день плавания смог напиться пресной воды, попав в полосу проливного дождя. Как он выживал? Употреблял морскую воду!

«Увы, больше пяти дней подряд морскую воду пить нельзя, – уточнял Ален. – Это я говорю как врач, иначе можно загубить почки. Надо делать перерыв как минимум в три дня. А потом этот цикл можно повторять».

В эти три дня Бомбар добывал воду из… рыбы! Каждый школьник знает, что живые организмы по большей части состоят из воды. Например, океанская рыба состоит из пресной воды на 80 процентов. Как эту воду из рыбы извлечь? Бомбар резал мясо на мелкие кусочки и отжимал жидкость с помощью рубахи. Получалась жижа из жира и сока, противная на вкус, но пресная. С крупной рыбой проще: на ее теле можно делать разрезы и сразу пить сок. Чтобы обеспечить себя водой, достаточно вылавливать три кило рыбы в день.

Французский врач Ален Бомбар.

Фото: wikimedia.org

Планктон – лекарство от цинги

Свою первую рыбу Бомбар добыл с помощью гарпуна – он его сделал, насадив перочинный нож на весло. Из костей рыбы Ален соорудил крючок (леска у него уже была – она входит в спасательный комплект), часть мяса пошла на наживку. Проблем с уловом изобретательный француз не испытывал. Более того, регулярно рыба сама залетала к нему на завтрак. «Почти каждое утро я находил в лодке 3 – 4 летучие рыбы. Они ночью натыкались на мой парус и падали на дно», – вспоминал Бомбар. Часть рыбы он съедал сырой, а часть вялил на борту лодки по методу рыбака Сантьяго из рассказа Хемингуэя «Старик и море» (потрошил, резал на части и сушил на солнце. – Ред.).

Чтобы избежать цинги, мореплаватель ежедневно питался планктоном – он богат витамином С. «Достаточно было бросить за борт обычный носок на веревке, чтобы в течение дня добыть в общей сложности две столовые ложки планктона, – уверял Бомбар. – В отличие от сырой рыбы он недурен на вкус. Ощущение, что ешь лангустов или креветок».

Надейтесь на себя!

Если вы думаете, что экипажи встреченных вами судов только и думают о том, чтобы подобрать терпящих бедствие, то жестоко ошибаетесь. «Для пассажирских судов важнее всего – расписание. Оно важнее даже жизни потерпевших кораблекрушение», – утверждал на своем опыте Бомбар. Много кораблей проплыли мимо Алена его крохотной лодки, не потрудившись остановиться. «Заранее продумайте, как вы подадите сигнал о себе, если встретите корабль. В зависимости от ресурсов, которыми вы располагаете, вы можете семафорить зеркальцем, свистеть в свисток, палить из ракетницы, размахивать руками или вопить во все горло…»

Даже мокрая одежда сохраняет тепло

Бомбар отказался от непромокаемой спецодежды. На нем были обычные брюки, рубашка, свитер и куртка. Француз считал, что он и так великолепно экипирован. Ведь когда корабль тонет, человек обычно не успевает подумать о своем гардеробе. Уже на второй день после отплытия, промокнув насквозь, Бомбар обнаружил, что даже влажная одежда сохраняет тепло тела. Так родилось еще одно правило: «Потерпевший кораблекрушение не должен снимать одежду, даже если она промокла».

Акулы – не самое страшное

Встреча с этими хищниками не несет большой угрозы. «Когда они начинали надоедать, я просто бил их веслом по морде, и они уплывали, – вспоминал Бомбар. – Иногда они пытались пробовать лодку на зуб, но попробуйте укусить футбольный мяч!» Киты могут с легкостью перевернуть лодку, но они вели себя очень деликатно и не хулиганили. Самыми большими обманщиками оказались птицы. Обычно терпящие бедствие верят: если показались птицы, значит, берег недалеко. Лукавые лгуньи посещали Бомбара, когда до земли было не меньше 2000 километров. Самое страшное – это если волна утопит посудину, на которой вы плывете. «На этот случай у меня в кармане рубашки был припасен пузырек с ядом. Если случится непоправимое, к чему выбиваться из сил и бесцельно барахтаться в течение страшных тридцати часов?» – признавался позднее бесстрашный Ален. Однако сам он до последнего боролся за свою жизнь, которая сотни раз висела на волоске.



Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТТХ ЛОДКИ

Бомбар путешествовал на резиновой плоскодонке, которой дал название «Еретик». Так называли самого Бомбара скептики, считавшие его идеи ересью. Длина посудины – 4 метра 65 сантиметров . Ширина – 1 метр 90 сантиметров. Лодка представляла собой туго накачанную резиновую колбасу, изогнутую в форме вытянутой подковы. Концы «подковы» соединяла деревянная корма.

Боковые поплавки были разделены на несколько независимых отсеков, и в случае прокола одного из них лодка осталась бы на плаву. На резиновом днище лежал деревянный помост. «Если бы я не мог стоять на нем, то точно заработал бы гангрену», – вспоминал Бомбар. Плоскодонка двигалась при помощи четырехугольного паруса площадью около трех квадратных метров.

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Ошибка ценой в девять жизней

Благодаря эксперименту Бомбара Лондонская конференция по обеспечению безопасности мореплавания приняла решение оснастить корабли надувными плотами. Они доказали свою эффективность как спасательное средство. Произошло это в 1960 году. Но сам Бомбар уже не принимал в этом участия.

Двумя годами раньше Ален участвовал в разработке спасательного плота для французского флота. Испытания шли в прибойной полосе у устья реки Этель. Бомбара сопровождали шестеро добровольцев. Гигантский вал опрокинул плот. Катер береговой охраны подобрал участников эксперимента, но волны перевернули и сам катер! В воздушной подушке под дном судна оказались 14 человек. Бомбар сумел выбраться из ловушки и поплыл за подмогой. Но девять человек спасти не удалось. Ален впал в депрессию и даже пытался покончить жизнь самоубийством. После этого он сменил сферу деятельности и долгие годы занимался биологией моря.

СКАЗАНО!

«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

Ален Бомбар (1924 – 2005).

Источник: nashaplaneta.su