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«В Млечном пути может существовать развитая внеземная цивилизация», — ученые

22:11. 19 июня 2017 Просмотров - 12 Один комментарий Опубликовал:

snimok_2017_06_19_22_06_17_101

Исследователи дополнили уравнение Дрейка и пришли к выводу, что в пределах Млечного пути может существовать как минимум одна внеземная цивилизация, способная установить контакт с нами.

 

Споры о существовании внеземного разума не утихают в научном сообществе ни на миг. Чаще всего рассматривают сценарии на основе уравнения Дрейка. Это формула, предназначенная для определения количества инопланетных цивилизаций Млечного пути, с которыми люди могут «познакомиться». Выглядит она так: N = R × fp × ne × fl × fi × fc × L, где N — это количество разумных цивилизаций, готовых к вступлению в контакт. Всего получается десять внеземных цивилизаций, способных выйти на связь с нами.

Но почему же они молчат? Этот вопрос породил парадокс Ферми, обращающий внимание на отсутствие следов высокоразвитых инопланетных цивилизации, хотя они могли сформироваться в разных уголках Вселенной за миллиарды лет после Большого взрыва.
 
Сейчас американские ученые дополнили уравнение Дрейка, желая «примирить» его с парадоксом Ферми. Хорхе Сориано (Jorge Soriano) и его коллеги делают акцент на том, что далеко не все планеты пригодны для жизни, кроме того, продолжительность существования цивилизаций могут ограничивать галактические катаклизмы, такие как взрывы сверхновых. В этом случае гамма-лучи способны «стерилизовать» планету. Исследователи дополнили уравнение Дрейка двумя параметрами: процент развитых цивилизации, у которых уже есть средства межзвездной связи, и период существования этих цивилизаций. Эти параметры косвенно затрагивает и базовое уравнение Дрейка.
 
Новые выводы одновременно оптимистичны и не очень: развитые и готовые на контакт с нами цивилизации, наверное, есть, но их мало. Доля последних из общего числа внеземных цивилизаций составляет всего лишь 0,5%. На дистанции, сравнимой с радиусом диска галактики, находится по меньшей мере одна инопланетная цивилизация, у которой есть доступные для коммуникации с землянами средства связи. А существовать такая цивилизация, согласно выводам, может до 300 тыс. лет. То есть в теории у нее хватит времени, чтобы заявить о своем существовании. 
 
 
https://naked-science.ru/article/sci/v-mlechnom-puti-mozhet-sushchestvovat?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: инопланетяне, Млечного пути, пришельцы, Уравнение Дрейка
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