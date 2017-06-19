ТОП-5 родстеров СССР

Почему советские двухместные авто без верха потерпели неудачу

ЗИС-101А-Спорт (Фото: all-test-drives.com)

Затея выпускать родстеры в Советском Союзе изначально казалась сомнительной. Ведь эти автомобили слишком вычурны, слишком индивидуальны. Они выделяют своего владельца из толпы. А советский моральный кодекс выпендреж не приветствовал.

Кому они были интересны?

В СССР, как и в любой другой стране, родстеры развивались по двум направлениям. Первое предполагало создание предельно бюджетных, малокомфортных транспортных средств. Яркий пример такого решения — мотоколяски СМЗ С1Л и СМЗ С3А.

Второй путь подразумевал выпуск двухместных автомобилей для автоспорта. И на этом направлении перспектив, конечно, было больше.

ЗИС-101А-Спорт (1939 год)

По поводу внешности этого автомобиля до сих пор не умолкают споры. Одни утверждают, что советские конструкторы слизали экстерьер с первого в истории концепт-кара Buick Y-Job, появившегося в 1938 году. Их оппоненты уверены, что кузовщик Валентин Ростков, ответственный за дизайн, физически не мог подсмотреть облик заокеанской машины.

По документации советский родстер с 6-литровым мотором (141 л.с.) назывался ЗИС-Спорт. Более растянутое — ЗИС-101А-Спорт — название неофициальное. Оно показывало, на агрегатах какой модели создан автомобиль. Его творцами выступили сразу три молодых специалиста: Владимир Кременецкий, Николай Пульманов и Анатолий Пухалин.

Этот советский родстер принимал лично Иосиф Сталин. В Дом Союзов, где проходила демонстрация, машину внесли на руках, разобрав часть стены. Иосиф Виссарионович творение молодых энтузиастов одобрил.

ЗИС-101А-Спорт изначально создавался для участия в гонках, где от автомобиля требовался скоростной максимум на прямых отрезках. В заводских заездах авто развивал 168 км/ч. Но официально зарегистрированный результат оказался чуть хуже — 162,4 км/ч.

Надо сказать, потенциал у машины был. Но началась война, и о спорте забыли. А единственный экземпляр родстера просто исчез.

«Москвич-404-Спорт» (1954 год)

«Москвич-404-Спорт» (Фото: all-auto.org)

В его основу легла экспериментальная легковушка Москвич-403Э-424Э-купэ. Одним из главных достоинств автомобиля считался верхнеклапанный силовой агрегат М-404 с четырьмя мотоциклетными карбюраторами и полусферической камерой сгорания. Мотор имел рабочий объем чуть более 1 литра, и мощность 58 «лошадок». Максимальная скорость родстера составляла 150 км/ч.

Спортивная судьба «Москвича-404-Спорт» оказалась удачной. Автомобиль с 1957 по 1959 годы становился триумфатором Чемпионатов СССР.

В 1960-м конструкторы поменяли мотор: под капотом родстера появился 1,4-литровый силовой агрегат, выдававший 70 «лошадок». Но в тот год авто в гонках не участвовал. Точная причина неизвестна. Но по одной из версий, в лаборатории скоростных автомобилей МЗМА отчего-то решили отказаться от серийной передней подвески типа «Дюбонне» в родстере.

Спустя год гонщик Смирнов по собственной инициативе все же установил на машину подвеску от «Москвича-407». На этом автомобиле он участвовал в соревнованиях до 1964 года.

«Победа-Спорт» (1956)

В 1948 году правительство СССР выпустило постановление, по которому в автомобильных соревнованиях запрещалось использовать иностранные машины. Благодаря этому и появилась «Победа-Спорт». Ее создателем выступил Алексей Андреевич Смолин.

Поскольку Смолин был авиационным конструктором, «аэродинамическое» направление в гонках вышло на новый уровень.

Первые три ГАЗа-СГ1, созданных на базе серийной «Победы», получились весьма успешными. Они выигрывали Чемпионаты СССР в 1950, 1955 и 1956 годах.

Но затем в СССР начали набирать популярность шоссейно-кольцевые гонки. Поэтому требования к автомобилям изменились. На извилистой трассе с многочисленными крутыми поворотами на первое место вышла динамика авто, а не его «максималка». С учетом этих особенностей был создан родстер «Победа-Спорт». Внешне он напоминал своего прародителя, но отличался двухместным кузовом и… заваренными передними «калитками». Оснащался авто 2,1-литровым силовым агрегатом мощностью в 85 «лошадок».

Спортивная судьба этого родстера не сложилась. Он лишь раз поучаствовал в шоссейно-кольцевых гонках, где и занял второе место.

ЗИЛ-112С (1961 год)

ЗИЛ-112С (Фото: commons.wikimedia.org)

Модернизированная версия ЗИЛ-112, получившая букву «С», появилась в 1961 году. Интересна она дизайном: автомобиль отдаленно напоминал Ferrari 225, 340 и AC Cobra.

Передняя подвеска родстеру досталась от ГАЗ-21. А вот заднюю — пружинную независимую — проектировали с «чистого листа». Первоначально машину оснастили мотором V8 с рабочим объемом 6 литров. Этот «монстр» выдавал 240 «лошадок».

Дебют в гонках оказался успешным. В 1963 году Виктор Галкин сумел взять «бронзу» в Чемпионате СССР.

В 1965 году силовой агрегат «прокачали» до 6,9-литров и 270 л.с. Это напрямую повлияло на спортивные успехи: гонщик Геннадий Жарков на машине с таким мотором сумел победить в соревнованиях.

Всего было собрано два родстера. Один исчез на заводских задворках, а второй сумел выжить. Сейчас он находится в музее Риги. Правда, выкрашен автомобиль не в фирменный белый цвет, а в красный.

«Москвич-408 Турист» (1964 год)

«Москвич-408 Турист» (Фото: ru.wikipedia.org)

Эта машина создавалась не для участия в гонках, а для гражданской жизни. Поэтому вместо «Спорт» в названии красовалось «Турист». А чтобы приблизить авто к народу, его сделали не двухместным, а четырехместным. Правда, сзади разместиться взрослым людям было трудно. «Галерка» предназначалась скорее для детей или багажа.

Главное достоинство этого родстера — его мотор. Машину оснастили силовым агрегатом от «четыреста восьмого», «прокачав» электронным впрыском. Благодаря этому удалось увеличить количество «лошадок» с 50 до 63. В результате, чтобы разогнаться до 100 км/ч «Туристу» требовалось 24 секунды.

Если бы этот родстер стал-таки серийным, он бы точно совершил автомобильную революцию в СССР. Граждане получили бы комфортную машину, внешне напоминающую гоночный авто. Но чуда не случилось: «Туриста» быстро отправили на задворки истории.

Источник: nnm.me