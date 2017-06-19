Советская власть: школа вместо церкви. Либероидная власть РФ: школу разрушить, церковь построить





Даже трудно подцензурные слова подобрать, чтобы охарактеризовать безстыдство церковной братвы, без лоббирования которой власти вряд ли пошли бы на столь непопулярное решение.

* Основанную в 1961 году школу-интернат №4, ставшую одним из лучших образовательных учреждений города, решили закрыть, а детей отправить доучиваться к черту на куличики. Вместо школы в Ушаковой балке будет церковь, разрешение на строительство которой, вопреки протестам местных жителей, протащили через правительство и заксобрание. Это все, что вам нужно знать о будущем своих детей.

Посмотрите, как в нашем светском государстве местная власть спелась с ЗАО РПЦ. Детей – вон, школу под предлогом „недостаточного числа учеников” снесут, а попы построят на её месте ещё одну церковь. И власть плюёт на то, что отныне детям с родителями придётся достаточно далеко ездить, что разрушат десятилетиями налаженные связи школы, педагогов, родителй и учеников в преемственности их набора.Даже трудно подцензурные слова подобрать, чтобы охарактеризовать безстыдство церковной братвы, без лоббирования которой власти вряд ли пошли бы на столь непопулярное решение.

Мы живем в иллюзиях, что жизнь человеческая бесценна. А между тем государство давно посчитало стоимость каждого. И если расходы хоть на копейку превысят установленный лимит – тебя безжалостно вычеркнут из сметы, будто и не было. Так уничтожаются сельские больницы и малокомплектные школы по всей России. Теперь эта беда пришла и в Севастополь: департамент образования ставит под сомнение рентабельность существования школ-интернатов круглосуточного пребывания, чудом выживших в украинские времена. Двадцать лет назад таких школ в городе было семь. Сейчас их осталось лишь четыре. Два года назад, уже в российских реалиях, правительство Севастополя закрыло школу-интернат № 3 на ул. Горпищенко. Закрыло некрасиво, вспоминают педагоги: «Долгое время ходили слухи, что интернат закроют как малокомплектный. 29 августа в учреждение приехал губернатор Меняйло и пообещал сохранить школу. А уже 1 сентября все ученики, в полном составе стояли на линейке в интернате № 4 на ул. Папанина в Ушаковой балке».

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Либероидной медведевской и прочей мрази наплевать на детей и родителей. Для мрази главное – рентабельность обеспечить, а при случае и попам угодить.



А люди… Люди пускай мрут без доступных больниц и поликлинник; пускай дети остаются малограмотными в переполненных рентабельных классах…

Источник: ss69100.livejournal.com