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Советская власть: школа вместо церкви. Либероидная власть РФ: школу разрушить, церковь построить

09:26. 19 июня 2017 Просмотров - 109 4 коммент. Опубликовал:
Посмотрите, как в нашем светском государстве местная власть спелась с ЗАО РПЦ. Детей – вон, школу под предлогом „недостаточного числа учеников” снесут, а попы построят на её месте ещё одну церковь. И власть плюёт на то, что отныне детям с родителями придётся достаточно далеко ездить, что разрушат десятилетиями налаженные связи школы, педагогов, родителй и учеников в преемственности их набора.

Даже трудно подцензурные слова подобрать, чтобы охарактеризовать безстыдство церковной братвы, без лоббирования которой власти вряд ли пошли бы на столь непопулярное решение.
*
Основанную в 1961 году школу-интернат №4, ставшую одним из лучших образовательных учреждений города, решили закрыть, а детей отправить доучиваться к черту на куличики. Вместо школы в Ушаковой балке будет церковь, разрешение на строительство которой, вопреки протестам местных жителей, протащили через правительство и заксобрание. Это все, что вам нужно знать о будущем своих детей.
В Ушаковой балке закроют лучший интернат и отдадут церковникам

Мы живем в иллюзиях, что жизнь человеческая бесценна. А между тем государство давно посчитало стоимость каждого. И если расходы хоть на копейку превысят установленный лимит – тебя безжалостно вычеркнут из сметы, будто и не было. Так уничтожаются сельские больницы и малокомплектные школы по всей России. Теперь эта беда пришла и в Севастополь: департамент образования ставит под сомнение рентабельность существования школ-интернатов круглосуточного пребывания, чудом выживших в украинские времена.

Двадцать лет назад таких школ в городе было семь. Сейчас их осталось лишь четыре. Два года назад, уже в российских реалиях, правительство Севастополя закрыло школу-интернат № 3 на ул. Горпищенко. Закрыло некрасиво, вспоминают педагоги: «Долгое время ходили слухи, что интернат закроют как малокомплектный. 29 августа в учреждение приехал губернатор Меняйло и пообещал сохранить школу. А уже 1 сентября все ученики, в полном составе стояли на линейке в интернате № 4 на ул. Папанина в Ушаковой балке».

***

Источник.

*
Либероидной медведевской и прочей мрази наплевать на детей и родителей. Для мрази главное – рентабельность обеспечить, а при случае и попам угодить.

А люди… Люди пускай мрут без доступных больниц и поликлинник; пускай дети остаются малограмотными в переполненных рентабельных классах…

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, либероиды, мразь, РПЦ, советский, церковь, человек, школа
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4 коммент.»

  • 11858 7367
    Волемир 19 июня 2017 в 9:29 Ссылка Пометить
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    Автор не понимает, что это гениальный секретный хитрый план!! Недальновидный автор, думает только о себе и сейчас…
    Да Люся??

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  • 2636 1226
    SR 19 июня 2017 в 9:50 Ссылка Пометить
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    Власть как раз таки думает о будущем детей РФ.
    Вернее об отсутствии будущего детей РФ.
    Вернее об будущем отсутствии детей РФ.
    Чтобы было где отпевать детей РФ, когда они начнут отсутствовать.
    Зачем школы, если скоро некого будет учить?

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  • 2419 1161
    Maleos 19 июня 2017 в 11:02 Ссылка Пометить
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    Народ, мы тут сопли жуём, обсуждая всякую муйню, и конца этому не видно. Если кому не нравится НОД (национально-освободительное движение), и он не хочет в нём участвовать -
    дело ваше, там люди есть, справятся и без вас. Вы тоже можете внести своих пять копеек в ликвидацию поганой системы, которая, как я понимаю, вам не нравится. Предлагаю включаться в процесс возврата СССР на своё законное место, и выйти, наконец, из виртуальной реальности, в которой мы пока все пребываем. Начинаем таки работать с фактами, и смотрим, к примеру, сюда https://www.youtube.com/watch?v=Xgu6XHZXTrc. Не забудем посмотреть чуть ниже, там все необходимые ссылки есть. Мошт, вспомним, наконец, что мы граждане СССР?..

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  • 560 344
    Олег Лебедев 19 июня 2017 в 11:39 Ссылка Пометить
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    Кстати говоря, все пишут “Власть, власть…”. А “Власть” это кто? Правительство Медведева? Гос. Дума? Губернаторы и региональные парламенты? Президент со своей администрацией?. Или все вместе, выступающие единым фронтом?. Мне кажется, что единого фронта там нет, но есть подавляющее большинство – ярые либералы и ворюги. Взять, к примеру Гос. Думу. Не поверю, что там засели одни подлецы. Но законы принимают антинародные, а нужные законы блокируют. Почему? Наверно потому, что опять же большинство – либералы и ворюги. Между прочим, в думу их выбирали мы сами, опуская бюллетени в урны собственными руками. То же в регионах. А вот насчет администрации президента не могу высказаться столь однозначно. Инициативы принимают, как мне кажется, в большинстве своем нужные народу и правильные, только их никто не спешит выполнять. Кроме того, как говорили в советское время, “если бы президентом был я” и захотел, хотя бы мягко, убрать пятую колонну путем, скажем массового увольнения либералов, думаю очень быстро бы стал не президентом, а трупом президента. Полагаю, что Путин об этом осведомлен. Так что не надо говорить “власть”, а выражайтесь конкретнее. А то, когда говорят “власть”, ассоциация всегда возникает, почему-то с Путиным, а он лично, по закону, даже не всегда может уволить истинных виновников.

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