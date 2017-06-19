Скажи еврею – “еврей” – и он обидится…
09:17. 19 июня 2017 Просмотров - 156 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Прокол произошел сейчас в США с генпрокурором Джеффом Сешнсом (Sessions).
Ему пришлось давать показания в сенате, где идет процесс против Трампа и России. И Сешнс назвал израильское лобби АЙПАК – еврейским лобби.
Какой взрыв негодования в среде американских евреев последовал! Они возмущены. Сешнса уже назвали антисемитом и скрытым ку-клукс-клановцем (членом общества “Память”).
Будто это секрет, что в АЙПАК подавляющее большинство – богатые американские евреи, а меньшинство – политики и активисты, надеющиеся на щедрую еврейскую подачку к выборам.
Но им хочется, чтобы их считали представителями всего американского народа, сплотившегося в поддержке Израиля. Евреи не любят, когда их замечают – разве что при упоминании нобелевских премий.
Исраэль Шамир, Facebook
http://communitarian.ru/news/v-mire/skazhi-evreyu-evrej-i-on-obiditsya_18062017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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У нас тоже самое!!!
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Заголовок статьи требует продолжения:…скажи русскому-”русский” – он возгордится…в этом и вся СУТЬ!