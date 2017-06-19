Скажи еврею – “еврей” – и он обидится…

Прокол произошел сейчас в США с генпрокурором Джеффом Сешнсом (Sessions).

Ему пришлось давать показания в сенате, где идет процесс против Трампа и России. И Сешнс назвал израильское лобби АЙПАК – еврейским лобби.

Какой взрыв негодования в среде американских евреев последовал! Они возмущены. Сешнса уже назвали антисемитом и скрытым ку-клукс-клановцем (членом общества “Память”).

Будто это секрет, что в АЙПАК подавляющее большинство – богатые американские евреи, а меньшинство – политики и активисты, надеющиеся на щедрую еврейскую подачку к выборам.

Но им хочется, чтобы их считали представителями всего американского народа, сплотившегося в поддержке Израиля. Евреи не любят, когда их замечают – разве что при упоминании нобелевских премий.

Исраэль Шамир, Facebook

http://communitarian.ru/news/v-mire/skazhi-evreyu-evrej-i-on-obiditsya_18062017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com