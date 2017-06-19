Рубеж последней надежды: Москву защитили ядерными противоракетами

Российская армия продолжает совершенствовать систему противоракетной обороны (ПРО). В минувшую пятницу на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) были проведены успешные испытания противоракет.

По данным экспертов, с многоканального стрельбового комплекса (МГСК) «Амур-П» в казахстанской степи был произведен пуск противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М. Как отметил экс-начальник штаба Войск ракетно-космической обороны генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный, МГСК «Амур-П» на 10-м испытательном полигоне в Сары-Шагане был развернут еще в советское время. В свое время на нем отрабатывались «текущие и перспективные задачи противоракетной обороны» в целях совершенствования подмосковной системы ПРО А-135.

Сегодня МГСК используется для аналогичных целей. На вооружении у комплекса стоят антиракеты ПРС-1М (45Т6) ближнего перехвата шахтного базирования с боевой частью в ядерном исполнении. Шахты с ракетами дальнего перехвата законсервированы, но система А-135 оценивается как эффективная.

Генерал-майор Андрей Демин, который в свое время командовал объединением ПРО, отметил, что «эффективность прикрытия ими Московской области составляет 90% (то есть 90% целей при массированном воздушно-космическом нападении должно быть уничтожено), для Центрального промышленного района этот показатель составляет 60%».

А военный эксперт полковник Михаил Ходаренок, который в свое время курировал в Генштабе развитие системы ПВО и ПРО страны, добавил, что «противоракеты ближнего перехвата предназначены для поражения боевых блоков на атмосферном участке полета целей и обладают высокими летно-техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям, и не имеют аналогов в отечественном ракетостроении».

По его мнению, состоявшийся 16 июня пуск ПРС-1М «возможно, преследовал целью проверку технического состояния противоракет и последующее заключение о продлении сроков эксплуатации изделий этой партии выпуска». Он не исключает, что на полигоне с МГСК «Амур-П» был запущен модернизированный тип этой ракеты ПРС-1М (53Т6) для создаваемой в стране новой эшелонированной территориальной системы ПРО А-235, которая должна прийти на смену системе ПРО А-135. Она предназначена не только для прикрытия Центрального промышленного района, но также других важных объектов России.

По данным Минобороны РФ, в ближайшем будущем разрабатываемая в России зенитная ракетная система С-500 «будет объединена с единственной в России системой ПРО А-135, а также с системой А-235, которая должна прийти ей на смену». Как отметил командир соединения ПРО 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ генерал-майор Андрей Чебурин, С-500 станет основой единой национальной системы ПВО и ПРО.

По сути, российские ПРО сейчас являются надежным прикрытием доя России. Недавний имитационный массированный ракетно-ядерный удар, нанесенный по Москве с предельно малой высоты был отражен силами войск воздушно-космической обороны России. Хотя "наносился" он в ходе проверки боеготовности, военные защитили не только столицу, но и Центральный промышленный район.

Официальный представитель войск ВКО полковник Алексей Золотухин сообщил, что "в войсках воздушно-космической обороны прошла проверка боевой готовности дежурных по ПВО сил, выполняющих задачи по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района, полётами контрольных целей, роль которых выполняли дежурные по ПВО самолёты истребительной авиации ВВС России МиГ-31 и Су-27".

Военные также признались, что "в ходе проверки дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков командования ПВО и ПРО войск воздушно-космической обороны обнаружили более десяти контрольных целей, имитирующих массированный налёт ударной авиации на малых и предельно малых высотах, и выполнили их уничтожение".

Напомним, что мировые эксперты уже назвали основной угрозой вероятную Третью мировую, кроме того экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что из-за беспрецедентной атаки Запада и Европы на Россию мир стоит на грани термоядерной войны. Также НАТО разместило в ЕС ядерные бомбардировщики, учит польских пилотов наносить ядерные удары, а Андерс Фог Расмуссен отметил, что "Россия воюет умнее и быстрее, чем НАТО — и теперь является "противником". Поэтому боеготовность ПРО России является приоритетной задачей для властей и военных.

Источник: nnm.me