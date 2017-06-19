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Родства не помнящие: кем были предки российских либералов

10:02. 19 июня 2017 Просмотров - 187 2 коммент. Опубликовал:

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Перед вами неполный список известных журналистов, политиков, общественных деятелей, которые сделали себе имя на категорическом неприятии советского прошлого и образа жизни. В последние годы некоторые из них, в пику официальной линии, поддерживают проекты наподобие "Бессмертного барака", критикуя масштабные празднования Дня Победы и других дат, которые ассоциируются с советским периодом истории России. Михаил Шахов решил напомнить об именах, должностях и заслугах предков современных российских либералов. (Ruposters.ru)
 
 
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Евгения Альбац.
 
Российский либеральный журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Прославилась в Перестройку в качестве автора "Московских новостей". Главный редактор журнала The New Times. До мая 2016 года – ведущая авторской программы на радиостанции "Эхо Москвы". 
 
Отец — Марк Ефремович Альбац. Советский разведчик, инженер-радист. В 1941 году прошел подготовку при ГУ ГШ РККА, действовал как разведчик-нелегал в Николаеве, проживая на конспиративной квартире по документам на Григория Басилия. После войны работал "в страшно секретном НИИ 10, разрабатывал радиосистемы для баллистических ракет, запускавшихся с подводных лодок". По некоторым (по понятным причинам, неподтвержденным) данным, Альбац дослужился до чина полковника разведки.
 
Дед — Марк Михайлович Альбац. Кандидат в члены КПСС. После обучения в институте им. Баумана направлялся "перенимать опыт строительства электрических железных дорог" в США, потом — закупать оборудование в Италию. До ареста и расстрела в 1937 успел достичь высокой по тем временам должности начальника Свердловского железнодорожного узла.
 
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Антон Антонов-Овсеенко

Журналист, писатель, научный работник, автор сборника поэзии "Классика русской эротики", разоблачительной книги "Большевики: как кучка людей сокрушила Империю", а также монографии "Германские деньги в большевистской печати". Работал в аппаратах ВЛКСМ, союзных министерств СССР. Ныне руководитель общественной приемной отделения партии "Яблоко" в Москве, выступает на ток-шоу федеральных каналов.
 
Внук революционера Владимира Александровича Антонова-Овсеенко (псевдонимы в партии — Штык и Никита).
В.Антонов-Овсеенко — русский и украинский революционер, меньшевик до 1914 года, в 1917 году вступил в партию большевиков, после Октябрьской революции стал партийно-государственным и военным деятелем. Именно он объявил низложенным Временное правительство. В 1937-м Антонов-Овсеенко был отозван из Испании, после чего арестован НКВД. 
 
8 февраля 1938 приговорен к расстрелу за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации. Перед смертью произнес слова: "Я прошу того, кто доживет до свободы, передать людям, что Антонов-Овсеенко был большевиком и остался большевиком до последнего дня".
 
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Константин Боровой
 
Депутат Думы II созыва, экс-председатель Партии экономической свободы, председатель политической партии "Западный Выбор". Первый президент Российской товарно-сырьевой биржи (1990). Привлекал персонал биржи к противостоянию Ельцина и ГКЧП, организовывал баррикады и уличные акции. Близкий соратник Валерии Новодворской. В 1991 году — президент разорившейся инвестиционной пирамиды "Ринако". Автор многочисленных скандальных высказываний в адрес России и ее руководства, в т.ч. "Вильнюсского ультиматума Путину".
 
Сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.
 
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Сергей Бунтман

Первый заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", автор слогана "Слушайте радио — остальное видимость". Пришел на "Эхо" из французской редакции советского Иновещания. Утверждал, что Россия совершила агрессию в Грузии.
Дед Бунтмана — Петрос Артемьевич Бекзадян.
 
С февраля 1921 года - секретарь полпредства Армянской ССР при правительстве РСФСР. С марта 1923 - ленинградский уполномоченный представительства Армении. Работал старшим консультантом представительства Грузинской ССР в Москве. Арестован в 1937 и осужден Военной коллегией Верховного суда СССР за участие в контрреволюционной националистической организации. Расстрелян и реабилитирован.
 
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Алексей Венедиктов
 
Журналист, бессменный главный редактор, совладелец (18% акций) и ведущий радиостанции "Эхо Москвы".
По отцу: внук Николая Андриановича Венедиктова. 
 
Н.Венедиктов — военный прокурорский работник, член Военного трибунала. Из официального представления к ордену Красной Звезды:
"Тов. Венедиктов [...] карательную политику направляет на беспощадную борьбу с изменниками, шпионами и предателями Родины. Десятки предателей осуждены им и получили заслуженную кару. Беспощаден к врагам Родины и учит этому работников периферийных трибуналов. Удары по преступникам остры. Своей судебной карательной политикой содействует укреплению железной воинской дисциплины".
 
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Мария Гайдар
 
Российский и украинский политический деятель. Бывший член федерального политсовета "Союза правых сил". Замещала госдолжности зампреда правительства Кировской области (2009-2011) и заместителя губернатора Саакашвили в Одесской области.
 
Существует расхожая версия, будто данная ветка рода Гайдаров не является кровными наследниками легендарного красного командира и детского писателя. Известно, что Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) легко относился к вопросам отцовства, и усыновил как минимум одного ребенка (девочку Евгению, в третьем браке). 
 
В свою очередь, вторая жена Гайдара, мать Тимура и бабушка Егора Гайдара, Рахиль Лазаревна Соломянская, порвала с писателем около 1931 года, чтобы выйти замуж за секретаря Шепетовского укома РКП(б) Израиля Михайловича Разина (впоследствии репрессированного). Официально в СССР именно потомки Соломянской считались "наследниками имени Гайдара".
 
В любом случае, дед Марии Гайдар — Тимур Аркадьевич Гайдар, заведующий военным отделом газеты "Правда", ее собственный корреспондент в ряде стран. За время службы в газете был неоднократно повышен в звании, достигнув чина контр-адмирала.
Отец Марии Гайдар — Егор Тимурович Гайдар, до краха СССР успел сделать коммунистическую карьеру — занимал должность редактора и завотделом экономической политики в журнале ЦК КПСС "Коммунист". Кроме того, по примеру отца, заведовал отделом газеты "Правда".
 
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Василий Гатов

В 90-е — продюсер телепрограмм для телекомпаний BBC, ABC News, ZDF, пресс-секретарь Фонда Сороса. С 1996 – замгендиректора телеканала REN-TV. Автор заявления "руководители Службы "А" ПГУ КГБ СССР рыдают в своем специальном аду, смотря сюжеты телеканала "Россия-1". По собственным словам, "в начале 90-х расследовал жизнедеятельность своего деда". Бывший замглавы РИА "Новости" времен Светланы Миронюк, после увольнения переехал на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. 
 
Дед Гатова — Иван Самсонович Шередега, советский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, 4-й командующий внутренними войсками НКВД СССР. Занимал должность начальника Высшей офицерской школы НКВД, затем — начальника Управления МВД СССР по Сахалинской области. Руководил операцией по переселению крымских татар, участвовал в репрессиях на Украине и аресте Берии.
 
Второй дед - Шапсель Гиршевич Гатов, советский военный советник в Китае. По словам внука, "мамин отец всю войну провел, как теперь принято говорить, "на особом задании" в Китае - сначала как сотрудник Коминтерна, потом как военно-политический советник при коммунистических лидерах. В конце войны был одним из руководителей комиссии по расследованию злодеяний японцев в Китае, работа этой комиссии легла в основу решений Токийского трибунала".
 
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Мария (Маша) Гессен
 
Российская и американская журналистка, бывший директор русской службы "Радио Свобода", автор книг о Сталине, Путине и Pussy Riot, активист ЛГБТ-движения. Проживает в США в законном браке со Светланой Генераловой (более известной для широкой общественности как фотограф Свеня Генералова).
 
Бабушка Маши по отцу, Эстер Яковлевна Гольдберг (в замужестве Гессен) — переводчица и мемуаристка, работала в журнале "Советская литература". Ее бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве.
 
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Дмитрий Гудков
 
Российский оппозиционный политик, депутат Государственной думы шестого созыва по списку "Справедливой России" (позднее исключен из фракции за антироссийскую позицию и участие в подготовке санкционных списков). Член Координационного совета оппозиции, совладелец семейных предприятий — охранного холдинга и коллекторского агентства.
 
Отец — бывший депутат Геннадий Гудков. Был заместителем секретаря комитета комсомола вуза. В семнадцатилетнем возрасте написал письмо Андропову, чтобы выяснить, как можно начать службу в КГБ. С 1982 года работал в органах госбезопасности СССР. Окончил школу контрразведки, институт КГБ имени Андропова. В 1993 уволен без права ношения военной формы. Полковник запаса.
 
Прадед Д.Гудкова (дед Геннадия Гудкова) — Петр Яковлевич Гудков, один из помощников Николая Бухарина. Прабабушка по той же линии в годы Гражданской войны работала в штабе командарма Михаила Фрунзе.
 
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Тихон Дзядко
 
Российский теле- и радиожурналист, бывший заместитель главного редактора телеканала "Дождь". В августе 2015 покинул телеканал "Дождь", чтобы начать свою работу на украинском телеканале "Интер" в Вашингтоне. Имеет двух братьев — Тимофея и Филиппа, возглавлявших журналы Forbes и "Большой Город" соответственно.
 
Братья Дзядко — дети Зои Феликсовны Световой, журналистки ("Радио Франс", газета Liberation, журнал The New Times) и известной правозащитницы.
 
Прадед Дзядко — Григорий (Цви) Фридлянд, революционер, член ЦК еврейской социал-демократической партии "Поалей Цион". В 1917 году активно работал в Петроградском Совете, затем был членом ЦИК Литовско-Белорусской республики. После революции — советский историк-марксист, обучался в Институте красной профессуры, стал первым деканом Исторического факультета МГУ (расстрелян в 1937).
 
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Виктор Ерофеев

Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий ("Эхо Москвы", "Радио Свобода"). В январе 2014 года принял участие в скандальном эфире программы "Дилетанты" на телеканале "Дождь", где заявил, что Ленинград нужно было сдать немецким войскам.
 
Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный переводчик Иосифа Сталина на французский язык, помощник 1-го заместителя председателя СМ СССР В.Молотова, помощник министра иностранных дел СССР, заместитель заведующего I Европейским отделом МИД СССР, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Сенегале и Гамбии, с 1970 по 1975 — заместитель генерального директора ЮНЕСКО).
 
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Евгений Киселев
 
Советский, российский и украинский телеведущий. Автор предложения "похищать граждан РФ" для обмена на Надежду Савченко. В 1981-1984 году преподавал [персидский язык] в Высшей школе КГБ СССР имени Дзержинского. С 1993 по 2001 работал на НТВ, пока канал оставался под контролем медиа-магната Гусинского.
 
Отец — Алексей Александрович Киселев (1911-1988) — советский ученый, лауреат Сталинской премии второй степени (1946).
Тесть — Гелий Алексеевич Шахов, был одним из руководителей Гостелерадио СССР (главным редактором Иновещания на США и Великобританию; в числе прочего, курировал Владимира Познера и интервьюировал в 1966 году Керенского).
 
В биографии Киселева фигурирует прадед братьев Дзядко, Григорий Фридлянд, революционер и первый декан Истфака МГУ. Именно его внучкой является Маша Шахова — жена Евгения Киселева.
 
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Ирена Лесневская

Журналист и один из ведущих российских телепродюсеров 90-х. Основательница REN-TV, издатель журнала The New Times. В 1991 г. была ассистентом режиссера в программе "Кинопанорама", но "под Лебединое озеро ушла с телевидения, чтобы не работать при ГКЧП". В марте 2016 года обратилась с письмом к Владимиру Путину, с призывом амнистировать Надежду Савченко. По собственным словам, "считает Путина своим идейным врагом".
 
Дед — Ян Лесневский. Политкаторжанин, большевик, друг и сподвижник Дзержинского, организатор рабочих стачек, член забастовочного комитета (1903). Расстрелян в годы репрессий.
 
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Александр Невзоров
 
Репортер, телеведущий, продюсер, режиссер, публицист. Автор и ведущий перестроечной программы "600 секунд". Депутат ГД РФ четырех созывов. Рьяный атеист и постоянный участник передач "Эхо Москвы".
 
Дед Невзорова по матери — сотрудник МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946-1955 годах отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР. Мать — Галина Георгиевна Невзорова, журналист газеты "Смена", печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем — Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.
 
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Андрей Пионтковский

Российский оппозиционный журналист. Бывший член бюро политсовета движения "Солидарность". Член Координационного Совета оппозиции. Автор книги "Нелюбимая страна", статьи "Кремлевский гопник снова обыграл Запад" и обращения к НАТО с призывом внедрить в военную доктрину альянса "ограниченный ядерный удар для гарантированного уничтожения высшего российского политического и военного руководства".
 
Сын Андрея Андреевича Пионтковского — советского правоведа, члена-корреспондента Академии наук СССР (специалиста по уголовно-правовым воззрениям Канта, Гегеля, Фейербаха). А.Пионтковский — вице-президент Международной ассоциации уголовного права, почетный доктор Варшавского университета, судья Верховного суда СССР во время правления И.Сталина (с 1946 по 1951 гг). Похоронен на Новодевичьем кладбище.
 
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Илья Пономарев
 
Предприниматель, депутат Государственной думы 5-го и 6-го созывов, член фракции "Справедливая Россия", член Совета "Левого фронта". В настоящее время в розыске по делу о фальшивых лекциях для "Сколково". Скрывается за рубежом, где в различных учреждениях добивается усиления международных санкций в отношении РФ.
 
Сводный племянник секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, героя социалистического труда, академика Бориса Николаевича Пономарева. В 1934-37 гг. Пономарев был директором Института истории партии при Московском комитете ВКП(б), затем — помощником руководителя Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова, с 1955 и до Перестройки — бессменным заведующим Отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями — Международным отделом ЦК КПСС. 
 
Также заслуживает внимания дед Ильи Пономарева — Николай Павлович Пономарев, комсомольский и партийный работник, почетный железнодорожник, дипломат, в конце 70-х — первый секретарь посольства СССР в Польше, почетный гражданин этой страны, посредничавший на переговорах с профсоюзом "Солидарность".
 
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Вячеслав (Слава) Рабинович

Исполнительный директор управляющей компании Diamond Age Capital Advisors, бывший сотрудник Hermitage Capital Билла Браудера, либеральный facebook-блогер, эксперт украинских СМИ по краху экономики России, ее внутренней политики и вопросам свержения Путина.
 
Дед — музыковед Давид Абрамович Рабинович. В 1919 в Харькове оказался в числе первых комсомольцев. Служил в ЧК. Переехал в Москву и к 1930 окончил Московскую консерваторию, параллельно преподавая в ней политэкономию. Был редактором, затем зав. книжной редакцией и зам. управляющего государственного издательства "Музгиз". С 1933 — консультант, позднее — начальник музыкального сектора Всесоюзного Радио. В 1937 — зав. исполнительским отделом газеты "Музыка", в 1938 — музыкальным отделом газеты "Советское искусство". В 1945—1947 консультант по искусству в Совинформбюро.
 
Сохранились выдержки из речей товарища Давида Рабиновича в 30-е годы:
 
"Тов. Блюм в своем письме обвиняет Ассоциацию Пролетарских Музыкантов в том, что Ассоциация будто бы проповедует врастание буржуазной музыки в социализм. Это вздор. Но что предлагает тов. Блюм? Он проповедует вырастание социалистической пролетарской музыки из недр капитализма.
 
Совершенно безосновательно он обвиняет Ассоциацию в "беспардонном меньшевизме". А что это такое, как не самый беспардонный меньшевизм, как не самая открытая макдональдовщина? Я спрашиваю, отличается ли тезис тов. Блюма от макдокальдовщины? — Ничем не отличается. Это есть самый беспардонный меньшевизм, самый беспардонный социал-фашизм на музыкальном фронте…"
 
В 1948 в ходе процессов, логически вытекавших из подобных "идеологических споров" конца 30-х, Рабинович был арестован. По возвращении из лагеря в 1955 году, впредь не занимал официальных должностей, но быстро восстановил свою репутацию одного из ведущих музыкальных критиков. 
 
В 1958 году получил квартиру в знаменитом "Композиторском доме", и активно принимал там студентов – приглашая их "познакомиться с какой-нибудь пластинкой, полученной из-за рубежа". В конце жизни Рабинович стал одним из крупнейших филофонистов Москвы, возглавив соответствующую секцию при Союзе композиторов; он пропагандировал коллекционирование и изучение грамзаписей.
 
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Николай Сванидзе
 
Российский историк, телеведущий, завкафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ. Бывший член Общественной палаты Российской Федерации. 
 
Назван в честь деда – расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, руководителя Абхазского горкома Партии, родного брата первой жены Иосифа Сталина — Като Сванидзе. 
 
Отец — Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного отца, сделал карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС. Был одним из составителей сборника "Цели и методы воинствующего сионизма".
 
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Марк Фейгин

Адвокат наводчицы Надежды Савченко и "панк-группы Pussy Riot". Политик перестроечной волны: в 1989 г. вступил в "Демократический союз", с 1992 года — сопредседатель Самарской областной организации "Демократическая Россия", в 1993 году возглавил областное отделение блока "Выбор России" в поддержку реформ Ельцина.
 
Внучатый племянник организатора ВЛКСМ Герасима Григорьевича Фейгина. В ноябре 1917 года Фейгин вступил в ряды РСДРП(б), с декабря 1917 года состоял в Союзе рабочей молодежи. В июне 1918 года он был избран членом, а затем и председателем Владимирского губкома Союза молодежи. Был помощником военкома, военкомом стрелкового полка на Южном и Западном фронтах. Погиб при жестоком подавлении восстания в Кронштадте в 1921-м. Во Владимире и Иванове есть улицы Фейгина и мемориальные доски в его честь.
 
Поэт Эдуард Багрицкий посвятил деду Марка Фейгина строки: "Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед". Популярна версия, будто песня "Орленок" ("Орленок, орленок, взлети выше солнца"), написанная поэтами Шведовым и Белым, также посвящена большевику Герасиму Фейгину.
 
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Григорий Чхартишвили (Борис Акунин)
 
Писатель детективов, ученый-японист, переводчик, общественный деятель. Выбор псевдонима "Акунин" основывается на созвучии японского слова "аку-нин" (злодей) с именем знаменитого анархиста Михаила Бакунина.
 
В ходе "болотных" событий начала 2012, Григорий Чхартишвили стал одним из учредителей общественно-политической организации "Лига избирателей" и политическим активистом. 
 
Родился в семье офицера-артиллериста Шалвы Чхартишвили и учительницы русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской. Вот что сам Григорий Шалвович вспоминает о жизни и промыслах своих предков в свежем скандальном интервью "Ленте", и в ряде старых публикаций.
 
Про бабушку:
"Моя бабушка была старый большевик, причем самый настоящий. Участница Гражданской войны, у нее в руке, она давала мне пощупать, сидел осколок от белоказачьего снаряда. И она была абсолютно такая — "наш паровоз вперед летит" и все такое прочее. Я еще вырос под эти страшные рассказы про взятых в плен и расстрелянных заложников, которые мной воспринимались как что-то нормальное.
 
Гражданская война, видимо, так и должна вестись. И ее последующие неприятности были связаны с тем, что ее начальник, покровитель, начальник академии Тодорский (был такой генерал, но тогда он еще не был генералом), он был ее командиром во время Гражданской войны и потом перетянул в академию. Тодорский был, естественно, репрессирован, и у нее после этого были всякие неприятности, но, слава богу, ее не арестовали".
 
Про дедушку:
"Дедушка был тоже из большевиков. Он был солдат Первой мировой войны, председатель полкового комитета, потом чекист. Как моя мать говорит, добрейший души человек в семье. Я его не застал, бабушка с ним развелась, по-моему на почве троцкизма, еще в 1920-е годы".
 
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Виктор Шендерович

Писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, либеральный публицист, правозащитник. В обсуждении печально известного опроса "Дождя" о сдаче немцам Ленинграда, заявлял:
 
"Спросили бы моего деда, погибшего под Ленинградом. Но он не ответит – он погиб в 1941 году. А от его имени теперь, от имени ветеранов говорят — вот эти. [...] И ответственность за блокаду, — меньшую часть, конечно, но, конечно, Сталин делит с Гитлером, безусловно, — за количество жертв и так далее, и за жирующее партийное начальство".
 
Дед Шендеровича, Евсей Самуилович Дозорцев, был начальником отдела ПВО (противовоздушная оборона, входила в систему НКВД) Наркомата угольной промышленности. 
 
Другой дед, Семен Маркович (Шломо Мордухович) Шендерович — дважды репрессированный "старый большевик", находившийся в троцкистской оппозиции. Несмотря на репрессии, благополучно дожил до 80-х.
 
1
 
Владимир Яковлев
 
Основатель, первый главный редактор и владелец ИД "Коммерсантъ". В 2008 основал "Сноб". По данным СМИ, после растраты средств, выделенных Михаилом Прохоровым на развитие медиагруппы "ЖV!", спешно репатриировался в Израиль, откуда и ведет в настоящее время краудфандинговый проект "Мулбабар", направленный "против атмосферы ненависти".
 
Отец Яковлева — Егор Владимирович Яковлев (1930-2005), известный советский журналист и писатель, зампред правления "советкого Информбюро" — Агентства печати "Новости", автор книги очерков "Портрет и время: В. И. Ленин — штрихи к биографии, рассказы в документах, репортаж из восемнадцатого года". В годы Перестройки — один из ее идеологов, главред "Московских новостей".
 
1
 
Список "постсоветских антисоветчиков", борцов с Победой, большевиками, Сталиным, имперскими амбициями, Крымом, Путиным и большинством сограждан, можно продолжать бесконечно. Легко заметить, что большинство предков либералов и борцов с "совком и его последствиями" в годы СССР либо прямо входили в номенклатуру, либо как-то иначе служили "дикой тоталитарной стране".

https://mpsh.ru/24151-rodstva-ne-pomnyaschie-kem-byli-predki-rossiyskih-liberalov.html

Метки: мировоззрение
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