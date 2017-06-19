Пьяный шестилетний мальчик сбил машину / Как опять отмазывают полицейских
Слушайте, как-то невесело десятилетие детства в России начинается. Всего двадцать дней назад мы с вами обсуждали историю полицейского беспредела во время задержания ребенка в Москве на Арбате. Часть общественности, к слову, тогда встала на сторону полицейских.. Мол, правильно все сделали, ибо нечего попрошайничать. Прошло всего две недели. И снова ребенок.. На этот раз из Подмосковья. В городе Железнодорожном, во дворе жилого дома шестилетнего ребенка насмерть сбила машина. Виновным в аварии сделали ребенка. А для пущей убедительности - к делу документ от экспертов приобщили, согласно той бумаге – ребенок был мертвецки пьяным. Кстати, полицейские, которые заводили дело – ничему не удивились. Они и не поняли, что что дело-то было сфальсифицировано. Это «Реальная журналистика», поехали! Источник: http://vk.com/real_journalism
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Гоняют по дворам, не соблюдая никаких правил.
Никакой отмазки во дворе не может быть, даже если не ребенок.
Должен получить по полной.
А за нарушение правил, особенно во дворах, необходимо отбирать права навсегда, потому-что это убийство преднамеренное убийство.
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За фальсификацию, тоже однозначно срок!
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Фальсификации достигли чудовищных масштабов, уже скрыть невозможно, но за деньги и большие деньги можно все.
Налицо применение двойных стандартов правосудия, для своих и населения!