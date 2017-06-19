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Пьяный шестилетний мальчик сбил машину / Как опять отмазывают полицейских

20:27. 19 июня 2017 Просмотров - 328 3 коммент. Опубликовал:

reb

Слушайте, как-то невесело десятилетие детства в России начинается. Всего двадцать дней назад мы с вами обсуждали историю полицейского беспредела во время задержания ребенка в Москве на Арбате. Часть общественности, к слову, тогда встала на сторону полицейских.. Мол, правильно все сделали, ибо нечего попрошайничать. Прошло всего две недели. И снова ребенок.. На этот раз из Подмосковья. В городе Железнодорожном, во дворе жилого дома шестилетнего ребенка насмерть сбила машина. Виновным в аварии сделали ребенка. А для пущей убедительности - к делу документ от экспертов приобщили, согласно той бумаге – ребенок был мертвецки пьяным. Кстати, полицейские, которые заводили дело – ничему не удивились. Они и не поняли, что что дело-то было сфальсифицировано. Это «Реальная журналистика», поехали! Источник: http://vk.com/real_journalism

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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3 коммент.»

  • 2000 1852
    Борис 19 июня 2017 в 20:47 Ссылка Пометить
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    Гоняют по дворам, не соблюдая никаких правил.
    Никакой отмазки во дворе не может быть, даже если не ребенок.
    Должен получить по полной.
    А за нарушение правил, особенно во дворах, необходимо отбирать права навсегда, потому-что это убийство преднамеренное убийство.

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    • 83 55
      Valeriya113 Борис 19 июня 2017 в 21:18 Ссылка Пометить
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      За фальсификацию, тоже однозначно срок!

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      • 2006 1858
        Борис Valeriya113 19 июня 2017 в 21:24 Ссылка Пометить
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        Фальсификации достигли чудовищных масштабов, уже скрыть невозможно, но за деньги и большие деньги можно все.
        Налицо применение двойных стандартов правосудия, для своих и населения!

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