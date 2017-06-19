Пьяный шестилетний мальчик сбил машину / Как опять отмазывают полицейских

Слушайте, как-то невесело десятилетие детства в России начинается. Всего двадцать дней назад мы с вами обсуждали историю полицейского беспредела во время задержания ребенка в Москве на Арбате. Часть общественности, к слову, тогда встала на сторону полицейских.. Мол, правильно все сделали, ибо нечего попрошайничать. Прошло всего две недели. И снова ребенок.. На этот раз из Подмосковья. В городе Железнодорожном, во дворе жилого дома шестилетнего ребенка насмерть сбила машина. Виновным в аварии сделали ребенка. А для пущей убедительности - к делу документ от экспертов приобщили, согласно той бумаге – ребенок был мертвецки пьяным. Кстати, полицейские, которые заводили дело – ничему не удивились. Они и не поняли, что что дело-то было сфальсифицировано. Это «Реальная журналистика», поехали! Источник: http://vk.com/real_journalism

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