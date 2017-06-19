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«Пускай Путин будет еще 33 срока». Тиньков — о власти и раздражающем статус

10:10. 19 июня 2017 Просмотров - 71 2 коммент. Опубликовал:

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Олег Тиньков, владелец Тинькофф-банка, рассказал журналисту Юрию Дудю в программе «вДудь», почему считает, что Путин должен стать императором, почему не разделяет «вечный пессимизм» предпринимателей и чем его бесит статус миллиардера. Ниже приведены избранные цитаты из интервью бизнесмена.
 
«Я вообще не разделяю вечный пессимизм, что все плохо. Ничего хорошего нет, но и какой-то деградации особой я не вижу». Впрочем, он отметил, что часто уезжает из России, поэтому не замечает многих негативных моментов.
 
Про политику и Путина
 
Тиньков опроверг, что у него есть некая сделка, согласно которой он «не набрасывает на Путина», а ему разрешают спокойно работать. 
 
«Я ни разу не был в Кремле и в администрации. Это все миф. Путина видел один раз в жизни: в 2000-м году он стал президентом и заехал ко мне в ресторан попить пива». 
 
«Мне ни разу в жизни не звонили ни из каких кабинетов и ни о чем не просили».
 
Отвечая на вопрос «Путин — красавчик?», Олег Тиньков сказал, что это утверждение может быть верно для жителей России, но не для всего мира. В нем сочетается много негативных и позитивных качеств, но за уровень коррупции Тиньков ненавидит президента. 
 
«Считаю, что он непосредственно ответственный за уровень коррупции в стране, это очевидно. Уровень коррупции просто захлестывает. Популисты этим пользуются и выпускают многомиллионные видео, но факты от этого не меняются, и на эти факты нет никакой реакции».
 
Однако, по его мнению, если Алексей Навальный придет к власти, то украдет еще больше, чем нынешнее руководство страны.
 
«В итоге я за Путина, пускай он будет еще 33 срока, пока он не умрет».
 
Юрий Дудь на эти слова отреагировал так: 
 
«Более того, я считаю: Путина нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется».
 
Про лучший способ вложить 5 млн рублей
 
«Если ты говоришь про квартиру, то купи в какой-нибудь Испании — за такие деньги ты купишь. Будешь возить детей на солнце. У меня до сих пор в Москве нет недвижимости», — сказал Олег Тиньков. Дом, в котором он живет, предприниматель арендует за $7 тыс. в месяц. «Ты должен инвестировать в то, что дорожает, а в Москве особо ни хрена не дорожает. Покупать нужно там, где дорожает, например, на Западе». Он привел в пример виллу в Испании, которую он купил за $3 млн в 2004 г. — сейчас она стоит $10 млн. 
 
Про жесткое письмо сотрудникам
 
В январе в интернет утекло письмо Тинькова сотрудникам, в котором он раскритиковал их за частые перекуры и приемы пищи. Он объяснил, с какой целью сделал такую рассылку:
 
«Безусловно, я сутрировал. Но в реальности все равно получается, что они кушают два часа, а то и три. Я не против, если люди едят два или три раза, но если они в час укладываются. <…> Кстати, после этого моего заявления офигенная дисциплина пошла!»
 
По его словам, сотрудника, который слил письмо в открытый доступ, нашли: «Он сам уволился, понял, что он крыса». 
 
Про раздражающий статус миллиардера
 
«Я вообще не очень запариваюсь о своем статусе. Но за последнее время мне это навредило: недавно вышел Forbes, и там я миллиардер. У нас это какое-то сакральное значение имеет. Я даже прилетел на Камчатку: «Это миллиардер». Ну ** твою мать. Во-первых, раз уж на это пошло, я миллиардер уже четвертый год: мы IPO сделали в 2013-м. <…> Раньше был Олег Тиньков, сейчас стал миллиардер. Вот, *****, другого слова нет. На Западе никто не называет богатых людей миллиардерами. Могут сказать: предприниматель, богатый человек, состоятельная персона».
 
http://www.dk.ru/news/puskay-putin-budet-esche-33-sroka-tinkov-o-vlasti-i-razdrazhayuschem-statuse-milliardera-237080983?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 
Метки: мировоззрение
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  • 1761 1308
    любопытный 19 июня 2017 в 10:52 Ссылка Пометить
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    Хороший человек. У моей дочери был кризис она взяла карту тинькоф на 100 тыс, истратили больше половины, покупали продукты по карте. А когда стали закрывать проценты не брали.

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  • 16310 5454
    Люся 19 июня 2017 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Сайт представил себя как открывающий тайные знания,жаль,что появляется много подобных мусорных статеек.

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