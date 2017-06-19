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Процессор Эльбрус в вашей жизни

19:39. 19 июня 2017 Просмотров - 229 Один комментарий Опубликовал:

Не удивляйтесь: этим процессором мы все хоть раз, но пользовались. АЛЕКСЕЙ НАДЁЖИН расскажет где, а заодно и покажет «Эльбрус» изнутри.

Когда я рассказываю о российских процессорах, многие думают, что это что-то такое, сделанное только для демонстрации на выставках и в реальной жизни не используется. Конечно это не так. Вы уже пользовались системой, работающей на российских процессорах Эльбрус.

Вся система выдачи паспортов и загранпаспортов в России работает на серверах, построенных на Эльбрусе, поэтому каждый, кто получал паспорт, воспользовался результатами работы российских процессоров. Конечно, Эльбрусы используются и в других областях.

В этом году начал серийно производиться восьмиядерный Эльбрус-8, идёт разработка новых моделей. На базе процессора Эльбрус начал выпускаться маленький компьютер Эльбрус-101.

Компьютер оснащён Wi-Fi, тремя портами Ethernet, двумя HDMI, восемью USB, двумя COM-портами и шестиканальным звуком.

На плате установлен SSD-накопитель, есть 7 портов SATA, полноценный PCI Express и mini PCIe. Есть порт для прямого подключения светодиодной панели, что позволяет использовать Эльбрус-101 в рекламных конструкциях и больших информационных экранах.

Моё небольшое видео об этом компьютере.  

НИИ Масштаб разработало универсальную серверную материнскую плату, в которую могут устанавливаться как российские процессоры Эльбрус и Байкал, так и процессоры Intel.

Вот такие переходники позволяют устанавливать разные процессоры на одну и ту же плату.

Немного непривычно видеть русские надписи на компьютерных платах.

Сверхскоростной адаптер Ангара используется для обмена информации между модулями суперкомпьютеров.

Удивительно, но в качестве интерфейса используются не оптические кабели, а самые обычные провода. Оказалась, что во многих случаях для сверхскоростной передачи информации на короткие расстояния, оптика проигрывает.

На первый взгляд обычная 19-дюймовая серверная стойка. А если приглядется, замечаешь, что все надписи-то на русском.

Всё это оборудование было показано на выставке, проходившей во время конференции ЦИПР в Иннпополисе (< ![CDATA[]]>http://ammo1.livejournal.com/848546.html< ![CDATA[]]>). © 2017, Алексей Надёжин

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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