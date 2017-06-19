Почему ирландцы ненавидят англичан

Однажды, бродя по просторам Интернета, я обнаружил фотографии с очень странной скульптурной композицией. Я бы даже подчеркнул – с очень СТРАШНОЙ композицией. Какие-то худые изможденные люди, одетые в лохмотья, обреченно смотрят в одном направлении. Держат в руках нищенские котомки. Один мужчина несёт на плечах то ли больного, то ли умершего ребёнка. Их скорбные лица ужасны. Рты искривлены то ли в плаче, то ли в стоне. По их следам бредёт голодный пёс, который только и ждёт, что бы кто-нибудь из этих уставших людей упал. И тогда пёс наконец-то пообедает… Жуткие скульптуры, не правда ли?

Оказывается, это памятник Великому Голоду. И установлен он в ирландской столице – в городе Дублине. Вы когда-нибудь слышали о Большом Голоде в Ирландии? Предвижу ваш ответ: знаешь ли, на фоне мрачных страниц НАШЕЙ истории, нам как-то не было никакого дела до ирландских проблем.

Однако, то был не просто голод! То был настоящий хладнокровный Голодомор и Геноцид, устроенный Великобританией своему маленькому соседу. После него крохотная Ирландия, которая на карте размером с напёрсток, по самым скромным подсчетам потеряла около 3-х миллионов человек. А это одна треть населения страны. Некоторые ирландские историки утверждают, что их земля обезлюдела наполовину. Тот Великий Голод дал толчок для очень важных исторических процессов. За ним последовало Великое Переселение ирландцев в Америку. И плыли они через Атлантику на «плавучих гробах». Вот так и возникли ирландские банды Нью-Йорка, автомобильная империя ирландца Генри Форда и семейный политический клан с ирландскими корнями по фамилии Кеннеди.

Это был небольшой анонс. А теперь, обо всём по порядку.

Вы смотрели фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»? Если еще нет, то настоятельно рекомендую посмотреть. Фильм весьма реалистичный, тяжелый, кровавый, и как говорят в таких случаях люди старшего поколения – жизненный фильм. Он основан на реальных исторических событиях. Он про то, как «понаехавшие» в Америку нищие ирландцы, у которых не было ни работы, ни денег, ни знаний языка, были вынуждены бороться за жизнь с «коренными» американцами. Их вооруженные бунты были самыми страшными в истории США. Эти кровавые восстания жестоко подавлялись регулярной армией ценой ещё большей крови.

Так почему же ирландцы оказались в Америке? Почему каждую неделю в гавани Нью-Йорка сходили на берег по 15 тысяч оборванных ирландских эмигрантов? Причем, это были те, кто выжил по дороге, кто не умер в пути от болезней и голода. Они плыли через Атлантику на старых изношенных судах, которые когда-то перевозили чёрных рабов. Эти гнилые скорлупки сами эмигранты называли «плавучие гробы». Потому, что на их борту умирал каждый пятый. Исторический факт: в середине 19-го века, за условно-учетные 6 лет, в Новый Свет из Старушки-Ирландии прибыли 5000 кораблей с эмигрантами. Всего на американский берег ступило чуть больше миллиона человек. И если в пути умирал каждый пятый, то сами можете подсчитать, сколько ЭТО получается от прибывшего одного миллиона.

Самые популярные таблички, висевшие на домах, конторах и магазинах американских городов были “Ирландцам за работой не обращаться”, и только на втором месте «С собаками вход запрещен». Ирландских женщин не брали даже в публичные дома, потому, что они были слишком истощены для этой работы.

Что же так влекло ирландцев в Штаты в середине 19-го века? Ну, да… конечно же, как же я забыл!? Ведь Америка – это Империя Добра, Светоч Демократии и Страна-Равных-Возможностей-Для-Всех! Возможно, что после этих слов меня прекратят читать, смотреть и слушать либерально настроенные зрители, но я таки сообщу одну цифру про Империю Добра – после обретения новой родины на восточном побережье Соединенных Штатов Америки умерло полмиллиона ирландцев. То есть – половина из прибывших. Еще раз, для поклонников Страны-Равных-Возможностей – в Америке после переселения из Европы умерло 500 тысяч ирландцев. От нищеты, голода и болезней.

Возникает очередной вопрос: если в благословенных Штатах были столь суровые условия, то зачем же тогда эмигранты туда приплыли? Ответ прост – там, откуда они приехали, было ещё страшнее, и ещё голоднее.

Ирландцы бежали в Америку от Великого Голода и Геноцида, которые им устроила еще одна Империя Добра – Великобритания.

Всё дело в том, что в результате длительной британской колонизации коренное население Ирландии утратило все свои земли. Весьма плодородные почвы в тёплом и влажном климате на уютном Зелёном Острове, который круглый год обогревается тёплым Гольфстримом, не принадлежали кельтам – древнему народу Ирландии. Вся их земля находилась в руках у английских и шотландских лендлордов. Которые сдавали её в аренду бывшим хозяевам по завышенным тарифам. А что!? Всё очень честно и демократично: предположим, некий мистер Джонсон из Лондона – законный владелец ирландской земли, и вправе назначать любую арендную плату за своё имущество. Так ведь!?… Не можешь платить – или умирай, или проваливай к мистеру Мак-Грегору, который из Глазго, у него аренда дешевле – на целых полпенни дешевле!

Высокая арендная плата жадных британских землевладельцев привела к повальной нищете. За чертой бедности проживало 85% человек. По словам и наблюдениям путешественников с континентальной Европы тогдашнее население Ирландии было самым нищим в мире.

При этом отношение британцев к ирландцам на протяжении веков было чрезвычайно высокомерным. Лучше всего это демонстрируют слова англичанина Альфреда Теннисона, великого британского поэта, между прочим.

Он сказал: «Кельты – все законченные болваны. Они живут на ужасном острове, и у них нет истории, достойной даже упоминания. Почему никто не может взорвать этот поганый остров динамитом и разметать его кусочки в разные стороны?»

От голодной смерти кельтов спасало только одно. И имя ему – картофель. В благоприятном климате он очень хорошо рос, и ирландцы получили прозвище самых главных картофелеедов в Европе. Но в 1845 году на голову бедных крестьян обрушилось страшное несчастье – бОльшая часть растений оказалась поражена грибком – фитофторозной гнилью – и урожай стал погибать прямо в земле.

Ладно бы, если это был один такой печальный год. Но их было четыре! Четыре года подряд картошку выкашивала гнилая напасть. Это в наши дни учёные нашли причину болезни и дали ей имя – фитофтороз, а в те годы ирландцы воспринимали её как Кару Небесную. По всей стране начался Великий Голод. Люди умирали целыми семьями и деревнями. Умирали не только от голода, но и от неизбежных его спутников – холеры, цинги, тифа, и от переохлаждения. Мёртвых из-за крайнего истощения и нехватки сил хоронили неглубоко, поэтому останки раскапывались бродячими собаками и растаскивались по всей округе. Человеческие кости, разбросанные вокруг селений – это было привычное зрелище того времени.

А теперь вспомните и поймите – почему скульптура собачки присутствует в дублинском памятнике. При этом, осквернение могил собаками – это еще не самое страшное. Встречались даже случаи людоедства… За четыре голодных года умерло по разным оценкам от одного миллиона до полутора миллионов человек.

У вас наверняка возник вопрос: а какая связь между картофельным грибком и геноцидом? Если будет такая возможность, то спросите об этом у какого-нибудь ирландца. Он вам тако-о-о-о-е порасскажет! И объяснит, что события Великого Картофельного Голода легли в основу традиционной ненависти ирландцев ко всему британскому. Семена этой глубочайшей ненависти со временем взойдут кровавыми всходами. В том числе и в Северной Ирландии.

Так вот, причем тут Британия!? А при том, что британские владельцы кельтской земли могли бы во время голода отменить, или хотя бы снизить арендную плату. Могли, но они этого не сделали. Не отменили и не снизили. Более того, они эту аренду у-в-е-л-и-ч-и-л-и! А за неуплату ренты стали выселять крестьян из их домов. Известен факт, что граф Льюкан в графстве Мейо, выселил из лачуг 40 000 крестьян.

Алчные английские лендлорды продолжили выжимать из изумрудной страны все соки. Целые стада домашнего скота, барки овса, пшеницы и ржи ежедневно уходили от голодающего населения в Англию. Ирландский литератор и оратор Джон Митчел написал об этом так: «Несметные стада коров, овец и свиней, с частотой приливов и отливов уходили из всех 13 морских портов Ирландии…»

Английское правительство могло значительно сократить количество жертв. Для этого надо было принять волевое решение – урезонить аппетиты жадных землевладельцев, полностью запретить вывоз продовольствия из Ирландии и увеличить гуманитарную помощь. Но этого не было сделано…

Турецкий султан Абдул-Меджид, когда узнал о размахе бедствия, захотел пожертвовать 10 тысяч фунтов стерлингов (по сегодняшним меркам это почти 2 миллиона фунтов) но королева Виктория гордо отказалась от помощи. И тогда Абдул-Меджид тайно отправил к берегам Ирландии три корабля с провизией, и они с большим трудом пробились сквозь блокаду Королевского Флота…

Речь лорда Джона Рассела при его выступлении в Палате Лордов гласила: «Мы превратили Ирландию… в самую отсталую и самую обездоленную страну в мире. Весь мир клеймит нас позором, но мы одинаково равнодушны и к нашему бесчестью, и к результатам нашего неумелого управления». Эта речь утонула в равнодушии напыщенных лордов, благородных сэров и примкнувших к ним пэров.

Многие историки считают то бедствие отнюдь не стихийным, а очень даже искусственным. Называют его осознанным геноцидом ирландцев. От его демографических последствий страна не оправилась до сих пор. Вы только вдумайтесь в следующие цифры: 170 лет назад до Великого Голода население Ирландии составляло более 8-ми миллионов человек, а в наши дни – всего 4 с половиной. До сих пор в два раза меньше.

Ну да, в Штатах, Канаде и Австралии очень много людей с ирландской кровью – это потомки тех самых оборванцев, приплывших на «плавучих гробах». Многие из них выбились в люди. Самые яркие примеры – это автомобильный магнат Генри Форд и 35-й президент Америки Джон Кеннеди, равно как и весь его влиятельный кельтский клан. Поговаривают, что в крови у смуглого 44-го президента США по имени Барак Обама тоже плещется частичка ирландской крови. Его бабушка по материнской линии (якобы) была ирландкой.

Когда я впервые узнал о Великом Картофельном Голоде, то подумал вот о чём… Я провел параллель с Россией того временного периода.

Середина 19-го века, в России еще не отменили крепостное право. Но по закону, в случае голода помещики обязаны были изыскать резервы, накормить своих крестьян и не бросать их на произвол судьбы как это сделали благородные сэры из туманного Альбиона. Я вообще не помню примеров, чтобы во время голода русские дворяне увеличивали оброк или десятками тысяч выгоняли крестьян с их наделов. Наша страна, которая находилась (и до сих пор находится) в очень суровых климатических условиях, в зоне рискованного земледелия (не то, что изумрудная Ирландия с её бархатным климатом) не знала столь катастрофических потрясений.

Двадцатый век – не в счет. В нём совсем другая История. Да, во времена неурожаев, в годы сильных заморозков или засух случался голод. Но он не выкашивал одну треть населения страны. И народ не уплывал миллионами на гнилых лодках в поисках лучшей судьбы. Правительство выделяло ссуды, как денежные, так и зерновые. Все силы бросались на ликвидацию голода и его последствий.

Другое дело в просвещенной Европе! Да, это вам не крепостное право в лапотной России. Это, такая знаете, капиталистическая модель, где совершенно всё по закону. Десятки тысяч нищих, оборванных и безземельных крестьян горбатились на одного законного владельца, который абсолютно честно сначала их разорил, а потом совершенно прозрачно скупил всю их землю. Всё предельно честно и демократично! Не хочешь горбатиться на мистера Джонсона, твоё право, иди, вкалывай на мистера Мак-Грегора. Или умри. Или плыви через океан. Если доплывешь, то обязательно станешь Фордом, Кеннеди или даже Обамой.

Так вот. Подведу итог. Если британцы, эти благородные англосаксы, сделали ТАКОЕ со своими соседями и почти родственниками, то можно понять, почему они не особо церемонились со всякими бушменами, пигмеями, индейцами, индусами и китайцами.