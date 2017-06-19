Писатель Ерофеев признался, что Путин все больше напоминает ему Иисуса Христа

Писатель Виктор Ерофеев после просмотра "Прямой линии" с президентом, почувствовал, что Владимир Путин и Христос - чем-то похожи. Чем же?

- Путин все больше напоминает Иисуса Христа. Вот смотрите, среди тысяч и миллионов вопросов он выбирает те, где он может выступить спасителем. Вот спас сейчас женщину из Ставрополя. Ведь Иисус мог бы встретиться с Лазарем, мог бы не встретиться. Встретился – он его воскресил, – цитирует Ерофеева echo.msk.ru.

То же самое делает президент. Он же мог вообще всех спасти, всю Россию. Нет, это и Христос не делал во время жизненного пути, а он спасает только одиночек. Лазаря, например. И вот сколько таких одиночек спас Путин. И тут мелькнула женщина, и уже Чайка заводит, апостол Чайка заводит дело на губернатора. А женщина счастливая бежит целоваться с мужем. По-моему, я считаю, я даже думаю, иногда Христос уступает ему.

http://www.online812.ru/2017/06/15/009/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com