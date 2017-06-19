Норм и безопасных уровней потребления алкоголя не существует

Концептуал СМИ Министерство здравоохранения опровергло информацию об относительно допустимых норм потребления алкогольных напитков

Не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья, сообщили в Минздраве России.

Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением.

Понятие стандартной дозы алкоголя необходимо для расчета потребляемого человеком алкоголя. В России, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта.

Что касается этикеток, то речь идет о предложениях по размещению информации о количестве стандартных доз, которые содержатся в том или ином алкогольном напитке, но никак не о нормах его потребления.

В России стартовал проект, организованный ГНИЦПМ и поддержанный Министерством здравоохранения. В пилотных поликлиниках пяти регионов страны: Красноярском крае, Астраханской, Брянской, Вологодской и Томской области, подготовлены специалисты, которые будут выявлять людей с разным уровнем алкогольного потребления и оказывать им консультативную помощь

Напомним, 15 июня в СМИ был опубликован материал Евгении Перцевой «Институт Минздрава подсчитал, сколько можно пить», в котором абсолютно безосновательно говорится о нормах потребления алкогольных напитков, которые якобы рассчитаны сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины министерства здравоохранения РФ (ГНИЦПМ).

Используя материалы листовки, автор публикации произвела собственные расчеты и сделала собственные выводы, выдавая их за позицию ГНИЦПМ, отметили в Минздраве РФ.

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