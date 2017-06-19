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Норм и безопасных уровней потребления алкоголя не существует

16:19. 19 июня 2017 Просмотров - 226 3 коммент. Опубликовал:

Министерство здравоохранения опровергло информацию об относительно допустимых норм потребления алкогольных напитков

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Не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья, сообщили в Минздраве России.

Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением.

Понятие стандартной дозы алкоголя необходимо для расчета потребляемого человеком алкоголя. В России, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта.

Что касается этикеток, то речь идет о предложениях по размещению информации о количестве стандартных доз, которые содержатся в том или ином алкогольном напитке, но никак не о нормах его потребления.

В России стартовал проект, организованный ГНИЦПМ и поддержанный Министерством здравоохранения. В пилотных поликлиниках пяти регионов страны: Красноярском крае, Астраханской, Брянской, Вологодской и Томской области, подготовлены специалисты, которые будут выявлять людей с разным уровнем алкогольного потребления и оказывать им консультативную помощь

Напомним, 15 июня в СМИ был опубликован материал Евгении Перцевой «Институт Минздрава подсчитал, сколько можно пить», в котором абсолютно безосновательно говорится о нормах потребления алкогольных напитков, которые якобы рассчитаны сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины министерства здравоохранения РФ (ГНИЦПМ).

Используя материалы листовки, автор публикации произвела собственные расчеты и сделала собственные выводы, выдавая их за позицию ГНИЦПМ, отметили в Минздраве РФ.

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regnum.ru

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 4261 1855
    юстас 19 июня 2017 в 16:59 Ссылка Пометить
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    ГОСТ 18300–72, Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329 :

    5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.

    http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18300-72

    Что вы ещё хотите ?!

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    • 16326 5438
      Люся юстас 19 июня 2017 в 19:11 Ссылка Пометить
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      В лекции по собриологии для школьников д.и.н.Кривоногова сказано не только об уничтожении нейронов мозга алкоголем,но и о том,что это единственный яд,который проникает в яичники женщины и травмирует яйцеклетки,обеспечивая появление детей-уродов.Он даёт и очень интересную статистику по результатам употребления алкоголя в разных странах мира.Меня поражает как люди информационной эпохи,зная о вреде этого яда,табака и наркотиков,всё-таки платят свои деньги за них,уродуя свой организм сознательно.Настолько зомбированные,из травмированной яйцеклетки,развития ниже плинтуса,просто безвольные?
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  • 378 200
    ФЕДОР ЗИМИН 19 июня 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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    В сутки один глоток водки, для прочистки глотки, самое то! За месяц, как ни крути, бутылку выпиваю.

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