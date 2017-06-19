Норм и безопасных уровней потребления алкоголя не существует
Министерство здравоохранения опровергло информацию об относительно допустимых норм потребления алкогольных напитков
Не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья, сообщили в Минздраве России.
Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением.
Понятие стандартной дозы алкоголя необходимо для расчета потребляемого человеком алкоголя. В России, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта.
Что касается этикеток, то речь идет о предложениях по размещению информации о количестве стандартных доз, которые содержатся в том или ином алкогольном напитке, но никак не о нормах его потребления.
В России стартовал проект, организованный ГНИЦПМ и поддержанный Министерством здравоохранения. В пилотных поликлиниках пяти регионов страны: Красноярском крае, Астраханской, Брянской, Вологодской и Томской области, подготовлены специалисты, которые будут выявлять людей с разным уровнем алкогольного потребления и оказывать им консультативную помощь
Напомним, 15 июня в СМИ был опубликован материал Евгении Перцевой «Институт Минздрава подсчитал, сколько можно пить», в котором абсолютно безосновательно говорится о нормах потребления алкогольных напитков, которые якобы рассчитаны сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины министерства здравоохранения РФ (ГНИЦПМ).
Используя материалы листовки, автор публикации произвела собственные расчеты и сделала собственные выводы, выдавая их за позицию ГНИЦПМ, отметили в Минздраве РФ.
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Оружие Геноцида: самоубийство людей и его механизмы, Прогнозно-аналитический центр Академии управления
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Совершенствование методов лечения алкоголизма без желания пациента: Практическое пособие для врачей, Зайцев Сергей Николаевич
Собриология. Наука об отрезвлении общества, под ред. проф. А.Н. Маюрова
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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ГОСТ 18300–72, Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329 :
5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18300-72
Что вы ещё хотите ?!
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В лекции по собриологии для школьников д.и.н.Кривоногова сказано не только об уничтожении нейронов мозга алкоголем,но и о том,что это единственный яд,который проникает в яичники женщины и травмирует яйцеклетки,обеспечивая появление детей-уродов.Он даёт и очень интересную статистику по результатам употребления алкоголя в разных странах мира.Меня поражает как люди информационной эпохи,зная о вреде этого яда,табака и наркотиков,всё-таки платят свои деньги за них,уродуя свой организм сознательно.Настолько зомбированные,из травмированной яйцеклетки,развития ниже плинтуса,просто безвольные?
https://www.youtube.com/watch?v=-oAlHk8f_DI
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В сутки один глоток водки, для прочистки глотки, самое то! За месяц, как ни крути, бутылку выпиваю.