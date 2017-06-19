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Молодёжь не надо понимать. Ей надо помочь взрослеть

09:54. 19 июня 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Молодёжь не надо понимать. Ей надо помочь взрослеть

…Я узнал о прошедших митингах из свежей прессы с утра, придя на работу. Более осведомленный молодой коллега поспешил показать мне видео, то самое, где рассказывается об антикоррупционном докладе.

- «Да погоди, сказал я», — где-то тут на канале должна быть ссылка на сам доклад. – «Зачем мне видео, давай сразу его посмотрю. Ты ведь доклад уже успел прочесть?»
— «А я доклад не смотрел», — ответил мне коллега. – «Я и так знаю, что там все правда. Если это было не так, то Медведев бы подал в суд на Навального за клевету».
Нет, ну нормально?
И это они выступают за борьбу с коррупцией.
Коррупция — это болезнь общества. Нашего с вами, конкретного общества.
Все недовольны тем, что Васильева отделалась испугом и тремя месяцами заключения в общей сложности?
А помните, она клип снимала про тапочки? Те люди, которые его делали, что не в курсе были, что получают за него мошенническим путем добытые деньги? Та хореографическая массовка, молодые девушки, им кто-нибудь из коллег по цеху высказал свое неодобрение, по поводу участия в этом клипе?
А кто занимался продвижением ее художественного образа? Игорь Ильич Дудинский — диссидент, журналист. Где дружно осуждение журналистского цеха? А где осуждения деятельности Елизаветы Дмитриевны Плавинской, которая на добытые мошенническим путем деньги организовывала выставки Васильевой?
Ну а при чем тут они. Это ж люди просто деньги зарабатывают, да?
А как насчет повальной пропаганды коррупции в отечественном кино?
Семейная, новогодняя комедия: счастливые герои, подкупив должностное лицо водкой и купюрами, спешат к праздничному столу.
Но ведь это правда! — воскликнет кто-то.
Но мы же вроде хотим изменить это. Почему, даже в художественных фильмах мы не выстраиваем ту реальность, в которой хотим жить?
Почему никто не идет на митинги и не требует создания какой-нибудь специальной комиссии для формирования регламента по изображению коррупции в художественных фильмах?
Есть сотни точек приложения общественной активности к решению проблемы коррупции. И тут как раз могут пригодиться и митинги, и шествия, согласованные, законные.
Но нет, мы идем требовать отставки премьера.
На незаконный митинг, с незаконными требованиями.
Поэтому когда я читаю глубокомысленные анализы на тему "кто же там собрался, на площадях", — я недоумеваю. Новое поколение, пишут люди, что же оно хочет нам сказать? Нужно его выслушать. Нужно его понять.
Я, например, отлично понимаю: там малолетние дебилы, поклонники модных блогеров, обдолбанные гормонами организмы с больным романтикой сознанием. И проблема вовсе не в них, это поколение ничем не отличатся от предыдущих, в том числе нас. В том числе градусом глупости.


Лучшие ответы Саши Спилберг на фестивале #ashtag

Проблема только в том, что это наши дебилы. С возрастом их отпустит гормональная буря, некоторые поумнеют. Общество должно беречь своих детей и учитывать, что бунтарство свойственно молодежи. Общество не только должно уметь нивелировать вредные последствия этих приступов борьбы, но и защищать от них самих детей.
…Что же касается митингов, то они, естественно, не про коррупцию, они про порулить страной, про смену власти.
В автозаки эту швоблу.
И детишек туда же, пусть пробуют вкус борьбы.
Сергей Черкасов

Источник: nnm.me

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