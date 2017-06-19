Манифест предателей: Митрохин и Явлинский открыто предают Россию

Что есть оппозиция в понимании среднестатистического гражданина? Противодействие власти и продвижение собственной идеологии, но при этом направленной на защиту национальных интересов своей страны. По-другому и быть не может, скажете Вы и ошибетесь. В России есть партия, для которой безопасность народа просто пшик. Партия «Яблоко» называется. Именно ее лидер Григорий Явлинский запустил кампанию по сбору подписей за «мир».

Почему слово «мир» взято в кавычки? Просто основатель партии «Яблоко» запустил кампанию по сбору подписей не за мир, а за выход России из военных конфликтов. Эта акция пройдет в рамках президентской кампании. Все наслышаны, что Явлинский участвует в президентских выборах? Такое не пропустишь: политическая мумия стряхнула пыль и ринулась во власть.

Ознакомьтесь с его президентской платформой, то-то удивитесь. Под неотложными действиями он обозначил: «прекращение государственной лжи. <… > Отказ от конфронтации с Европой и миром. Прекращение военно-политических авантюр. Нормализация отношений с Украиной».

Отказ от участия в военных компаниях за рубежом прекрасно вписывается в его программу. Предавать и продавать Россию, так с музыкой?! Не просто слова, а манифест предателей. Стоит понимать, что под военно-политической авантюрой Явлинский понимает помощь сирийскому правительству в борьбе с международным терроризмом?

А понимает ли он, что сдерживая экстремистов на Ближнем Востоке, Россия защищает свои границы и своих граждан от террористов? Напомнить ему про недавние теракты? К сожалению, теракт в петербургском метро не удалось предотвратить на начальном этапе, и погибли люди.

Или «яблочный» экономист вообразил, что Средняя Азия способна справиться с напором исламистов самостоятельно? Да еще при той поддержке, что радикалы получают от американцев? Захотелось встречать исламистов на российских границах, заставить россиян бояться за жизнь своих близких? Глупцы или предатели? Нет, второе…

Ради Европы и мира он готов растоптать национальную гордость, подставить Россию под удар террористов ИГ, разорвать страну на части? Да, этот предатель намерен нормализовать отношения с Украиной, но какой ценой? Выкинуть Крым из состава России, вернуть его как игрушку Киеву.

Начинает Явлинский с малого: дал старт в Рязани общероссийской кампании «Время вернуться домой». Партия будет собирать подписи в 50 городах страны, попутно окучивая российский электорат. Главное требование: прекратить финансирование «внешнеполитических амбиций и авантюр, в том числе войны в Сирии». Явлинский подсчитал, что около 100 млрд. рублей было потрачено, а из-за санкций мы потеряли аж 9,5 трлн. рублей.

Считать он большой любитель, мы знаем. А вот как политик и стратег полный нуль. Превратить Россию в половичок для западных амбиций? Да за такое по законам военного времени к расстрелу приговаривали. Пусть радуется, что время мирное. Впрочем, и это не его заслуга.

Соратнички ему под стать подобрались. Пока Явлинский метит в кресло президента, сумасброд и матерщинник Сергей Митрохин в Москве на должность мэра претендует. Ну, про Митрохина тоже все слышали: любитель устраивать несанкционированные митинги и шествия, защитник пособников террористов и педофилов, клеветник и драчун. Покопайтесь в его биографии и поймете, что здесь ему дана просто краткая характеристика.

На деле все гораздо интересней. Отсутствие принципов, безразличное отношение к идеологическим противникам и лень. Ради местечка в Московской гордуме в 209 году он сотрудничал с единороссами, а ведь до этого обвинял партию «Свободная Россия» в работе на Кремль и гнобил почем зря. Добавьте сюда и драку с лидером ЛДПР Жириновским, пожелание журналисту в прямом эфире отправиться на три веселых буквы.

А клевета на депутатов Госдумы, которых по его списочку проверял думский комитет по факту коррупции. Комитет тогда нарушений не нашел, зато Митрохин выглядел после проверки болваном и лжецом.

Да и по Сирии Митрохин полностью поддерживает Явлинского: зачем Россия помогает Дамаску? А сколько стоит эта военная кампания? А, может, хватит, вдруг Штаты разозлятся? И при этом лицемерно прикрывался заботой о российских военнослужащих в Сирии.

Перечислять можно долго, но факт остается фактом: Явлинский и Митрохин два сапога пара. Россию предать готовы на пару, вот только возможностей маловато. Поэтому и надеются победить на будущих выборах, а если не получится, то начнут визжать, что власть им помешала. Все, как обычно: «яблочко» оказалось – то червивое, с гнильцой!