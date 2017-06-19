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Lockheed Martin продаст 11 странам истребители F-35 на рекордную сумму‍

08:50. 19 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

70 ARS Refuels F-35As

Компания Lockheed Martin находится на заключительной стадии переговоров о продаже истребителей пятого поколения F-35 одиннадцати странам, включая США, сообщает Рейтер  со ссылкой на анонимные источники.

Сумма сделки станет рекордной для данного типа самолетов и составит более 37 миллиардов долларов. Многолетнее соглашение на поставку самолетов рассчитано на 2018-2020 годы, оплата будет произведена тремя траншами, говорится в статье.
 
Цена одного самолета будет составлять в среднем 85 миллионов долларов, при этом к 2020 году цена снизится, сообщили агентству два источника.
 
Самолеты F-35 регулярно подвергались критике за высокую стоимость, в том числе и со стороны президента США Дональда Трампа. Из-за задержек и случаев перерасхода средств программа F-35 стала самой дорогой в истории Пентагона. Вместе с тем отмечены частые случаи технических неполадок, затрудняющих эксплуатацию самолета, пишет Рейтер.
 
https://ria.ru/world/20170618/1496780797.html
Метки: Вооружения, экономика
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