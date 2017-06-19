Лето обещает быть жарким, а осень — горячей!

Запасайтесь попкорном, нас ждут чудесные приключения! Бабушка Лизавета сенсационно объявила о желании исполнить давний договор между Императором Иоаном Грозным и Королевой Елизаветой Английской, о создании единого государства, из Британии и Российской\Тартарской Империи и их продолжателей, – Великобритании и СССР! Плюс Подкарпатские русины, получив решение американского суда, в августе- сентябре, намерены восстановить УССР! Подкарпатские русины http://barjaktarevic.livejournal.com/3951634.html во главе с П. Гецко https://www.youtube.com/watch?v=5RbQ6_K4mZA, https://www.youtube.com/watch?v=imULhOdyd1Y начали развал Украины нынешней и возрождение УССР.

В 2014 г. русины направили правительству П. Порошенко требование о признании их автономии и прав в соответствии с нормами международного права и согласно Сен-Жерменскому договору 1919 г. Так как в течении 3 лет ответа не последовало, то русины через русинскую диаспору в США и на основании американского “Закона о порабощенных народах” от 17.07.1959 г. (Дата подписания закона была приурочена к официальной дате убийства царской семьи 17.07.1918 г.)

(http://www.e-reading.club/chapter.php/1004481/36/Okorokov_Aleksandr_-_SSSR_protiv_SShA._Psihologicheskaya_voyna.html

PUBLIC LAW 86–90, «ЗАКОН О ПОРАБОЩЕННЫХ НАЦИЯХ», 1959 Г., США Так как величие Соединенных Штатов в большой степени объясняется тем, что они сумели демократическим путем осуществить гармоничное национальное единство своего народа, несмотря на крайнее разнообразие его расового, религиозного и этнического происхождения, и Так как это гармоничное объединение разнообразных элементов нашего свободного общества привело народ Соединенных Штатов к сочувственному пониманию народных чаяний повсюду и к признанию естественной взаимозависимости между народами и нациями мира, и Так как порабощение значительной части населения мира коммунистическим империализмом превращает идею мирного существования наций в насмешку и наносит ущерб естественным связям и взаимопониманию народа Соединенных Штатов с другими народами, и Так как, начиная с 1918 года, империалистическая политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет собою зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира, и Так как империалистическая политика коммунистической России привела путем прямой и косвенной агрессии к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других, и Так как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения и обретения независимости и в деле восстановления религиозных свобод христианского, иудейского, мусульманского, буддистского и других вероисповеданий, а также личных свобод, и Так как для национальной безопасности Соединенных Штатов жизненно необходима непоколебимая поддержка стремлению к свободе и независимости, проявляемому народами этих покоренных наций, и Так как стремление к свободе и независимости подавляющего большинства народов этих порабощенных наций являет собою сильнейшую преграду войне и одну из лучших надежд на осуществление справедливого и прочного мира, и Так как именно нам следует надлежащим официальным образом ясно показать таким народам тот исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния вновь обрести свободу и независимость, То отныне да будет. Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединенных Штатов Америки, в Конгрессе собранных, что: Президент Соединенных Штатов уполномочивается и его просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года «Неделей Порабощенных Наций» и призывающую народ Соединенных Штатов отметить эту неделю церемониями и выступлениями. Президента далее уполномочивают и просят обнародовать подобную же прокламацию ежегодно, пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира. Одобрено 17 июля 1959 г. Президентом Д.Д. Эйзенхауэром http://www.km.ru/v-rossii/2011/07/16/otnosheniya-rossii-i-ssha/rossiiskii-mid-raskritikoval-ssha-za-zakon-o-poraboshc (16.07.2011) В пятницу, 15 июля, Россия в очередной раз призвала Вашингтон отказаться от пережитков прошлого, которые мешают нормально развиваться отношениям наших стран. С 17 по 23 июля в США отмечается так называемая «неделя порабощенных народов». …На «неделе порабощенных народов» уже давно не призывают к их освобождению, да и Россию уже не называют поработителем, хотя перечень жаждущих освобождения стран по-прежнему вызывает вопросы. Так, в 2008 году, Джордж Буш младший, будучи президентом США, в числе прочих отнес к таким странам Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию. Да и основу закона никто так и не поменял, поэтому его текст все еще сохраняет свою антироссийскую направленность.

подали в суд и уже получают необходимое решение, чтоб в конце лета или осенью обратится в ООН с требованием изгнания представителей нынешней Украины из ООН и замене их на своих представителей, в связи с планируемы провозглашением УССР на территории Закарпатья, а затем и на всей территории Украины! Естественно, предусмотрено признание ООН всех представителей нынешней Киевской власти и ее националистических подельников военными преступниками.

https://newinform.com/63174-vinnik-sluchaino-sboltnul-o-celyah-okonchaniya-ato-tribunal-blizko-my-boimsya

Депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник раскрыл, зачем секретарь Совбеза Александр Турчинов и президент страны заявили о необходимости закрыть так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе. Об этом Винник рассказал во время прямого эфира на «5 канале». При этом отмечается, что слова депутат не попали в телевизионный эфир, однако были слышны во время рекламной паузы в Интернет-трансляции…. …Винник заявил, что главной помехой для Украины является Россия, которая готовится подавать иски в международно-правовые арбитражные инстанции по нарушениям Киевом прав человека в ДНР и ЛНР. Он добавил, что даже ОБСЕ «подыгрывает» Москве, отрицая «присутствие» русских в Донбассе. И поэтому Украина обязана дать достойный «гибридный ответ», который сейчас готовится, отмечает Винник. По его словам, Украина хочет ввести военное положение на территории страны, чтобы продолжать «законно» бомбить мирных граждан в Донбассе. …

Далее начнется юридический процесс восстановление УССР, с привлечением к ответственности всех, кто предал и грабил УССР, и её народ….. Вот такие “наполеоновские” планы у ребят. Молодцы!

Планы эти очень даже реальные, потому как все юридические аргументы, документы и доказательства, – на стороне русинов! Болтают, что в Киеве, Лондоне и Вашингтоне, – паника, думают как нынешнюю Украину, – наследницу\правоприемника УНР(1917-1920 г.г),. – срочно присоединить к Польше! ( По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Польшаи Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР)).

http://www.e-reading.club/chapter.php/1035931/25/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html

18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор между Польшей и Советской Россией. Польша в обмен на территориальные уступки советской стороны, аналогичные тем, которые имели место в Варшавском соглашении, признала Советскую Украину и обязалась запретить пребывание на своей территории всех антибольшевистских организаций, включительно с правительством УНР. Рижский мирный договор положил конец существованию УНР, борьба за которую продолжалась 4 года.

Болтают, что эти “катаклизмы” должны начаться\случиться уже в августе-сентябре… В среде украинского политического истеблишмента ходят упорные слухи, что шоколадный Петюня, уже получил отступных 5 ярдов «зеленых» и готов свалить в Испанию…., а потом на остров…, который, говорят, входит в британское содружество и который он прикупил по случаю…. Ну и тогда, естественно, будет «крутой зашквар» и в России, видимо, как минимум, придется проводить референдум по Крыму еще раз, потому как вопрос на референдуме должен был стоять о выходе из УССР и вхождении в РСФСР в составе СССР. И не иначе! И никак не из УНР\Украины в РФ. Ибо РФ (как и УНР\Украина) – ничтожная субстанция, управляющая РСФСР\СССР!

Юристы в АП РФ или полые идиоты, или работают не на В. Путина и Россию. Видимо по сему “полному абзацу”, срочняком, создана комиссия в СФ! http://www.council.gov.ru/activity/documents/81352/

Ну и касательно сенсационного заявления бабы Лизы. (http://politikus.ru/articles/25612-koroleva-anglii-pravit-mirom-teper-yasno-kto-otdaet-prikazaniya-mirovym-lideram.html )

Дело в том, что 16 марта «бриты» предъявили права Суверена на Российскую Империю (РИ)/ СССР, на основании Договора между Иваном Грозным и Елизаветой (его сперли из наших архивов в 1917-1918 г.) и того, что на основе этого Договора, Георг V, тайно принял права Суверена над РИ 17 марта 1917 г… http://pravosudija.net/article/ugroza-sushchestvovaniyu-rossii-takzhe-nekotorye-sobytiya-i-daty-nahodyashchiesya-v и создал в Лондоне в 1918 г управляющую структуру РИ, в лице тайно провозглашенной Еврейской Российской Республики, которая в свою очередь учредила и управляла РСФСР в РИ! (звучит как бред, но бриты предъявили в ООН документы и, помните первый Декрет В.Ленина – «О свободе еврейского народа»!)… Та еврейская, лондонская РФ (1918 г) должна управлять РИ до момента появления в ней власти законного Суверена…

Но все пошло не так как хотелось: РСФСР «отбилась от рук» и преобразовалась в СССР, что явно нарушало планы хозяев «земли завета»! Но, тем не менее, Георг Vуведомил про все свои тайные маневры Лигу Наций… в 1921-1922 годах…

Потом была 2-я Мировая Война и в 1945- м, СССР признали суверенной территорией, а 17 марта 1991 года (дата была выбрана не случайно!), был референдум, на котором граждане СССР объявили о том, что фактически, они Суверены и Человеки, получив по факту права и законную власть Суверенов над РИ\СССР!

И как только 16 марта 2017 г., бабка заявила свои права на РИ/СССР…., правовой комитет ООН, напомнил, что Договор об объединении Британии и РИ не отменен и Британия должна соблюдать взятые на себя 17 марта 1917 года обязательства и в 2017-18- м годах, войти (в течении 100 лет) в состав нового государства Великобритания -РИ-СССР, как автономная провинция, с долей влияния\управления 15%, (РИ\СССР- 85%!) как указано в Договоре 16 века!

Так что, в 2018 г, заканчивается право тайной Лондонской Еврейской Российской республики - создавшей и нынешнюю РФ, во главе с Гендиректором Медведевым Д.А., и она будет юридически ликвидирована, как и учрежденная ею РФ! А все ее менеджеры, – все представители и нынешней, и бывшей, незаконной ( с момента незаконного создания поста Президента СССР) власти, станут ответчиками в юрисдикции СССР\РСФСР, по 64 ст .УК РСФСР 1977г. («Измена родине» (10-15 лет или расстрел с конфискацией, без срока давности!)) И это потому, что начнется юридическое восстановление СССР и, так как, в этом РИ-СССР, уже есть законные Суверены! (референдум 1991 г и вхождение в СССР, Подкарпатских русинов, имеющих суверенитет с 1919 г).

Так что выборов в 2018 м, может и не быть! Ведь они все равно незаконны, да и выбирать Президента государственного образования, которое будет ликвидировано, как-то глупо… РФии и всем ее представителям грядет большой «абзац», если конечно не предпринять адекватные и законные срочные меры. Кто это будет делать? Если кругом продажность, трусость и некомпетентность? Вот так «сыны завета» сами себя “поимели”, сделав ставку на продажных, жадных и тупых идиотов! Нас ждут увлекательные события…

Звучит все выше изложенное полным бредом, но разве не бред, когда мы с вами, де юре и де факто являясь гражданами СССР, живем в фейковой РФ, которая есть учрежденная в Лондонском Сити коммерческая структура, что может каждый проверить и где все органы власти по закону не являются государственными (что каждый легко проверит!), а лишь выполняют их функции и даже ФСБ – “лечебно-розыскное” частное предприятие обслуживающие обменную контору ФРС, – ЦБ РФ?

Узнав про «засаду» с русинами, Петруха помчал в Лондон https://cont.ws/@chervonec001/642702 с вопросом, что делать или может «усё обойдется»? Или, может попробовать объединить «Руину» с Польшей, а потом может и с «Четвертым Рейхом»? Благо Украинская Народная Республика (УНР), продолжателем которой провозгласила себя нынешняя Украина, была создана как протекторат Германии, а после мирного Рижского Договора, фактически частично перешла в состав и протекцию Польши, о чем есть и секретные сепаратные соглашения. И «пшеки» уже включились в игру, но пока осторожно, видимо ожидают поддержки и команд от своих «хозяев» https://inforeactor.ru/81484-vam-pripeklo-polyaki-zamahnulis-na-krym.

И чтоб такое «обтяпать», главное – это побыстрей «дисконтировать стоимость Украины до нуля (вернее, чтоб балансовая стоимость Украины была много меньше таковой у Польши) и срочно раздать землю в собственность, что и рекомендует МВФ!

Ну, а прибыв в Вашингтон, «отец безвиза» видимо будет уговаривать хозяина Белого Дома, на какие-нибудь «силовые акции», или попросит разрешения начать войнушку, чтоб хоть как-то свести на нет проблему с восстановлением УССР и СССР. Благо для ЦРУ не секрет, что скоро ВС РФ воевать будет нечем, пополнения резервов боеприпасов нет. Боеприпасы не производятся! Заводы стоят, оснастка уничтожена, а резервов осталось 45-50% от уровня 2015 г, и «эффективные менеджеры Чемезова» уничтожили полностью три пороховых завода и остальные вот-вот издохнут.

Ситуацию с пополнением БП могло бы спасти частичное возвращение в Россию содержимого военных складов Приднестровья. Чтобы воспрепятствовать этому МИД Великобритании неожиданно воспылал дружескими чувствами к руководителям ПМР. Вдруг с визитом пригласили Вадима Красносельского, президента ПМР:

https://topwar.ru/118335-britanskoe-posolstvo-vizit-glavy-pridnestrovya-v-london-nosil-chastnyy-harakter.html

Визит президента Приднестровья (ПМР) Вадима Красносельского в Лондон не был официальным мероприятием, передает ТАСС заявление посольства Великобритании в Кишиневе. …В документе сообщается, что приднестровские руководители встречались с заместителем главы департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.

«Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию», – подчеркнули в посольстве.

Накануне председатель молдавского парламента Андриан Канду выразил недоумение поездкой главы ПМР в Лондон.

Так что, небольшая войнуха на Донбассе не помешает и, если «ЦРУ» согласится немного «подкормить» своих «повстанцев» в Сирии, чтоб ВКС и ВС РФ хорошенько по ним подолбили пару месяцев, то можно будет под Новый Год смело наступать на Москву, тем более что МВФ «дожал» Батьку и тот уже вывел Рубль из резервов Нацбанка.

Подозрительные «происшествия», способные вовлечь в крупномасштабные военные действия РФ, происходят всё ближе к нашим границам:

http://kanchukov-sa.livejournal.com/7956630.html

Инцидент с участием бомбардировщика ВВС США в Литве

По данным Пентагона, на территории Литвы в Клайпедском районе произошла нештатная ситуация, связанная с одним из находящихся на территории стран Балтии бомбардировщиков ВВС США. В ходе планового полета стратегического бомбардировщика B-52 был осуществлен аврийный сброс макета ядерной бомбы B-61.

Детали инцидента пока не уточняются – проводится расследование. С экспертной точки зрения, наиболее вероятными причинами могут быть: ошибка пилота, замыкание в системе энергоснабжения, либо неисправности механизма сброса бомб.

Достоверно известно, что макет ядерной бомбы упал на жилой дом, в результате чего была повреждена система газоснабжения и произошло возгорание. О жертвах пока не сообщается.

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* Данный случай можно расценивать и как тренировку перед запланированным инцидентом с настоящим изделием. И исключать такое развитие событий не стоит. Операция под “ложным флагом” вполне вписывается в это событие.

Вот такие расклады. Видимо, нас ожидает очень жаркая осень, и сдается мне, что «брать в плен» «американских»(московских) генералов (в кабинетах на «старых и новых» площадях) и сажать их в Лефортово, через пару месяцев будет поздно и бесполезно.

А еще надо напомнить, что последний мировой эмиссионный цикл, начатый USSпосле решений Большой Тройки в Тегеране 1943 г, закончен 25 декабря 2016 года! Сегодня корпорация США, основанная в 1913 году и зарегистрированная в Лондонском Сити, – полный банкрот! О чем свидетельствует дефолт Пуэрто-Рико.

Мировым ростовщикам, надо что-то делать. Например, чтобы запустить ФРС по новой, как того хочет Бильдербергский клуб нужно сделать аудит ФРС, наполнив ее золотом (или чем?) до упоминаемых в отчетах их Форт-Нокса 8500 тонн. Но с этим вышла заминка. Попытка ограбить чужими руками Катар, присвоив филиппинские и малазийские активы, не удалась, http://pravosudija.net/article/katar-ssha-ot-lyubvi-do-nenavisti-2-nedeli и теперь, видимо придется переформатировать нынешнее мироустройство или все же еще раз попробовать организовать мировую войну, которую они пытаются спровоцировать аж с 2012 г, и у них никак не выходит.

Или народу США таки удастся разогнать ФРС, Лондонскую корпорацию США и восстановить полный государственный суверенитет, как и обещал Д. Трамп, и за что ему хотят объявить импичмент банкиры-ростовщики.

И, «на закуску», еще одна беда: говорят наш ВВ, со своим «китайским партнером», решили тихо «попилить» 1.6 трлн. долл. советской премии от последнего «USSТраста». Только вот что за идиотизм, воровать у себя то, что тебе и так принадлежит и еще отдавать при этом, – половину?

Около 79 трлн. долл. США премии СССР, от этого последнего Траста, поступило от USS(это так называемый мировой эмиссионный Центр, основан в 1943 г. после «Тегерана 43» и расположен в США) и находится на спец\счетах Дойчебанка\Сбербанка\ВТБ\ВЭБ Восстанавливай правомочность СССР, – получай и пользуйся! (уже осталось ок. 72 трлн, – 7-мь уже «попилили»). Но зачем поступать так глупо и бездарно? «Распил» на все 7 трлн. долл. теперь записан как долг Китая – СССР! Но, видимо тому причина или отсутствие истиной картины мира перед глазами или полная разруха в головах советчиков!

Интересно, что будет, когда конкурирующие силы, борющиеся за власть в Китае, об этом узнают? Будет тогда смена власти в Китае? Повод то грандиозный!

Ничего, осень – она все покажет

А к попкорну, не помешает докупить тушёнку, спички, соль, сахар…. Ну вы поняли…бред, он и есть бред, со всеми вытекающими….

Бармалейкин