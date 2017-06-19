Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Лето обещает быть жарким, а осень — горячей!

09:31. 19 июня 2017 Просмотров - 371 2 коммент. Опубликовал:

Запасайтесь попкорном, нас ждут чудесные приключения! Бабушка Лизавета сенсационно объявила о желании исполнить давний договор между Императором Иоаном Грозным и Королевой Елизаветой Английской, о создании единого государства, из Британии и Российской\Тартарской Империи и их продолжателей, – Великобритании и СССР! Плюс Подкарпатские русины, получив решение американского суда, в августе- сентябре, намерены восстановить УССР! Подкарпатские русины http://barjaktarevic.livejournal.com/3951634.html во главе с П. Гецко https://www.youtube.com/watch?v=5RbQ6_K4mZA, https://www.youtube.com/watch?v=imULhOdyd1Y начали развал Украины нынешней и возрождение УССР.

В 2014 г. русины направили правительству П. Порошенко требование о признании их автономии и прав в соответствии с нормами международного права и согласно Сен-Жерменскому договору 1919 г. Так как в течении 3 лет ответа не последовало, то русины через русинскую диаспору в США и на основании американского “Закона о порабощенных народах” от 17.07.1959 г. (Дата подписания закона была приурочена к официальной дате убийства царской семьи 17.07.1918 г.)

(http://www.e-reading.club/chapter.php/1004481/36/Okorokov_Aleksandr_-_SSSR_protiv_SShA._Psihologicheskaya_voyna.html

PUBLIC LAW 86–90, «ЗАКОН О ПОРАБОЩЕННЫХ НАЦИЯХ», 1959 Г., США

Так как величие Соединенных Штатов в большой степени объясняется тем, что они сумели демократическим путем осуществить гармоничное национальное единство своего народа, несмотря на крайнее разнообразие его расового, религиозного и этнического происхождения, и

Так как это гармоничное объединение разнообразных элементов нашего свободного общества привело народ Соединенных Штатов к сочувственному пониманию народных чаяний повсюду и к признанию естественной взаимозависимости между народами и нациями мира, и

Так как порабощение значительной части населения мира коммунистическим империализмом превращает идею мирного существования наций в насмешку и наносит ущерб естественным связям и взаимопониманию народа Соединенных Штатов с другими народами, и

Так как, начиная с 1918 года, империалистическая политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет собою зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира, и

Так как империалистическая политика коммунистической России привела путем прямой и косвенной агрессии к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других, и

Так как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения и обретения независимости и в деле восстановления религиозных свобод христианского, иудейского, мусульманского, буддистского и других вероисповеданий, а также личных свобод, и

Так как для национальной безопасности Соединенных Штатов жизненно необходима непоколебимая поддержка стремлению к свободе и независимости, проявляемому народами этих покоренных наций, и Так как стремление к свободе и независимости подавляющего большинства народов этих порабощенных наций являет собою сильнейшую преграду войне и одну из лучших надежд на осуществление справедливого и прочного мира, и

Так как именно нам следует надлежащим официальным образом ясно показать таким народам тот исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния вновь обрести свободу и независимость, То отныне да будет.

Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединенных Штатов Америки, в Конгрессе собранных, что: Президент Соединенных Штатов уполномочивается и его просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года «Неделей Порабощенных Наций» и призывающую народ Соединенных Штатов отметить эту неделю церемониями и выступлениями. Президента далее уполномочивают и просят обнародовать подобную же прокламацию ежегодно, пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира.

Одобрено 17 июля 1959 г. Президентом Д.Д. Эйзенхауэром

http://www.km.ru/v-rossii/2011/07/16/otnosheniya-rossii-i-ssha/rossiiskii-mid-raskritikoval-ssha-za-zakon-o-poraboshc (16.07.2011)

В пятницу, 15 июля, Россия в очередной раз призвала Вашингтон отказаться от пережитков прошлого, которые мешают нормально развиваться отношениям наших стран. С 17 по 23 июля в США отмечается так называемая «неделя порабощенных народов».

…На «неделе порабощенных народов» уже давно не призывают к их освобождению, да и Россию уже не называют поработителем, хотя перечень жаждущих освобождения стран по-прежнему вызывает вопросы. Так, в 2008 году, Джордж Буш младший, будучи президентом США, в числе прочих отнес к таким странам Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию. Да и основу закона никто так и не поменял, поэтому его текст все еще сохраняет свою антироссийскую направленность.

подали в суд и уже получают необходимое решение, чтоб в конце лета или осенью обратится в ООН с требованием изгнания представителей нынешней Украины из ООН и замене их на своих представителей, в связи с планируемы  провозглашением УССР на территории Закарпатья, а затем и на всей территории  Украины! Естественно, предусмотрено признание ООН всех представителей нынешней Киевской власти и ее националистических подельников военными преступниками.

https://newinform.com/63174-vinnik-sluchaino-sboltnul-o-celyah-okonchaniya-ato-tribunal-blizko-my-boimsya

Депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник раскрыл, зачем секретарь Совбеза Александр Турчинов и президент страны заявили о необходимости закрыть так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе. Об этом Винник рассказал во время прямого эфира на «5 канале». При этом отмечается, что слова депутат не попали в телевизионный эфир, однако были слышны во время рекламной паузы в Интернет-трансляции…. 

…Винник заявил, что главной помехой для Украины является Россия, которая готовится подавать иски в международно-правовые арбитражные инстанции по нарушениям Киевом прав человека в ДНР и ЛНР. Он добавил, что даже ОБСЕ «подыгрывает» Москве, отрицая «присутствие» русских в Донбассе. И поэтому Украина обязана дать достойный «гибридный ответ», который сейчас готовится, отмечает Винник. По его словам, Украина хочет ввести военное положение на территории страны, чтобы продолжать «законно» бомбить мирных граждан в Донбассе. …

Далее начнется юридический процесс восстановление УССР, с привлечением к ответственности всех, кто предал и грабил УССР, и её народ….. Вот такие “наполеоновские” планы у ребят. Молодцы!

Планы эти очень даже реальные, потому как все юридические аргументы, документы и доказательства, – на стороне русинов! Болтают, что в Киеве, Лондоне и Вашингтоне, – паника, думают как  нынешнюю Украину, – наследницу\правоприемника УНР(1917-1920 г.г),. – срочно присоединить к Польше! ( По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Польшаи Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР)).

http://www.e-reading.club/chapter.php/1035931/25/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html

18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор между Польшей и Советской Россией. Польша в обмен на территориальные уступки советской стороны, аналогичные тем, которые имели место в Варшавском соглашении, признала Советскую Украину и обязалась запретить пребывание на своей территории всех антибольшевистских организаций, включительно с правительством УНР. Рижский мирный договор положил конец существованию УНР, борьба за которую продолжалась 4 года.

Болтают, что эти “катаклизмы”  должны начаться\случиться  уже в августе-сентябре… В среде украинского политического истеблишмента ходят упорные слухи, что шоколадный Петюня,  уже получил отступных 5 ярдов «зеленых» и готов свалить в Испанию…., а потом на остров…, который, говорят, входит в британское содружество и который он прикупил по случаю…. Ну и тогда, естественно, будет «крутой зашквар» и в России, видимо, как минимум, придется проводить референдум по Крыму еще раз, потому как вопрос на референдуме должен  был стоять о выходе из УССР и вхождении в РСФСР в составе СССР. И не иначе! И никак не из УНР\Украины в РФ. Ибо РФ (как и УНР\Украина)  – ничтожная субстанция, управляющая РСФСР\СССР!

Юристы в АП РФ или полые идиоты, или работают не на В. Путина и Россию. Видимо по сему “полному абзацу”, срочняком,  создана комиссия в СФ! http://www.council.gov.ru/activity/documents/81352/

Ну и касательно сенсационного заявления бабы Лизы. (http://politikus.ru/articles/25612-koroleva-anglii-pravit-mirom-teper-yasno-kto-otdaet-prikazaniya-mirovym-lideram.html)

Дело в том, что 16 марта  «бриты» предъявили права Суверена на Российскую Империю (РИ)/ СССР, на основании Договора между Иваном Грозным и Елизаветой (его сперли из наших архивов в 1917-1918 г.) и того, что на основе этого Договора, Георг V, тайно  принял права Суверена над РИ 17 марта 1917 г… http://pravosudija.net/article/ugroza-sushchestvovaniyu-rossii-takzhe-nekotorye-sobytiya-i-daty-nahodyashchiesya-v     и создал в Лондоне в 1918 г управляющую структуру РИ, в лице тайно провозглашенной Еврейской Российской Республики, которая в свою очередь учредила и управляла РСФСР в РИ! (звучит как бред, но бриты предъявили в ООН документы и, помните первый Декрет В.Ленина – «О свободе еврейского народа»!)… Та еврейская, лондонская РФ (1918 г) должна управлять РИ до момента появления в ней власти законного  Суверена…

Но все пошло не так как хотелось: РСФСР «отбилась от рук» и преобразовалась в СССР, что явно нарушало планы  хозяев «земли завета»! Но, тем не менее, Георг Vуведомил  про все свои тайные маневры Лигу Наций… в 1921-1922 годах…

Потом была 2-я Мировая Война и в 1945- м, СССР признали суверенной территорией, а  17 марта 1991 года (дата была выбрана не случайно!), был референдум, на котором граждане СССР объявили о том, что фактически, они Суверены и Человеки, получив по факту права и законную власть Суверенов над РИ\СССР!

И как только 16 марта 2017 г., бабка заявила свои  права на РИ/СССР…., правовой комитет ООН, напомнил, что Договор об объединении Британии и РИ не отменен и Британия должна соблюдать взятые на себя 17 марта 1917 года обязательства  и  в 2017-18- м годах,  войти (в течении 100 лет) в состав нового государства Великобритания -РИ-СССР, как автономная провинция, с долей влияния\управления 15%, (РИ\СССР- 85%!) как указано в Договоре 16 века!

Так что, в 2018 г, заканчивается право тайной Лондонской Еврейской Российской республики -  создавшей и нынешнюю  РФ, во главе с Гендиректором Медведевым Д.А., и она будет юридически ликвидирована, как и учрежденная ею РФ! А все  ее менеджеры, – все представители и нынешней, и бывшей, незаконной ( с момента незаконного создания поста Президента СССР) власти, станут ответчиками в юрисдикции СССР\РСФСР, по 64 ст .УК РСФСР 1977г.  («Измена родине» (10-15 лет или расстрел с конфискацией, без срока давности!)) И это потому, что начнется юридическое восстановление СССР и, так как, в этом РИ-СССР, уже  есть законные  Суверены! (референдум 1991 г и вхождение в СССР, Подкарпатских русинов, имеющих суверенитет с 1919 г).

Так что выборов в 2018 м, может и не быть! Ведь они все равно незаконны, да и выбирать Президента государственного образования, которое будет ликвидировано, как-то глупо… РФии и всем ее представителям грядет большой «абзац», если конечно не предпринять адекватные и законные срочные меры. Кто это будет делать? Если кругом продажность, трусость и некомпетентность? Вот так «сыны завета» сами себя “поимели”, сделав ставку на продажных, жадных и тупых идиотов! Нас ждут увлекательные события…

Звучит все выше изложенное полным бредом, но разве не бред, когда мы с вами, де юре и де факто являясь гражданами СССР, живем в  фейковой РФ, которая есть учрежденная в Лондонском Сити коммерческая структура, что может каждый проверить и где все органы власти по закону не являются государственными (что каждый легко проверит!), а лишь выполняют их функции и  даже ФСБ – “лечебно-розыскное” частное предприятие обслуживающие обменную контору ФРС, – ЦБ РФ?

Узнав про «засаду» с русинами, Петруха помчал в Лондон https://cont.ws/@chervonec001/642702   с вопросом,  что делать или может «усё обойдется»? Или, может попробовать объединить «Руину» с Польшей, а потом может и с «Четвертым Рейхом»? Благо Украинская Народная Республика (УНР), продолжателем которой провозгласила себя нынешняя Украина, была создана как протекторат Германии, а после мирного  Рижского Договора, фактически частично перешла в состав и протекцию Польши, о чем есть и секретные сепаратные соглашения.  И «пшеки» уже включились в игру, но пока осторожно, видимо ожидают поддержки и команд от своих «хозяев» https://inforeactor.ru/81484-vam-pripeklo-polyaki-zamahnulis-na-krym.

И чтоб такое «обтяпать», главное – это побыстрей «дисконтировать стоимость Украины до нуля (вернее, чтоб балансовая стоимость Украины была много меньше таковой у Польши) и срочно раздать землю в собственность, что и рекомендует МВФ!

Ну, а прибыв в Вашингтон, «отец безвиза» видимо будет уговаривать  хозяина Белого Дома, на какие-нибудь «силовые акции», или  попросит разрешения начать войнушку, чтоб хоть как-то свести на нет проблему с восстановлением УССР и СССР. Благо для ЦРУ не секрет, что скоро ВС РФ воевать будет нечем, пополнения резервов боеприпасов нет. Боеприпасы не производятся! Заводы стоят, оснастка уничтожена, а резервов осталось 45-50% от уровня 2015 г, и «эффективные менеджеры Чемезова» уничтожили полностью три пороховых завода и остальные вот-вот издохнут.

Ситуацию с пополнением БП могло бы спасти частичное возвращение в Россию содержимого военных складов Приднестровья. Чтобы воспрепятствовать этому МИД Великобритании неожиданно воспылал дружескими чувствами к руководителям ПМР. Вдруг с визитом пригласили Вадима Красносельского, президента ПМР:

https://topwar.ru/118335-britanskoe-posolstvo-vizit-glavy-pridnestrovya-v-london-nosil-chastnyy-harakter.html

Визит президента Приднестровья (ПМР) Вадима Красносельского в Лондон не был официальным мероприятием, передает ТАСС заявление посольства Великобритании в Кишиневе.

…В документе сообщается, что приднестровские руководители встречались с заместителем главы департамента по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.
«Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию», – подчеркнули в посольстве.
Накануне председатель молдавского парламента Андриан Канду выразил недоумение поездкой главы ПМР в Лондон.

Так что, небольшая войнуха на Донбассе не помешает и, если «ЦРУ» согласится немного «подкормить» своих «повстанцев» в Сирии, чтоб ВКС и ВС РФ хорошенько по ним подолбили пару месяцев, то можно будет под Новый Год смело наступать на Москву, тем более что МВФ «дожал» Батьку и тот уже вывел Рубль из резервов Нацбанка.

Подозрительные «происшествия», способные вовлечь в крупномасштабные военные действия РФ, происходят всё ближе к нашим границам:

http://kanchukov-sa.livejournal.com/7956630.html

Инцидент с участием бомбардировщика ВВС США в Литве

По данным Пентагона, на территории Литвы в Клайпедском районе произошла нештатная ситуация, связанная с одним из находящихся на территории стран Балтии бомбардировщиков ВВС США. В ходе планового полета стратегического бомбардировщика B-52 был осуществлен аврийный сброс макета ядерной бомбы B-61.
Детали инцидента пока не уточняются – проводится расследование. С экспертной точки зрения, наиболее вероятными причинами могут быть: ошибка пилота, замыкание в системе энергоснабжения, либо неисправности механизма сброса бомб.
Достоверно известно, что макет ядерной бомбы упал на жилой дом, в результате чего была повреждена система газоснабжения и произошло возгорание. О жертвах пока не сообщается.
дальше
* Данный случай можно расценивать и как тренировку перед запланированным инцидентом с настоящим изделием. И исключать такое развитие событий не стоит. Операция под “ложным флагом” вполне вписывается в это событие.

Вот такие расклады. Видимо, нас ожидает очень жаркая осень, и сдается мне, что «брать в плен» «американских»(московских) генералов (в кабинетах на «старых и новых» площадях) и сажать их в Лефортово, через пару месяцев будет поздно и бесполезно.

А еще надо напомнить, что последний мировой эмиссионный цикл, начатый USSпосле решений Большой Тройки в Тегеране 1943 г, закончен 25 декабря 2016 года! Сегодня корпорация США, основанная в 1913 году и зарегистрированная в Лондонском Сити, – полный банкрот! О чем свидетельствует дефолт Пуэрто-Рико.

Мировым ростовщикам,  надо что-то делать. Например, чтобы  запустить ФРС по новой, как того хочет Бильдербергский клуб  нужно сделать аудит ФРС, наполнив ее золотом (или чем?) до упоминаемых в отчетах их Форт-Нокса 8500 тонн. Но с этим вышла заминка. Попытка ограбить чужими руками Катар, присвоив филиппинские и малазийские активы, не удалась, http://pravosudija.net/article/katar-ssha-ot-lyubvi-do-nenavisti-2-nedeli и теперь, видимо придется переформатировать нынешнее мироустройство или все же еще раз попробовать организовать мировую войну, которую они пытаются спровоцировать аж с 2012 г, и у них никак не выходит. 

Или народу США таки удастся разогнать ФРС, Лондонскую корпорацию США и восстановить полный государственный суверенитет, как и обещал Д. Трамп, и за что ему хотят объявить импичмент банкиры-ростовщики.

И, «на закуску», еще одна беда: говорят наш ВВ, со своим «китайским партнером», решили тихо «попилить» 1.6 трлн. долл. советской премии от последнего «USSТраста». Только вот что за идиотизм, воровать у себя то, что тебе и так принадлежит и еще отдавать при этом, – половину?

Около 79 трлн. долл. США премии СССР, от этого последнего Траста, поступило от USS(это так называемый мировой эмиссионный Центр, основан в 1943 г. после «Тегерана 43» и расположен в США)  и находится на спец\счетах Дойчебанка\Сбербанка\ВТБ\ВЭБ Восстанавливай правомочность СССР, – получай и пользуйся! (уже осталось ок. 72 трлн, – 7-мь уже «попилили»). Но зачем поступать так глупо и бездарно? «Распил» на все 7 трлн. долл.  теперь записан как долг Китая – СССР! Но, видимо тому причина или отсутствие истиной картины мира перед глазами или полная разруха в головах советчиков!

Интересно, что будет, когда конкурирующие силы, борющиеся за власть в Китае, об этом узнают?  Будет тогда смена власти в Китае? Повод то грандиозный!

Ничего, осень – она все покажет

А к попкорну, не помешает докупить тушёнку, спички, соль, сахар…. Ну вы поняли…бред, он и есть бред, со всеми вытекающими….

Бармалейкин

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...горячего, всё ещё яркого, несмотря на приближение заката. Жаркий...или же предпочтёт быть владельцем древнего ...Передо мной несколько лет сравнительного спокойствия,... золотой крест, осеняя водную могилу... ...великая нация!.. Евреям обещано владычество над всей ...
Бэкграунд, выпуск-323 за 26 октября 2013
... похоже не только много обещают, но и вполне конкретно... где проходит одна из горячих линий соприкосновения между массивом ... быть три кафе, два, четыре. Но всё! Летом, было такое жаркое...города. Корреспондент в кадре: «Осень в Преображенском парке – особое...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... безграничное уважение и горячую благодарность бесчисленных молодых... мне быть с принцем? Ведь я обещала ему ...”, превратившейся 20 лет спустя в интернациональную...двумя словами между жарким и пирожным. ...снова отложили до осени. Обвиняемая же продолжала...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...с таможенным союзом обещает нашей стране многомиллиардные...соответствующий закон должен быть более работоспособным. Субтитр...ненадежность русских. Осенью 2011 года В...виде звонка на горячую линию могут не...жаркие сражения на этом поле боя состоялись минувшим летом...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...холодным Марсом или жаркой Венерой. Здесь...существованием подтверждает модель горячей расширяющейся Вселенной (основа...осень (как и последние несколько лет любую осень... выстроенной конструкции бытия на житейском ...таблица Как и обещал, привожу таблицу основных...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
...по-прежнему наиболее горячей точкой: ВСУ... которые стремятся «быть европейскими» при украинском... даже плачут, обещают обо всем рассказать... около 30 лет назад. Это... танков, отправленных осенью 2014), но неудовлетворительные... в нём жарко дышат огнём доски...

2 коммент.»

  • 2419 1161
    Maleos 19 июня 2017 в 11:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Народ, мы тут сопли жуём, обсуждая всякую муйню, и конца этому не видно. Если кому не нравится НОД (национально-освободительное движение), и он не хочет в нём участвовать -
    дело ваше, там люди есть, справятся и без вас. Вы тоже можете внести своих пять копеек в ликвидацию поганой системы, которая, как я понимаю, вам не нравится. Предлагаю включаться в процесс возврата СССР на своё законное место, и выйти, наконец, из виртуальной реальности, в которой мы пока все пребываем. Начинаем таки работать с фактами, и смотрим, к примеру, сюда https://www.youtube.com/watch?v=Xgu6XHZXTrc. Не забудем посмотреть чуть ниже, там все необходимые ссылки есть. Мошт, вспомним, наконец, что мы граждане СССР?.. При этом всё время помним, что “англосаксы” – это самые злокачественные жыды!

    Ответить
  • 1951 1671
    Ми ха 19 июня 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Звучит все выше изложенное полным бредом, но разве не бред, когда мы с вами, де юре и де факто являясь гражданами СССР, живем в фейковой РФ, которая есть учрежденная в Лондонском Сити коммерческая структура, что может каждый проверить и где все органы власти по закону не являются государственными (что каждый легко проверит!), а лишь выполняют их функции и даже ФСБ – “лечебно-розыскное” частное предприятие обслуживающие обменную контору ФРС, – ЦБ РФ?”…
    “Вот такие расклады. Видимо, нас ожидает очень жаркая осень, и сдается мне, что «брать в плен» «американских»(московских) генералов (в кабинетах на «старых и новых» площадях) и сажать их в Лефортово, через пару месяцев будет поздно и бесполезно.”…
    Однако…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>