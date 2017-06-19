Конгресс США готовит капкан элитам РФ

Капитолий расширяет масштаб санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа хочет наладить совместную работу с конгрессменами над масштабной законодательной поправкой об антироссийских санкциях. Об этом изданию Politico заявил один из представителей Белого дома. По его словам, соратники Трампа опасаются, что документ, по которому у республиканцев и демократов наметился консенсус, может связать администрации руки в отношениях с Кремлем.

Законодатели, в свою очередь, выражают опасение, что возможное вмешательство команды Трампа в процесс принятия документа нейтрализует те положительные, с их точки зрения, инициативы. Так, одна из содержащихся в поправке мер – это лишение действующей администрации права на одностороннее ослабление антироссийских санкций, введенных по президентскому указу.

Более того, документ предписывает президенту в случае, если он захочет отменить санкции, представить Конгрессу детальный отчет, для чего это нужно и что американская сторона получит взамен.

Собеседник Politico подчеркивает: Белый дом поддерживает запретительные меры против России. Тем не менее в администрации президента рассчитывают на готовность республиканцев в Палате представителей сделать уступку исполнительной власти. По выражению сенатора-демократа Шеррода Брауна, соратники Трампа хотят, чтобы однопартийцы президента «замедлили, заблокировали» законопроект. Сенат уже проголосовал за его принятие большинством голосов. Слово остается за нижней палатой Конгресса. Как отмечает Politico, возможное вето со стороны администрации было затруднено тем, что антироссийский пакет прикреплен к законопроекту о санкциях против Ирана, по которому у законодателей в США нет противоречий.

По оценке известного в США аналитического центра «Атлантический совет», в результате принятия поправки Россия лишится возможности заниматься новейшими разработками в нефтяной промышленности. Во-первых, под санкции скорее всего подпадут все проекты в этой области с российским участием. Во-вторых, запретительные меры могут затронуть любые иностранные компании, которые осуществляют инвестиции в российские нефтяные проекты. Пострадать может и газовый сектор. Так, в «Атлантическом совете» обращают внимание на угрозу для строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме этого, Минфин США будет уполномочен следить за всеми финансовыми потоками, которые связаны с Россией. Проект поправки предписывает провести анализ экономической зависимости США от российских госкомпаний.

В российской экспертной среде признают, что расширение антироссийских санкций вызывает немалое беспокойство в высших эшелонах российской власти. «Если судить по публичным заявлениям господина Пескова, то Россия не хочет углубляться в санкционную воронку, – пояснил «НГ» политолог, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. – Понятно почему. Во-первых, у нас не так много инструментов для ответа. Во-вторых, мы надеемся, что президенту Трампу удастся сдержать эти санкции или хотя бы отсрочить. Но скорее всего пакет будет принят. Есть шансы даже на то, что Конгресс преодолеет президентское вето в случае необходимости. Так или иначе, перспектива выглядит мрачной. Озабоченность вызывают все пункты, потому что они очень чувствительные. Мы боимся того, что США со своим стремлением отождествлять собственные интересы с глобальными навяжут эти правила игры европейцам».

В поправке, как отмечает аналитик, содержится опасное для российского истеблишмента положение. «Есть пункт о том, чтобы Госдеп и разведка периодически составляли отчеты по выявлению связей между российским бизнесом и президентом, – отметил Соловей. – Причем связей как явных, так и скрытых. Это очень опасная штука с точки зрения российской элиты: не входя в санкционный список, вы фактически попадаете под угрозу невыезда. Американцы хотят, чтобы их посольства работали в тесном взаимодействии с властями европейских стран. Представьте ситуацию, что некий бизнесмен выезжает в европейскую страну, не получив визу в США, а американцы выпускают требование, чтобы местная финансовая полиция его арестовала».

Именно такого развития ситуации, уверяет эксперт, в Кремле больше всего опасались с началом крымских событий. «Не то чтобы таким образом американцы смогли спровоцировать какой-то заговор, но то, что они могут обеспечить автоматическую нелояльность элиты по отношению к действующей власти, это факт», – заключил Соловей.

http://www.ng.ru/world/2017-06-19/1_7010_usa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com