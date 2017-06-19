Как спасали мёртвую станцию «Салют-7»

ВЛАДИМИР ДЖАНИБЕКОВ (СПРАВА) И ВИКТОР САВИНЫХ ДО СИХ ПОР ДРУГ ЗА ДРУГА ГОТОВЫ СТОЯТЬ ГОРОЙ. ФОТО: ИТАР-ТАССКосмический корабль «Союз Т-13» с двумя космонавтами на борту стартовал с Байконура 6 июня 1985 года. Он направлялся к орбитальной станции «Салют-7», которая несколько месяцев не подавала признаков жизни. Экипажа на ней не было, она работала в автоматическом режиме, но из-за неполадок с электроникой связь пропала. Многотонная махина грозила упасть на Землю.Информация о ЧП держалась в строгом секрете. В ЦУПе ломали голову: попытаться восстановить работу аппарата в космосе или аккуратно спустить его с орбиты? Чтобы решить это, нужно было попробовать пристыковаться к станции. Это и предстояло сделать командиру экипажа Владимиру Джанибекову и бортинженеру Виктору Савиных. На подготовку к полету было всего три месяца. Космонавты моделировали нештатные ситуации, учились на ощупь разбираться со сложными приборами, часами отрабатывали переход из корабля на станцию в бассейне и на тренажерах. Но что ждет их на орбите, было неизвестно.Даже когда экипаж оказался на станции, ЦУП не мог определиться: остаётся он там или возвращается на Землю, обрекая «Салют» на гибель. И только когда нашим героям удалось наладить системы жизнеобеспечения, судьба «космического дома» была решена. Фото пресс-службы РосКосмосаНайти «Салют-7» – такой была первая задача экипажа. На вторые сутки после старта недалеко от Луны космонавты увидели в иллюминатор красную точку. Она была ярче всех звезд и росла по мере сближения.Космонавты сделали все, что отрабатывали на Земле. Перешли в ручной режим стыковки.«С виду спокойнее, чем на тренировках, Володя действовал ручками управления корабля. Наша задача – идти в графике движения, который позволит догнать станцию и не врезаться в нее…» – описывал операцию Виктор Савиных в книге «Записки с мертвой станции».Догнали, не врезались, провели «зависание», сократив скорость сближения до нуля. Причалили, открыли люк станции. Это была первая победа.До полёта 1985 года командир экипажа ДЖАНИБЕКОВ уже работал на «Салюте-7» и имел опыт ручной стыковки. Фото пресс-службы РосКосмосаОказавшись на борту, космонавты выяснили, что внутренние отсеки герметичны, а значит, здесь можно находиться. Стояла кромешная тьма, стены и приборы покрывал слой льда. На станции было около минус семи.На фото, появившихся позднее, Джанибеков и Савиных работают в вязаных пуховых шапках: ими «Памиров» – таким был их позывной – перед полетом снабдила супруга Виктора. Пригодились.За несколько дней космонавты починили оборудование, и станция начала оттаивать. Вскоре все – приборы, провода – оказалось в воде.– Мы с Джаном (так называют Джанибекова друзья), как уборщицы, по всем закуткам с тряпками метались. А тряпок-то и не было! Никто не подумал, что такая возникнет проблема, пришлось с себя снимать белье, рвать на лоскуты комбинезоны, – вспоминал Савиных.Космонавтам пришлось провести несколько дней в холоде и кромешной тьме. «Выглядели мы необычно: в шапках, тёплых комбинезонах и варежках», – вспоминал бортинженер САВИНЫХ в книге «Записки с мёртвой станции». Фото пресс-службы РосКосмосаОб этом рассказал мне и Владимир Джанибеков: мы встретились в Музее космонавтики незадолго до 6 июня – даты начала спасательной экспедиции 1985 года.– Костюм Светланы Савицкой оприходовали – он на «Салюте» хранился, – улыбается Владимир Александрович. – Красивый, белый. Светлана Евгеньевна, когда узнала, на нас не сердилась – хохотала только.– Нормально было. Работали за сантехника, слесаря, монтажника. У меня ведь огромный гаражный опыт – в 14 лет уже права мотоциклиста имел. Я в суворовском учился – там в 16 лет на день рождения нам вручали водительское удостоверение. Автомобиль «Волга» я полностью перебрал. «Лудить, паять, кастрюли, ведра чинить» – это про меня.Объем работы был большой, конечно. Электронных блоков около тысячи и кабелей три с половиной тонны. Из-за того что долго не работали вентиляторы, скопился углекислый газ. Приходилось часто прерываться и размахивать чем-нибудь, чтобы разогнать воздух. Но справлялись. А когда тяжело становилось, шутили и дружно матерились.– Любопытно. Хотелось узнать, в чем же дело. Опыт ручного управления у меня имелся. Не получилась бы стыковка – все грустно покачали бы головой и разошлись. По расчетной траектории через два-три дня «Салют» упал бы в Индийский или Тихий океан. А мы бы с Виктором спустились на Землю.Но когда мы поняли, что на станции можно обитать, решили тянуть ее всеми силами. Не хотелось осрамиться. Пишут, что запас питания у нас был на пять дней. Это не так, имелся небольшой резерв. Мы провели инвентаризацию продуктов на замороженной станции – на пару месяцев нам хватило бы. И хотя в ЦУПе велели все повыбрасывать, мы не стали этого делать, решили, что в холоде продукты хорошо сохранились. Когда еще ничего не работало, грели пищу в карманах, за пазухой. Потом приспособили фотолампу. Втыкали ее в кофр, который набивали банками, пакетами с чаем или кофе.– По советским временам вполне. «Волгу» мне подарили и 10 тысяч рублей дали. Сейчас пенсия тоже достойная. А в годы перестройки, бывало, на бензин не хватало. Космонавты-ветераны пожаловались – и в Звездный городок прислали комиссию: Счетная палата помогла решить вопрос. Пенсию откорректировали и выплатили долги за прошлые годы.– Гораздо больше.– На мой взгляд, вероятность невелика. Нужен ядерный двигатель. Он разрабатывается во многих странах, но вывести такой аппарат на орбиту пока никто не может. В пилотируемой космонавтике мы лидируем, а в области автоматов больше преимуществ у США, особенно хороша у них марсианская программа. Но о марсианах и прочих НЛО не спрашивайте – не видел я их.– В Бога верю. Без божьей помощи ничего бы не получилось.родился 13 мая 1942 г. в Казахской ССР. Совершил пять космических полетов, причем все – в качестве командира корабля, поставив мировой рекорд. Профессор-консультант кафедры космической физики и экологии радиофизического факультета Томского госуниверситета. Генерал-майор авиации. Член Союза художников СССР.родился 7 марта 1940 г. в Кировской области. Трижды побывал в космосе. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Президент Московского государственного университета геодезии и картографии. Главный редактор журнала «Российский космос».О фильме «Салют-7. История одного подвига» участники легендарного полета отозвались скептически:– Сделали голливудский блокбастер с элементами неуемной фантастики. Много технических ляпов. Не про нас это кино, – сетует Джанибеков.Актёры Павел ДЕРЕВЯНКО и Владимир ВДОВИЧЕНКОУ Савиных, до которого я дозвонилась, чтобы поздравить с годовщиной памятных событий, к фильму тоже есть претензии:– Полгода назад мы с руководителем Центра управления полетами высказали массу замечаний по поводу этого фильма. Хотели, чтобы авторы к космонавтике побережнее относились. Сценарий-то писали по моей книге. Но многое преподнесли грубо и неправдоподобно.После поползновений американцев на «Салют-7», когда вероятность личного противостояния в космосе казалась реальной, в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения СССР разработали поистине фантастическое оружие – волоконный лазерный пистолет. В нем использовались пиротехнические боеприпасы, которые отключали оптические датчики на кораблях и спутниках противника. Выпущенные лучи прожигали щиток шлема или ослепляли человека на расстоянии в 20 метров.Спасенная станция «Салют-7» проработала на орбите еще шесть лет. К ней летали 11 пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 грузовых кораблей «Прогресс» и три грузовых корабля серии «Космос». Из станции было осуществлено 13 выходов в открытый космос.7 февраля 1991 г. «Салют-7» был затоплен. Станцию, которую планировали вывести на орбиту под названием «Салют-8», переименовали в «Мир». Виктор Савиных работал на нем в 1988 году. А Владимир Джанибеков после экспедиции на «Салют-7» в космос больше не летал.* Сегодня оклад космонавта, который вернулся с орбиты, составляет около 80 тысяч рублей. Тем, кто только готовится к полету, платят 74 тысячи, космонавты-инструкторы получают около 100 тысяч, кандидаты в отряд космонавтов – 70 тысяч. Существуют надбавки, премии, платят за каждый полет и пребывание на станции. За полгода в космосе можно заработать до 8 миллионов рублей.* Максимально возможный размер пенсии за выслугу лет – 85 процентов от зарплаты.* Для сравнения: американские астронавты получают от $65 тысяч до $142 тысяч в год, канадцы – $80 – 150 тысяч, европейские астронавты – от 85 тысяч евро.Это было в самый разгар холодной войны, когда противостояние СССР и США дошло до предела. В Штатах торопились с разработкой СОИ – Стратегической оборонной инициативы, способной уничтожить на орбите любой спутник или ракету. Если бы американцам удалось украсть наш «Салют», это неизбежно привело бы к глобальной войне. Еще и поэтому добраться до станции первыми было архиважно. Так выглядит эта история в событиях и датах.19 апреля 1982 г. Станция «Салют-7» выведена на околоземную орбиту.2 октября 1984 г. Космонавты покинули «Салют-7», после чего станция находилась в режиме автоматического полета. Однако в феврале 1985-го случилось непредвиденное.11 февраля. Из-за сбоя одного из датчиков аккумуляторы «Салюта-7» отключились от солнечных батарей и разрядились. Станция потеряла управление. Информация об этом тут же поступила в космический центр НАСА в Хьюстоне (США). Шаттл «Челленджер», стоящий на старте на мысе Канаверал, получил задание доставить «Салют-7» на Землю.24 февраля. Стало известно, что в состав экипажа шаттла включен француз Патрик Бодри. Его дублер Жан-Лу Кретьен летал на «Салют-7» три года назад. Бодри тогда был его дублером. Оба знали станцию досконально.Француз Жан-Луи КРЕТЬЕН выдал США всё, чему его научили в СССР10 марта. «Челленджер» был готов к пуску. Но в СССР умер Генсек ЦК КПСС Константин Черненко. Решив, что русским сейчас не до космоса, американцы перенесли старт на конец апреля.Март – апрель. В ЦПК начались тренировки спасателей «Салюта-7». Медлить было нельзя: американцы могли полететь в космос в любой момент.29 апреля. «Челленджер» вышел на орбиту. Установленная на борту лаборатория «Спейслаб» фиксировала все, что происходило с «Салютом-7». Американцы убедились: взять русскую станцию на абордаж в космосе реально.6 июня. Владимир Джанибеков и Виктор Савиных отправились в экспедицию к «Салюту-7».8 июня. Произошла стыковка.16 июня Космонавты наладили работу солнечных батарей, подключили аккумуляторы, восстановили работоспособность станции.23 июня. К «Салюту-7» пристыковался грузовой корабль «Прогресс-24» с оборудованием, запасами воды и топлива.2 августа. Джанибеков и Савиных вышли в открытый космос и установили дополнительные элементы на солнечной батарее.13 сентября. США провели испытание противоспутникового оружия.19 сентября. К «Салюту-7» пристыковался корабль «Союз Т-14» с экипажем в составе Владимира Васютина, Георгия Гречко и Александра Волкова.26 сентября. Джанибеков вернулся на Землю вместе с Гречко. Звезду Героя Советского Союза ему за тот полет не дали, так как две у него уже были.26 ноября. Савиных приземлился вместе с Васютиным и Волковым. Он стал дважды Героем Советского Союза.

Источник: nashaplaneta.su