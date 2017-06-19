Как спасали мёртвую станцию «Салют-7»
16:23. 19 июня 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
ВЛАДИМИР ДЖАНИБЕКОВ (СПРАВА) И ВИКТОР САВИНЫХ ДО СИХ ПОР ДРУГ ЗА ДРУГА ГОТОВЫ СТОЯТЬ ГОРОЙ. ФОТО: ИТАР-ТАСС
Когда становилось совсем тяжело, космонавты дружно матерились
Осенью на экраны страны выйдет блокбастер «Салют-7». История одного подвига». Режиссер Клим ШИПЕНКО снял кино о космонавтах, которые в июне 1985 года полетели в неизвестность – спасать ставшую неуправляемой орбитальную станцию. Имена героев – Владимир ДЖАНИБЕКОВ и Виктор САВИНЫХ (в фильме их сыграли Владимир ВДОВИЧЕНКОВ и Павел ДЕРЕВЯНКО). То, что сделали эти люди, специалисты до сих пор называют самой сложной технической операцией, проведенной в открытом космосе.
Космический корабль «Союз Т-13» с двумя космонавтами на борту стартовал с Байконура 6 июня 1985 года. Он направлялся к орбитальной станции «Салют-7», которая несколько месяцев не подавала признаков жизни. Экипажа на ней не было, она работала в автоматическом режиме, но из-за неполадок с электроникой связь пропала. Многотонная махина грозила упасть на Землю.
Информация о ЧП держалась в строгом секрете. В ЦУПе ломали голову: попытаться восстановить работу аппарата в космосе или аккуратно спустить его с орбиты? Чтобы решить это, нужно было попробовать пристыковаться к станции. Это и предстояло сделать командиру экипажа Владимиру Джанибекову и бортинженеру Виктору Савиных. На подготовку к полету было всего три месяца. Космонавты моделировали нештатные ситуации, учились на ощупь разбираться со сложными приборами, часами отрабатывали переход из корабля на станцию в бассейне и на тренажерах. Но что ждет их на орбите, было неизвестно.
Даже когда экипаж оказался на станции, ЦУП не мог определиться: остаётся он там или возвращается на Землю, обрекая «Салют» на гибель. И только когда нашим героям удалось наладить системы жизнеобеспечения, судьба «космического дома» была решена. Фото пресс-службы РосКосмоса
Ручная работа
Найти «Салют-7» – такой была первая задача экипажа. На вторые сутки после старта недалеко от Луны космонавты увидели в иллюминатор красную точку. Она была ярче всех звезд и росла по мере сближения.
Космонавты сделали все, что отрабатывали на Земле. Перешли в ручной режим стыковки.
«С виду спокойнее, чем на тренировках, Володя действовал ручками управления корабля. Наша задача – идти в графике движения, который позволит догнать станцию и не врезаться в нее…» – описывал операцию Виктор Савиных в книге «Записки с мертвой станции».
Догнали, не врезались, провели «зависание», сократив скорость сближения до нуля. Причалили, открыли люк станции. Это была первая победа.
До полёта 1985 года командир экипажа ДЖАНИБЕКОВ уже работал на «Салюте-7» и имел опыт ручной стыковки. Фото пресс-службы РосКосмоса
Оказавшись на борту, космонавты выяснили, что внутренние отсеки герметичны, а значит, здесь можно находиться. Стояла кромешная тьма, стены и приборы покрывал слой льда. На станции было около минус семи.
На фото, появившихся позднее, Джанибеков и Савиных работают в вязаных пуховых шапках: ими «Памиров» – таким был их позывной – перед полетом снабдила супруга Виктора. Пригодились.
За несколько дней космонавты починили оборудование, и станция начала оттаивать. Вскоре все – приборы, провода – оказалось в воде.
– Мы с Джаном (так называют Джанибекова друзья), как уборщицы, по всем закуткам с тряпками метались. А тряпок-то и не было! Никто не подумал, что такая возникнет проблема, пришлось с себя снимать белье, рвать на лоскуты комбинезоны, – вспоминал Савиных.
Космонавтам пришлось провести несколько дней в холоде и кромешной тьме. «Выглядели мы необычно: в шапках, тёплых комбинезонах и варежках», – вспоминал бортинженер САВИНЫХ в книге «Записки с мёртвой станции». Фото пресс-службы РосКосмоса
Об этом рассказал мне и Владимир Джанибеков: мы встретились в Музее космонавтики незадолго до 6 июня – даты начала спасательной экспедиции 1985 года.
– Костюм Светланы Савицкой оприходовали – он на «Салюте» хранился, – улыбается Владимир Александрович. – Красивый, белый. Светлана Евгеньевна, когда узнала, на нас не сердилась – хохотала только.
- Но вам на станции наверняка было не до смеха?
– Нормально было. Работали за сантехника, слесаря, монтажника. У меня ведь огромный гаражный опыт – в 14 лет уже права мотоциклиста имел. Я в суворовском учился – там в 16 лет на день рождения нам вручали водительское удостоверение. Автомобиль «Волга» я полностью перебрал. «Лудить, паять, кастрюли, ведра чинить» – это про меня.
Объем работы был большой, конечно. Электронных блоков около тысячи и кабелей три с половиной тонны. Из-за того что долго не работали вентиляторы, скопился углекислый газ. Приходилось часто прерываться и размахивать чем-нибудь, чтобы разогнать воздух. Но справлялись. А когда тяжело становилось, шутили и дружно матерились.
На бензин не хватало
– Страшно было?
– Любопытно. Хотелось узнать, в чем же дело. Опыт ручного управления у меня имелся. Не получилась бы стыковка – все грустно покачали бы головой и разошлись. По расчетной траектории через два-три дня «Салют» упал бы в Индийский или Тихий океан. А мы бы с Виктором спустились на Землю.
Но когда мы поняли, что на станции можно обитать, решили тянуть ее всеми силами. Не хотелось осрамиться. Пишут, что запас питания у нас был на пять дней. Это не так, имелся небольшой резерв. Мы провели инвентаризацию продуктов на замороженной станции – на пару месяцев нам хватило бы. И хотя в ЦУПе велели все повыбрасывать, мы не стали этого делать, решили, что в холоде продукты хорошо сохранились. Когда еще ничего не работало, грели пищу в карманах, за пазухой. Потом приспособили фотолампу. Втыкали ее в кофр, который набивали банками, пакетами с чаем или кофе.
- Ваша работа была хорошо вознаграждена?
– По советским временам вполне. «Волгу» мне подарили и 10 тысяч рублей дали. Сейчас пенсия тоже достойная. А в годы перестройки, бывало, на бензин не хватало. Космонавты-ветераны пожаловались – и в Звездный городок прислали комиссию: Счетная палата помогла решить вопрос. Пенсию откорректировали и выплатили долги за прошлые годы.
- Тысяч 60 теперь получаете?
– Гораздо больше.
- Вот это правильно! Владимир Александрович, как вы думаете, на другие планеты мы полетим?
– На мой взгляд, вероятность невелика. Нужен ядерный двигатель. Он разрабатывается во многих странах, но вывести такой аппарат на орбиту пока никто не может. В пилотируемой космонавтике мы лидируем, а в области автоматов больше преимуществ у США, особенно хороша у них марсианская программа. Но о марсианах и прочих НЛО не спрашивайте – не видел я их.
- Тогда о другом спрошу: вы в Бога верите?
– В Бога верю. Без божьей помощи ничего бы не получилось.
Справка
ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович родился 13 мая 1942 г. в Казахской ССР. Совершил пять космических полетов, причем все – в качестве командира корабля, поставив мировой рекорд. Профессор-консультант кафедры космической физики и экологии радиофизического факультета Томского госуниверситета. Генерал-майор авиации. Член Союза художников СССР.
Виктор Петрович САВИНЫХ родился 7 марта 1940 г. в Кировской области. Трижды побывал в космосе. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Президент Московского государственного университета геодезии и картографии. Главный редактор журнала «Российский космос».
«Сняли блокбастер, но не про нас!»
О фильме «Салют-7. История одного подвига» участники легендарного полета отозвались скептически:
– Сделали голливудский блокбастер с элементами неуемной фантастики. Много технических ляпов. Не про нас это кино, – сетует Джанибеков.
Актёры Павел ДЕРЕВЯНКО и Владимир ВДОВИЧЕНКО
У Савиных, до которого я дозвонилась, чтобы поздравить с годовщиной памятных событий, к фильму тоже есть претензии:
– Полгода назад мы с руководителем Центра управления полетами высказали массу замечаний по поводу этого фильма. Хотели, чтобы авторы к космонавтике побережнее относились. Сценарий-то писали по моей книге. Но многое преподнесли грубо и неправдоподобно.
Стреляли лазером
После поползновений американцев на «Салют-7», когда вероятность личного противостояния в космосе казалась реальной, в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения СССР разработали поистине фантастическое оружие – волоконный лазерный пистолет. В нем использовались пиротехнические боеприпасы, которые отключали оптические датчики на кораблях и спутниках противника. Выпущенные лучи прожигали щиток шлема или ослепляли человека на расстоянии в 20 метров.
Жизнь после смерти
Спасенная станция «Салют-7» проработала на орбите еще шесть лет. К ней летали 11 пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 грузовых кораблей «Прогресс» и три грузовых корабля серии «Космос». Из станции было осуществлено 13 выходов в открытый космос.
7 февраля 1991 г. «Салют-7» был затоплен. Станцию, которую планировали вывести на орбиту под названием «Салют-8», переименовали в «Мир». Виктор Савиных работал на нем в 1988 году. А Владимир Джанибеков после экспедиции на «Салют-7» в космос больше не летал.
Зарплаты – не космос
* Сегодня оклад космонавта, который вернулся с орбиты, составляет около 80 тысяч рублей. Тем, кто только готовится к полету, платят 74 тысячи, космонавты-инструкторы получают около 100 тысяч, кандидаты в отряд космонавтов – 70 тысяч. Существуют надбавки, премии, платят за каждый полет и пребывание на станции. За полгода в космосе можно заработать до 8 миллионов рублей.
* Максимально возможный размер пенсии за выслугу лет – 85 процентов от зарплаты.
* Для сравнения: американские астронавты получают от $65 тысяч до $142 тысяч в год, канадцы – $80 – 150 тысяч, европейские астронавты – от 85 тысяч евро.
Абордаж на орбите
Когда о происшествии с «Салютом-7» узнали в США, они вознамерились захватить станцию, дабы овладеть советскими военными технологиями.
Это было в самый разгар холодной войны, когда противостояние СССР и США дошло до предела. В Штатах торопились с разработкой СОИ – Стратегической оборонной инициативы, способной уничтожить на орбите любой спутник или ракету. Если бы американцам удалось украсть наш «Салют», это неизбежно привело бы к глобальной войне. Еще и поэтому добраться до станции первыми было архиважно. Так выглядит эта история в событиях и датах.
19 апреля 1982 г. Станция «Салют-7» выведена на околоземную орбиту.
2 октября 1984 г. Космонавты покинули «Салют-7», после чего станция находилась в режиме автоматического полета. Однако в феврале 1985-го случилось непредвиденное.
11 февраля. Из-за сбоя одного из датчиков аккумуляторы «Салюта-7» отключились от солнечных батарей и разрядились. Станция потеряла управление. Информация об этом тут же поступила в космический центр НАСА в Хьюстоне (США). Шаттл «Челленджер», стоящий на старте на мысе Канаверал, получил задание доставить «Салют-7» на Землю.
24 февраля. Стало известно, что в состав экипажа шаттла включен француз Патрик Бодри. Его дублер Жан-Лу Кретьен летал на «Салют-7» три года назад. Бодри тогда был его дублером. Оба знали станцию досконально.
Француз Жан-Луи КРЕТЬЕН выдал США всё, чему его научили в СССР
10 марта. «Челленджер» был готов к пуску. Но в СССР умер Генсек ЦК КПСС Константин Черненко. Решив, что русским сейчас не до космоса, американцы перенесли старт на конец апреля.
Март – апрель. В ЦПК начались тренировки спасателей «Салюта-7». Медлить было нельзя: американцы могли полететь в космос в любой момент.
29 апреля. «Челленджер» вышел на орбиту. Установленная на борту лаборатория «Спейслаб» фиксировала все, что происходило с «Салютом-7». Американцы убедились: взять русскую станцию на абордаж в космосе реально.
6 июня. Владимир Джанибеков и Виктор Савиных отправились в экспедицию к «Салюту-7».
8 июня. Произошла стыковка.
16 июня Космонавты наладили работу солнечных батарей, подключили аккумуляторы, восстановили работоспособность станции.
23 июня. К «Салюту-7» пристыковался грузовой корабль «Прогресс-24» с оборудованием, запасами воды и топлива.
2 августа. Джанибеков и Савиных вышли в открытый космос и установили дополнительные элементы на солнечной батарее.
13 сентября. США провели испытание противоспутникового оружия.
19 сентября. К «Салюту-7» пристыковался корабль «Союз Т-14» с экипажем в составе Владимира Васютина, Георгия Гречко и Александра Волкова.
26 сентября. Джанибеков вернулся на Землю вместе с Гречко. Звезду Героя Советского Союза ему за тот полет не дали, так как две у него уже были.
26 ноября. Савиных приземлился вместе с Васютиным и Волковым. Он стал дважды Героем Советского Союза.
Источник: nashaplaneta.su