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Глобальный терроризм и единственное лекарство от террора-2

09:24. 19 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


НУЖНА ЖИЗНЕННО СОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ИДЕЯ, А НЕ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ»

Идея нужна не «национальная», а жизненно состоятельная и соответственно — глобальная и потому многонациональная. И она должна быть открытой, чтобы к её развитию и воплощению в жизнь могли бы присоединиться все.

Только в этом случае Идея станет общечеловеческой, и на её основе человечество сможет выявить и созидательно разрешить (т.е. выйти из них в новое качество) все свои внутренние конфликты и общий конфликт человечества «нынешняя цивилизация — Жизнь».

Если такой Идеи нет либо же она предана забвению или игнорируется, то «смысл» жизни множества людей и обществ объективно состоит в том, чтобы:


  • если говорить грубым и общепонятным языком — «жрать», «иметь», «ловить кайф» от узаконенной и не узаконенной наркоты, «самоутверждаться» за счёт других и в ущерб им и получать всевозможные чувственные и интеллектуально-самозабвенные удовольствия;

  • либо в том, чтобы с помощью тех же наркотических дурманов предпринять самоубийственную попытку «спрятаться» от неприятностей жизни общества в «мире грёз» или в пьяном самозабытье.

Но вне зависимости от того, верит человек Богу, либо субъект пребывает в неверии Богу; опустился он по жизни в противоестественность либо же нет, — он всё же способен понять, что все частности в Жизни связаны непосредственно или опосредованно причинно-следственными связями; а кроме того, есть составляющая, в которой выражается процесс самоуправления Мироздания и Вседержительность Божия, пронизывающая самоуправление Мироздания и направляющая его к осуществлению целей Промысла.

Если в обществе всё ладно, то терроризм в отношении него невозможен в силу разных причин: от невозможности продвинуть в него зомби-смертников или рекрутировать их из самого общества — до убийственной мистики в отношении его заправил, проявляющейся сразу же, как только они начинают вынашивать какие-то злобно-дурные намерения в отношении этого общества.

Соответственно, если общество находится под воздействием терроризма или террористической угрозы, то в чём-то оно само не право, вследствие чего и оказалось в области Божиего попущения. Но мало каяться в грехах ведомых, а тем более абсурдно — каяться в грехах «неведомых» НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ В СЕБЕ, — надо меняться самим целенаправленно осознанно, выявляя по Жизни и воплощая в себе самом предопределённый Богом идеал человека, для чего необходимо религиозное чувство. А на его основе необходимо осваивать диалектику как метод познания

Мира и субъективного выявления и постижения объективной Правды-Истины, знать достаточно общую теорию управления и уметь соотносить известные знания с реальными событиями Жизни для того, чтобы управлять их течением соответственно своему пониманию Промысла.

Только в таком варианте (когда осознаётся определённость, что есть добро, а что зло, и зло объективно устраняется Добром) построения и развития стратегии и проведения её в жизнь, все остальные антитеррористические мероприятия могут быть жизненно состоятельны в смысле решения задачи освобождения общества в исторически близком будущем от угрозы терроризма раз и навсегда. В противном случае борьба с терроризмом — Сизифов труд — утомительный, опасный для себя и окружающих, и нескончаемо-безрезультатный.

На протяжении последнего десятилетия в России неоднократно звучал призыв «Нужна национальная идея», а группки «интеллектуалов» и «тусовки» интеллигенции, домогаясь государственной поддержки, выдвигали разные идеи в качестве идей-претендентов на роль «национальной идеи», по их мнению, — спасительной, т.е. способной вывести Россию из кризиса. Однако и государственность, и общественность пока не оказали осмысленной политически волевой поддержки ни одной из них.

Термин «национальная идея» в русскоязычной культуре это — «калька» с английского «national idea». Но на Западе слово «nation» имеет два значения:


  • нация как исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, существующая в то или иное историческое время на базе общности языка (или общности мировоззрения и отношения к Жизни при отсутствии языковой общности), психического склада, проявляющегося в общности культуры;

  • и нация в смысле государство, как территория в определённых границах и система управления делами общества (включая экономику) на этой территории, поскольку подавляющее большинство государств Запада — исторически сложились как моноэтнические государства, в которых одна, так называемая, «титульная нация» составляет подавляющее большинство населения.

По нашему мнению, жить во многонациональной, этнически неоднородной, территориально огромной России и употреблять кальку «национальная идея» — не только примитивизм собственного мышления, но и верх холопствующего перед Западом идиотизма потому, что Россия — региональная цивилизация многих народов и многих диаспор в границах общего им всем государства, как бы это государство ни называлось на протяжении истории этой цивилизации: Московское царство, Российская империя, Советский Союз, нынешняя Российская Федерация.

Если же под калькой «национальная идея» подразумевается «государственная идея», то её так и надо называть: «государственная идея», — признав, что статья 13 Конституции РФ в её нынешней редакции не соответствует ни исторически сложившимся в России обстоятельствам, ни потребностям дальнейшего общественного развития, и соответственно она ВРЕДНА, поскольку:


  • во-первых, не видит разницы между «государственной идеей» и «идеологическим тоталитаризмом» в смысле обязательности какой-то одной идеологии для всех граждан (статья 13, часть 2);

  • а во-вторых, статья 13, часть 1: «В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие», — подразумевает, что множественность «государственных идей», т.е. концептуальная неопределённость государственного управления для России должна быть нормой.

И последнее обрекает Россию на проведение по умолчанию (без оглашения в обществе) любых — самых вредоносных по отношению к ней концепций извне — под лозунгом «идеологического многообразия», «плюрализма мнений», «свободы гражданского общества от идеологий» и т.п. вздора. При этом «идеологическое многообразие» может быть ширмой для того, чтобы одну и ту же антинародную идеологию подсовывать людям многократно, но каждый раз в новой «упаковке».

Идеологическое многообразие по своей сути представляет собой свободу обсуждения в обществе различных концепций организации жизни общества в границах государства и человечества в целом при государственной поддержке.

Соответственно какая-либо «национальная идея» вне Идеи общечеловеческого глобального цивилизационного строительства, во многонациональном обществе (как в государстве, так и в человечестве в целом) — это программирование коллективной психики общества на конфликт носителей одной «национальной идеи» с носителями других «национальных идей» на радость носителям «интернациональной» — интернацистской по её существу — идеи господства надо всеми помимо Бога на иерархически-корпоративных принципах обособленности претендентов в «господа».

Однако вопреки этому — в общем-то очевидному — отечественная агрессивно идиотствующая журналистика и профессиональные политиканы и обслуживающие их «эксперты» от науки злоупотребляют термином «национальная идея», обходя стороной проблематику глобального цивилизационного строительства, обеспечивающего безопасность многонационального общества (человечества), и тем самым объективно пытаются разжечь внутренний конфликт в Российской Федерации по той же сценаристике, как в прошлом был осуществлён крах СССР на основе якобы стихийного «расцвета» множества «национальных» — а по существу националистически-«элитарных» и в некоторых случаях нацистско-«элитарных» — идеек. Это повлекло множественные бедствия и потенциал бедствий ещё не разряжен: кто хочет новой череды бедствий?..

Поэтому для начала, если не вдаваться в рассмотрение содержания самих идей, то надо избавиться от антироссийской вывески «национальная идея»: это не наше, это против всех нас.

Всем нам нужна Идея многонационального цивилизационного строительства в глобальных масштабах, открытая для представителей всех народов других региональных цивилизаций планеты и всех диаспор.

Соответственно этому обстоятельству такого рода идеей не может быть идея «территориальной целостности» России или какого-либо «государственного строительства», поскольку и государственное строительство, и территориальная целостность — средства воплощения в жизнь иных — более значимых идей, которым они всегда так или иначе подчинены. Ею не может быть «идея»: «Потребляй, что хочешь, кого хочешь и как хочешь!», поскольку она самоубийственна. Также и идея «здорового образа жизни» в смысле популяризации спорта, его массовости т.п. — бесперспективна в смысле спасительности России, как и другие по своему существу физиологические идеи, поскольку здоровье тела и духа населения само по себе бессмысленно, но должно быть основой для созидания чего-то иного — будущего качественно лучшего образа жизни человечества, что и должно быть содержанием Идеи, которая объединяет людей во многонациональное общество, живущее внутренне бесконфликтно в ладу с Землёй, Космосом и Богом.

Идея должна быть действительно ориентирована на будущее. Каждое поколение наследует то добро и то зло, которое посеяли предшествующие поколения.

ИСЛАМ И ШАРИАТ?

Исторически сложившийся традиционный ислам в качестве идейной основы проекта глобального цивилизационного строительства не подойдёт. И дело не в том, что немусульманскому обществу исторически сложившаяся мусульманская традиция сразу же предлагает выбор: кто из мусульман прав — сунниты? шииты? ваххабиты? исмаилиты? — Дело в том, что сам этот раскол мусульманской культуры стал возможным вследствие того, что для подавляющего большинства мусульман главное — не осмысленная жизнь на основе религиозного чувства, каким ислам был для Мухаммада и других истинных мусульман, а ритуал и воспроизводство традиции. Распространение такого «ислама» в любой из его ветвей не может стать глобальным проектом разрешения кризиса развития нынешней цивилизации человечества потому, что другие тоже живут большей частью воспроизводством своих традиций и не видят причин для того, чтобы от них отказываться.

А тем, в ком живо религиозное чувство и кто старается жить осмысленно на его основе, для того, чтобы войти в эту традицию, надо заглушить в себе: волю, разум, религиозное чувство — ни один человек на это не пойдёт. И более того, Коран этого от человека не только не требует, но обязывает человека к тому, чтобы он не поддался такого рода требованиям и принуждению.

Последнее необходимо пояснить, если это не всем мусульманам ясно из Корана. Начнём от Корана. Коран неоднократно утверждает, что Иса — Иисус Христос в мусульманском наименовании — человек, в котором при его жизни среди людей было Слово Божие (например, сура 4:169 (171)). Соответственно, сказанное Богом через Ису — Христа — мусульмане обязаны принять к жизненному руководству.

В частности, из канона Нового завета, вопреки «трудам» цензоров и редакторов можно извлечь истинный смысл Христова учения, которое поясняет всё, что может быть непонятно из одного только Корана, но чему не следуют и именующие себя «христианами» в их большинстве:

С сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него (Лука, 16:16).
Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё <по контексту благоденствие земное для всех людей> приложится вам (Матфей, 6:33).
Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Божие (Матфей, 5:20).
Господь Бог наш есть Господь единый (Марк, 12:29).
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Матфей, 22:37, 38).
Не всякий говорящий Мне «Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Матфей, 7:21).
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. (Матфей, 7:7 — 11).
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лука, 11:13).
Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину… (Иоанн, 16:13)
Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам (Марк, 11:23, 24).
Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да пръдет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила, и слава во веки!» (Матфей, 6:9 — 13).
Не придёт Царствие Божие приметным образом (…) ибо вот Царствие Божие внутри вас есть (Лука, 17:20, 21).

Это то, на чём и мусульмане, и христиане, и иудеи, и все прочие могут объединиться, переосмыслив по-человечески свою прошлую историю, включая историю вероисповедания и историю неверия.

Но для того, чтобы это не было пустыми словами, должно пробудить в себе религиозное чувство и включить его в процесс мыслительной и психической в целом деятельности.

В противном случае многие мусульмане будут по-прежнему мучиться вопросом, почему среди террористов ныне так много считающих себя мусульманами? А толпа в остальном мире будет склонна думать, что Коран и ислам — это неоспоримое зло.

ПРОБУЖДАТЬ В ЛЮДЯХ РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО

Главная проблема человечества в наши дни состоит в том, что исторически сложившиеся культуры народов и региональных цивилизаций у большинства людей подавляют и извращают религиозное чувство — чувство обоюдосторонне направленных взаимосвязей человека и Бога, несущих смысл жизни, — чувство, с которым каждая душа приходит в этот Мир.

Вследствие этого исторически сложившиеся культуры народов и региональных цивилизаций являются не столько основой для дальнейшего развития человечества, сколько фактором, в большей или меньшей мере закрепощающим все народы в приверженности тем ошибкам и заблуждениям, которые накопились в их образе жизни. Это и делает человечество внутренне конфликтным. Заглушенность и извращённость религиозного чувства личности имеет своими следствиями в её психике стойкие мировоззренческие ошибки и ошибки миропонимания, гасит или извращает её творческие способности. И это носит характер глобального социального явления.

И поскольку только одним из проявлений этой глубинной психопатии миллиардов людей во многих поколениях является разнородный экстремизм, переходящий в терроризм, то от экстремизма и терроризма невозможно освободить ни одно общество в границах государства, ни человечество в целом, не решив проблемы пробуждения религиозного чувства взрослых людей для того, чтобы взрослые не глушили его в своих детях ни умышленно, ни сами, не ведая того.

Последнее необходимо пояснить. Речь идёт не о том, что необходимо создать и распространить в глобальных масштабах какой-то новый религиозный культ или избрать для такого употребления какой-то уже исторически сложившийся религиозный культ, модифицировав его под свои цели и задачи (заправилы террористического интернационала уже сделали это, отдав предпочтение исторически сложившемуся исламу).

Речь идёт о том, что вне зависимости от того, следует человек какой-либо традиции вероисповедания, либо же нет; убеждён он в бытии Бога, либо убеждён в том, что Бога нет, — Бог говорит со всеми и каждым языком жизненных обстоятельств.

И в Жизни доказательство Своего бытия Бог — Творец и Вседержитель — даёт Сам персонально каждому, кто осознанно задаётся этим вопросом: и состоят они в том, что жизненные обстоятельства субъекта изменяются в соответствии со смыслом его молитв тем более явственно и зримо, чем он сам более отзывчив к зову Бога, когда Бог Сам обращается к субъекту через его внутренний мир, через других субъектов или на Языке Жизни, порождая стечения жизненных обстоятельств как вокруг, так и внутри субъекта. И эти доказательства носят нравственно-этический характер, поскольку стечения обстоятельств несут нравственно-этически обусловленный смысл и целесообразность по отношению к жизни субъекта, проявившего интерес к вопросу о бытии Божием.

Для того чтобы проблемы человечества были разрешены, пробуждать религиозное чувство в людях надо целенаправленно вне зависимости от того, участвуют они в каком-либо религиозном культе или же нет; и надо помогать им включать религиозное чувство в мыслительную и в психическую в целом деятельность каждого и всех вместе. И на это — прежде всего прочего — должна быть направлена стратегия искоренения террористической угрозы для того, чтобы такая стратегия стала успешной и предотвратила множество бедствий, не допустив главного из них — террористического самоубийства нынешнего человечества, пока ещё возможного вследствие неумения и нежелания множества людей жить человеком.


Андрей Петрович Сапожников. Авель и Каин. Братоубийство

Как известно, есть две несовместимые по духу религиозные традиции, каким-то образом сосуществующие до сегодняшнего дня в Библии: авраамическая традиция, проповедующая мир, любовь и прощение, и традиция, берущая начало от детей Адама — Каина и Авеля, в которой в конкуренции перед лицом «бога» допустимо даже человекоубийство.

Носителем последней стал исторически сложившийся иудаизм, и его псевдохристианское кальвинистско-протестантское перевоплощение. Последователями авраамической религиозной традиции были Моисей, Христос, Мухаммад. Именно они в своих учениях стремились выразить цели Промысла в отношении мира. Их жизнь, их учение показывали всему человечеству, что проблема мира не в утрате им целей своего существования, как посчитал уважаемый многими авторитетный историк, а в том — насколько люди способны содержательно выразить цели Промысла в делах своей жизни?

А выразить их (идеи авраамической традиции) содержательно, то есть так, чтобы они были понятны всему обществу, мир может ровно настолько, насколько человек способен понимать язык Бога — язык жизненных обстоятельств, на котором Бог говорит с каждым отдельным человеком и человечеством в целом. Но даже если найдутся люди, способные выразить в определённой лексике цели мира, содержащиеся в Промысле, — это ещё не значит, что весь мир согласится с ними и обретёт осмысленность целей своего существования. Это условие необходимое, но… не достаточное.

Достаточным условием является способность каждого отдельного человека понимать язык Бога — язык жизненных обстоятельств и жить осмысленно своей волей в диалоге с Богом. А чтобы это стало реальностью, человек должен научиться самостоятельно думать над смыслом Жизни.

Получается некий замкнутый круг, вырваться из которого может помочь не вера в Бога, а вера Богу. После чего становится понятным и смысл следующих строк:

«Путь Промысла Его
Неведом потому,
Что вера есть в Него,
Но веры нет Ему».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сегодня для того, чтобы разорвать порочный круг, в который руководство террористического интернационала загнало человечество, необходимо действительно религиозным людям ответить на такие вопросы:


  • Как могло случиться, что люди, приверженные на словах и лозунгах авраамической религиозной традиции стали действовать в традиции каинистов-кальвинистов?

  • Как удалось руководителям террористического интернационала заставить работать на себя авторитетов религиозной авраамической традиции?

Если общество будет искренним перед самим собой, то оно увидит, что исчерпывающий ответ на вопрос — по существу вопрос религиозный — не может быть получен вне области психологии личности.

И получается в некотором роде парадоксальный вывод: религиозное знание — тоже приданное к определённому типу строя психики. Но это кажущийся парадокс, поскольку он исчезает, перестаёт быть парадоксом при человечном типе строя психики

Для человечного строя психики нормальна — неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в русле Промысла Божиего по своей доброй воле, т.е. для человека нормально язычество в Единобожии.

Тип строя психики обусловлен воспитанием, т.е. недостижение личностью к началу юности человечного типа строя психики — результат порочности культуры общества и неправедного воспитания со стороны родителей. Поэтому, будучи взрослым и осознавая этот факт, человек способен перейти от любого типа строя психики к человечному — основе для дальнейшего личностного и общественного развития.

В зависимости от статистики распределения людей по типам строя психики общество порождает и свою социальную организацию, развивает свою культуру:


  • либо способствуя консервации достигнутого состояния и рецидивам попыток рабовладения,

  • либо способствуя тому, чтобы человечный строй психики был признан нормой и гарантированно воспроизводился культурой при смене поколений в качестве основы для дальнейшего личностного и общественного развития народов и человечества в целом.

В нашем понимании в нынешнюю эпоху хозяйственная и в целом творческая деятельность общества должна быть подчинена последнему — становлению культуры и глобальной многонациональной цивилизации человечности, — а для этого организация трудовой деятельности в обществе должна быть такова, чтобы:


  • на одну зарплату (даже неизменную в её номинальном исчислении) можно было жить год от года лучше,

  • а у людей оставались бы свободное время и силы для личностного развития, общения с друзьями и родственниками, и особо — для воспитания детей.

Сегодняшние вдохновители и исполнители террористических акций даже не задаются подобными вопросами, не говоря уж о том, чтобы сделать их предметом обсуждения мировой общественности. И это объединяет и тех, кто является исполнителями терактов и тех, кто эти теракты планирует и финансирует. Но если исполнители выступают в этом процессе в качестве заведомых зомби, то его финансисты — тоже зомби, хотя могут думать, что вершат «большую политику» по своей воле.

А вот заправилы всего проекта мировой революции — демоны. Демоны пасут зомби, зомби нагнетают страх в среде человекообразных животных. И всё работает как часы.

А теперь, после всего сказанного, пусть каждый задумается и сам ответит на вопрос:


  • при каком типе строя психики идеологические и финансовые вдохновители террора, а также утратившие смысл и цель жизни террористы будут просто невозможны в современном мире?

Ответ очевиден — при человечном типе строя психики.

Возможно поэтому бывший президент США Д. Буш и проговорился о том, что «мировой терроризм победить невозможно», чем навлёк на себя гнев одних СМИ и насмешки других. Но то, что он сказал, по существу не оговорка, а содержательно правильно: при сохранении культуры, воспроизводящей из поколения в поколение нечеловечные типы строя психики, международный терроризм победить невозможно.

И не мир потерял свои цели, а власть предержащие, извратив цели мира, вынуждены прибегнуть к своему последнему средству сохранения изжившей себя системы рабства на планете Земля — глобальному терроризму в отношении всех народов. И чтобы освободиться и от терроризма, и от власти его заправил, — надо развить иную культуру, в которой бы человечный тип строя психики был бы нормой, достигаемой всеми к началу юности.

И только при таких целях, выраженных миру в определённой лексике, можно будет говорить об искоренении даже предпосылок к тому, что имеет сегодня неопределённое название — международный терроризм.

ИАЦ

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: арабский, Бог, власть, война, глобализация, иац, идеология, ислам, исламизм, Культура, нравственность, общество, религия, СМИ, США, управление, финансовый, цивилизация
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