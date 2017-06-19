Галушка, Куек и Циммерман: настоящие имена наших любимых знаменитостей
09:42. 19 июня 2017 Просмотров - 396 3 коммент. Опубликовал: brahman
Быть знаменитостью довольно сложно. За их жизнью тщательно наблюдают, порой фиксируя каждый шаг. Чтобы стать знаменитым, человек должен много и упорно работать, преодолевая всяческие препятствия. Интересно, но факт, что иногда имя и фамилия мешают стать знаменитостью. А если мешают — их нужно сменить. Поэтому многие творческие люди, и особенно эстрадные звезды, придумывают себе эффектные псевдонимы.
Инесса Климчук
Ирина Аллегрова
Елена Лёвочкина
Алёна Апина
Надежда Бабкина
Надежда Заседателева
Виктор Белан
Дима Билан
Пол Дэвид Хьюсон
Боно
Николай Барашко
Найк Борзов
Алла Перфилова
Валерия
Жан-Клод-Камиль-Франсуа Ван Варенберг
Жан-Клод Ван Дамм
Андрей Клементьев
Андрей Губин
Марк Синклер Винсент
Вин Дизель
Йоргос Кириакос Панайоту
Джордж Майкл
Роберт Аллен Циммерман
Боб Дилан
Лариса Мячинская
Лариса Долина
Сара Семендуева
Жасмин
Константин Панфилов
Константин Кинчев
Наталья Порывай
Наташа Королева
Михаил Воробьев
Михаил Круг
Лев Лещев
Лев Лещенко
София Виллани Шиколоне
Софи Лорен
Фаррух Булсара
Фредди Меркьюри
Деметрия Джин Гайнс
Деми Мур
Алла Агеева
Маша Распутина
Абрахам Ипджян
Авраам Руссо
Александра Корчунова
Анфиса Чехова
Юрий Шатько
Юрий Шатунов
По поводу настоящей фамилии певца ведутся оживленные споры. А сам он, можно сказать, молчит — ведь ничего не подтверждает и ничего не отрицает.
Александр Медведев
Шура
Шакира Изабель Мебарак Риполл
Шакира
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта
Леди Гага
Вера Галушка
Вера Брежнева
Каролина Куек
Ани Лорак
Есть мнение, что меняя имя, человек меняет свою судьбу. И бывает так, что эти изменения не принесли ничего хорошего — Человек просто ломает свою судьбу. А как вы относитесь к смене имени и фамилии? Вы бы решились на такое?
отсюда
Инесса Климчук
Ирина Аллегрова
Елена Лёвочкина
Алёна Апина
Надежда Бабкина
Надежда Заседателева
Виктор Белан
Дима Билан
Пол Дэвид Хьюсон
Боно
Николай Барашко
Найк Борзов
Алла Перфилова
Валерия
Жан-Клод-Камиль-Франсуа Ван Варенберг
Жан-Клод Ван Дамм
Андрей Клементьев
Андрей Губин
Марк Синклер Винсент
Вин Дизель
Йоргос Кириакос Панайоту
Джордж Майкл
Роберт Аллен Циммерман
Боб Дилан
Лариса Мячинская
Лариса Долина
Сара Семендуева
Жасмин
Константин Панфилов
Константин Кинчев
Наталья Порывай
Наташа Королева
Михаил Воробьев
Михаил Круг
Лев Лещев
Лев Лещенко
София Виллани Шиколоне
Софи Лорен
Фаррух Булсара
Фредди Меркьюри
Деметрия Джин Гайнс
Деми Мур
Алла Агеева
Маша Распутина
Абрахам Ипджян
Авраам Руссо
Александра Корчунова
Анфиса Чехова
Юрий Шатько
Юрий Шатунов
По поводу настоящей фамилии певца ведутся оживленные споры. А сам он, можно сказать, молчит — ведь ничего не подтверждает и ничего не отрицает.
Александр Медведев
Шура
Шакира Изабель Мебарак Риполл
Шакира
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта
Леди Гага
Вера Галушка
Вера Брежнева
Каролина Куек
Ани Лорак
Есть мнение, что меняя имя, человек меняет свою судьбу. И бывает так, что эти изменения не принесли ничего хорошего — Человек просто ломает свою судьбу. А как вы относитесь к смене имени и фамилии? Вы бы решились на такое?
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Народ, мы тут сопли жуём, обсуждая всякую муйню, и конца этому не видно. Если кому не нравится НОД (национально-освободительное движение), и он не хочет в нём участвовать -
дело ваше, там люди есть, справятся и без вас. Вы тоже можете внести своих пять копеек в ликвидацию поганой системы, которая, как я понимаю, вам не нравится. Предлагаю включаться в процесс возврата СССР на своё законное место, и выйти, наконец, из виртуальной реальности, в которой мы пока все пребываем. Начинаем таки работать с фактами, и смотрим, к примеру, сюда https://www.youtube.com/watch?v=Xgu6XHZXTrc. Не забудем посмотреть чуть ниже, там все необходимые ссылки есть. Мошт, вспомним, наконец, что мы граждане СССР?..
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Этим “любимым” артистам место в психушке, как и их поклонникам.
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Больше обсудить и нечего.