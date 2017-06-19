Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

Галушка, Куек и Циммерман: настоящие имена наших любимых знаменитостей

09:42. 19 июня 2017 Просмотров - 396 3 коммент. Опубликовал:
Быть знаменитостью довольно сложно. За их жизнью тщательно наблюдают, порой фиксируя каждый шаг. Чтобы стать знаменитым, человек должен много и упорно работать, преодолевая всяческие препятствия. Интересно, но факт, что иногда имя и фамилия мешают стать знаменитостью. А если мешают — их нужно сменить. Поэтому многие творческие люди, и особенно эстрадные звезды, придумывают себе эффектные псевдонимы.

Инесса Климчук
bella-_deep_tan_2

Ирина Аллегрова

Елена Лёвочкина
bella-_deep_tan_2

Алёна Апина


Надежда Бабкина
bella-_deep_tan_2

Надежда Заседателева

Виктор Белан
bella-_deep_tan_2

Дима Билан

Пол Дэвид Хьюсон


Боно

Николай Барашко


Найк Борзов


Алла Перфилова


Валерия

Жан-Клод-Камиль-Франсуа Ван Варенберг


Жан-Клод Ван Дамм

Андрей Клементьев


Андрей Губин

Марк Синклер Винсент


Вин Дизель

Йоргос Кириакос Панайоту


Джордж Майкл

Роберт Аллен Циммерман


Боб Дилан

Лариса Мячинская


Лариса Долина

Сара Семендуева


Жасмин

Константин Панфилов


Константин Кинчев

Наталья Порывай


Наташа Королева

Михаил Воробьев


Михаил Круг

Лев Лещев


Лев Лещенко

София Виллани Шиколоне


Софи Лорен


Фаррух Булсара


Фредди Меркьюри


Деметрия Джин Гайнс


Деми Мур


Алла Агеева


Маша Распутина


Абрахам Ипджян


Авраам Руссо


Александра Корчунова


Анфиса Чехова


Юрий Шатько


Юрий Шатунов

По поводу настоящей фамилии певца ведутся оживленные споры. А сам он, можно сказать, молчит — ведь ничего не подтверждает и ничего не отрицает.


Александр Медведев



Шура


Шакира Изабель Мебарак Риполл


Шакира


Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта


Леди Гага


Вера Галушка


Вера Брежнева


Каролина Куек


Ани Лорак

Есть мнение, что меняя имя, человек меняет свою судьбу. И бывает так, что эти изменения не принесли ничего хорошего — Человек просто ломает свою судьбу. А как вы относитесь к смене имени и фамилии? Вы бы решились на такое?

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: имена, шоубизнес
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Богоизбранный народ в действии
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Фотосвидетельства гораздо убедительнее слов. Действия сионистов в Израиле и Палестине в наши дни - копия того, что делали фашисты во время Второй мировой (кто за ними стоял и как на стороне Гитлера воевали ...
Знакомьтесь: геленджикский помещик Гундяев Владимир Михайлович
..., а потому ничто человеческое им не чуждо. Им, как и всем нам... над материальными. Вот почему бы им, кстати, и не последовать было...
Путин объяснил русским: это не ваша земля
... даже в лихие девяностые. Я имею в виду Россию как «огромное...
Дёмин о Левашове
Демин о Левашове.mp4 Валерий Михайлович Дёмин - лидер омского Русско-Славянского Национального Союза, подполковник запаса, исследователь прошлого и писатель.Автор запрещенных книг: «От Ариев к Русичам», «От Русичей к Россиянам», «Война и вооруженная ...
Беспредел на заводике РПЦ
.... Видимо, их настоящий бог – зелёные иностранные бумажки – действительно позволяет им делать с... не действуют законы Российской Федерации – им владеет РПЦ… В Свердловской области...
Книга заклинаний. Книга Велеса
Производство: Тайные знакиСтрана: Россия Год выхода: 2008Режиссер: Дмитрий КомовВремя: 42 мин 16 сек За этой книгой охотятся искатели сокровищ, члены изотерических сект, и тайных мистических обществ. Уже больше тысячи лет её деревянные страницы хранят ...

3 коммент.»

  • 2419 1161
    Maleos 19 июня 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Народ, мы тут сопли жуём, обсуждая всякую муйню, и конца этому не видно. Если кому не нравится НОД (национально-освободительное движение), и он не хочет в нём участвовать -
    дело ваше, там люди есть, справятся и без вас. Вы тоже можете внести своих пять копеек в ликвидацию поганой системы, которая, как я понимаю, вам не нравится. Предлагаю включаться в процесс возврата СССР на своё законное место, и выйти, наконец, из виртуальной реальности, в которой мы пока все пребываем. Начинаем таки работать с фактами, и смотрим, к примеру, сюда https://www.youtube.com/watch?v=Xgu6XHZXTrc. Не забудем посмотреть чуть ниже, там все необходимые ссылки есть. Мошт, вспомним, наконец, что мы граждане СССР?..

    Ответить
  • 3635 1757
    Николай 19 июня 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Этим “любимым” артистам место в психушке, как и их поклонникам.

    Ответить
  • 544 406
    Железностоп 19 июня 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Больше обсудить и нечего.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>