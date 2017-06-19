Галушка, Куек и Циммерман: настоящие имена наших любимых знаменитостей

Быть знаменитостью довольно сложно. За их жизнью тщательно наблюдают, порой фиксируя каждый шаг. Чтобы стать знаменитым, человек должен много и упорно работать, преодолевая всяческие препятствия. Интересно, но факт, что иногда имя и фамилия мешают стать знаменитостью. А если мешают — их нужно сменить. Поэтому многие творческие люди, и особенно эстрадные звезды, придумывают себе эффектные псевдонимы.Ирина АллегроваАлёна АпинаНадежда ЗаседателеваДима БиланБоноНайк БорзовВалерияЖан-Клод Ван ДаммАндрей ГубинВин ДизельДжордж МайклБоб ДиланЛариса ДолинаЖасминКонстантин КинчевНаташа КоролеваМихаил КругЛев ЛещенкоСофи ЛоренФредди МеркьюриДеми МурМаша РаспутинаАвраам РуссоАнфиса ЧеховаЮрий ШатуновПо поводу настоящей фамилии певца ведутся оживленные споры. А сам он, можно сказать, молчит — ведь ничего не подтверждает и ничего не отрицает.ШураШакираЛеди ГагаВера БрежневаАни ЛоракЕсть мнение, что меняя имя, человек меняет свою судьбу. И бывает так, что эти изменения не принесли ничего хорошего — Человек просто ломает свою судьбу. А как вы относитесь к смене имени и фамилии? Вы бы решились на такое?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com