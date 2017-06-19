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Достигнет ли цена золота $2,6 млн. или ограничится $150 000

16:16. 19 июня 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

На прошлой неделе глобальная нестабильность и экономические дисбалансы вновь напомнили о себе. В Великобритании Премьер-министр страны Тереза Мэй девять недель назад пожелала провести выборы. Она решила поступить так потому, что опросы показывали двадцатипроцентное преимущество консерваторов над лейбористами, а значит, по ее мнению, новые выборы позволили бы ей укрепить свою позицию на переговорах по Brexit. Но все пошло не так, как предполагалось. Крайне непродуманная компания Миссис Мэй и эффективная компания лидера лейбористов Корбина стали причиной подвешивания парламента. Уподобившись социалистам, Корбин обещал все мыслимые и немыслимые блага своим избирателям, забывая напомнить, что такая расточительность обанкротит страну. И теперь консерваторы оказались зависимыми от маленькой партии из Северной Ирландии и от шотландских консерваторов. Результатом этих выборов стал полнейший политический хаос в стране, которая и так испытывает серьезные проблемы, связанные с большими долгами, несбалансированным бюджетом и значительным торговым дефицитом.  Но евро бюрократы, ведомые Мистером Юнкером, безусловно, довольны произошедшим. Они знают, что Тереза Мэй, ранее занимавшая жесткую позицию по Brexit, теперь вынуждена будет смягчить свою риторику.

Глобалисты и Deus ex Machina

И опять глобалисты одержали победу, как они недавно выиграли в Нидерландах и во Франции. Никем неизбранные и никому неподотчетные брюссельские бюрократы испытывают упоение. Теперь они могут продолжать свою безответственную политику открытых границ, пуская в Европу всех желающих. Они могут проводить прежнюю монетарную политику, которая несет выгоду лишь Германии. А также они могут и далее эксплуатировать текущую финансовую систему, которая полностью обанкротилась и прогнила до самого своего основания. Но эта система является банкротом не из наций-банкротов, таких как Греция, Италия, Испания, Португалия, Франция, Великобритания и т.д.

Возможно, события и развиваются немного дольше, чем предполагалось ранее, но тренд абсолютно очевиден, и он необратим. Страна за страной будут обрушаться под весом долгового бремени, и речь идет не только о европейских странах, но и о Китае, Японии, развивающихся рынках и, конечно же, о США.

Кто оплатит глобальные обязательства на $2,5 квадриллиона

Мы приближаемся к периоду в истории, когда экстраординарные события станут нормой. В настоящее время мир оказался как никогда далек от гармоничного эквилибриума. На плечах населения мира лежат $2,5 квадриллиона обязательств, состоящих из долгов, деривативов и непрофинансированных обещаний. На другой стороне весов расположилась крошечная группа элиты, которая составляет менее 1% населения, и которой принадлежит большая часть глобальных активов.

Политика превратилась в фарс, обогнав в этом смысле телевизионные шоу

Но теперь дисбалансы в мире не только задели финансы, но также и мораль, этику и политику. На последней стадии эпохи былые ценности исчезают, и человечество являет свою самую отвратительную сторону. И это видно во всех аспектах нашей жизни. Политика в США превратилась в абсолютнейший фарс. Очень сложно понять, что там происходит на самом деле. Проблема же заключается в том, что всплывающие факты, которые позволяют сложить хоть какое-то представление о той реальности, предвещают серьезные последствия как для самих США, так и для остального мира. И итогом происходящего станет не только экономическая, но и геополитическая катастрофа. И только потом историки обнаружат, что циклический пик экономики, на котором мы теперь находимся, случился в конце столетней эры, стартовавшей с основания Федрезерва в 1913 году, и в конце семисотлетней эпохи от начала Ренессанса.

Каков бы ни оказался цикл, в котором нам доводится жить, его следующая продолжительная по времени стадия запомнится бедствиями и экономическими невзгодами для всего мира. Поскольку $2,5 квадриллиона обязательств не могут быть погашены или списаны хоть в сколько-нибудь упорядоченной манере, то в следующие несколько лет нам предстоит стать свидетелями разрушения этих долгов, и этот процесс будет чрезвычайно губительным. Но разрушение коснется не только долгов, но и активов, которые сформировали пузыри в результате масштабнейшего долгового расширения. Будем надеяться, что трудные годы не растянутся на 500 лет, как это произошло в случае с Темными Веками, начавшимися после падения Римской Империи. Но мир, вероятно, войдет в эпоху продолжительного спада, который коснется каждого из нас.

И все золото мира не может погасить американский долг

Основной причиной создания самого большого долгового бремени в истории человечества является катастрофическая монетарная политика Соединенных Штатов, начатая в 1913 году. Очень сложно проиллюстрировать, что представляет собой $2,5 квадриллиона долгов, но мы можем начать с долга правительства США, который теперь равен $20 трлн. На картинке изображен федеральный долг США в стодолларовых купюрах, и для лучшего восприятия здесь же изображена статуя Свободы. Статуя Свободы стоит на пьедестале из золота стоимостью в $20 трлн. Сторона этого куба равна 20 метрам, и он весит 500 000 тонн. Но здесь есть одна маленькая проблема: 500 000 тонн золота не существует. Все золото, когда-либо добытое в мире, весит примерно 170 000 тонн.

Таким образом, если бы долг США обеспечивался золотом, тогда этого золота должно было бы быть в три раза больше, чем его существует в настоящее время. Как вы помните, человеком, заставившим Никсона закрыть золотое окно, был де Голль, который требовал оплаты американских долгов золотом. Если бы мы представили себе, что все $2,5 квадриллиона обязательств необходимо было бы погашать золотом, то нам потребовалось бы в 365 раз больше этого драгоценного металла, чем есть в распоряжении людей на планете. И если бы мы решили упразднить фиатные деньги и захотели бы вновь вернуться к золотому стандарту, то цена золота в настоящий момент должна была бы равняться 365*$1270= $463 000. И этот расчет верен, если мы учитываем все золото мира, включая золото в виде драгоценных изделий. Если же мы сделаем этот расчет, взяв лишь 30 000 тонн золота, находящихся в резервах глобальной банковской системы, то мы получим цену в пять раз большую, т.е. $2,6 млн.

Вы конечно можете возразить, сказав, что сорокапроцентного золотого обеспечения оказалось бы достаточно. На что можно ответить предположением, что у центральных банков и в помине нет 30 000 тонн физического золота. Все, что они имеют – это расписки слитковых банков, которые взяли это золото в лизинг, а затем продали его Китаю. А значит цена золота в $2,6 млн. за унцию вполне имеет право на существование, пусть и при сорокапроцентном золотом обеспечении.

Золото ценою в $150 000 или $2,6 млн.

Я прекрасно понимаю, что обязательства – это не то же самое, что и долг, и что глобальные долги равны ЛИШЬ $250 трлн. Но я ожидаю, что в следующие несколько лет центральные банки будут вынуждены напечатать как минимум пару квадриллионов долларов, чтобы погасить ими непрофинансированные обязательства и позиции в деривативах.

Нет, я не брежу. Я не ожидаю, что цена золота в сегодняшних деньгах достигнет отметки в $2,6 млн. в обозримом будущем. Я лишь хочу подчеркнуть тот факт, что мир перешел от реальных денег к липовым деньгам, но непрерывный процесс создания бумажных денег никак не отразился на стоимости денег реальных. В своем превосходном отчете “In Gold we Trust” Ронни Стойферле и Марк Валек показали, что цена золота в диапазоне от $50 000 до $150 000 за унцию может быть вполне оправдана.

Какова бы ни была реальная, неотманипулированная цена золота, она, вероятно, была бы многократно выше ее текущих значений, будь то $10 000, $150 000 или $2.6 млн.

Золото – это инвестиция века

Немногие люди знают, но золото оказалось лучшей инвестицией в этом столетии во многих экономиках мира. Золото, измеряемое в фунтах, например, выросло в 5,7 раза с 2000 года, тогда как FTSE 100 прирос лишь на 8%. Таким образом, золото показало отличную доходность, и оно еще раз доказало, что является лучшим средством сохранения богатства.

Нет никаких научных способов определения обоснованной процентной доли золота в портфеле инвестора. Моя рекомендация проста: инвесторам следует купить то количество золота, которого будет достаточно в случае, если финансовая система начнет испытывать серьезные проблемы. С моей точки зрения, 10% портфеля в золоте – это абсолютный минимум, и желательно очень сильно увеличить эту долю.

Для всех тех, кто живет в условиях гиперинфляции, как это происходит сейчас в Венесуэле, а до этого — в Аргентине, золото – это лучшее средство для выживания. И вам не обязательно быть богатым, чтобы владеть золотом. Каждый может позволить покупать граммовый слиток золота каждый месяц за $40. И через некоторое время, когда придет кризис, это золото вырастет в цене, и вы окажетесь владельцем внушительной суммы денег.

В следующие шесть месяцев, и особенно осенью, вероятно, случится большое количество шоков. Инвестиционное сообщество полностью игнорирует эти риски, и вкладывает большую часть своих средств в активы, цены которых оказались задраны в стратосферу, будь то рынок акций с его Р/Е со значением 30 или чрезмерно дорогой рынок недвижимости или бонды с доходностью 0%. Все эти рынки имеют лишь один путь, и этот путь — глубоко вниз. Инвесторам не стоит рассчитывать на то, что и в этот раз их спасут центральные банки. Мир уже давно перешел черту, за которой спасения не существует, и теперь нам предстоит расплачиваться за последствия эксцессов последних ста лет. Если и существует Deus ex Machina, то ей следует скорей проявить себя, но, к сожалению, я не верю в возможность такого события.

Источник: http://finview.ru/2017/06/16/dostignet-li-cena-zolota-26-mln-ili-ogranic…

Источник: pravosudija.net

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