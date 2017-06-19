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Денежный светофор: не зря беспокоится Путин

16:18. 19 июня 2017 Просмотров - 332 Один комментарий Опубликовал:

Владимир Путин не зря осторожничает с положительными оценками экономической ситуации – предчувствия его не обманывают. Подтверждением тому – статистика денежной массы.

Отвечая на вопросы во время недавней прямой линии, президент России Владимир Путин осторожно отвечал на вопросы об экономике:
«Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество, но при этом всегда думаешь о том, что вдруг что-то случится, где-то сбой произойдёт и т. д.»


Может быть глава государства знает о том, что экономический рост во время его президентства на 99,5% зависел от перипетий денежно-кредитной политики? Даже если не знает, то чутьё нашего президента не подводит: статистика денежной массы даёт серьёзный повод для беспокойства и неуверенности.
Всё дело в том, что новая порция данных о денежной массе, опубликованная ЦБ, приводит в уныние: темпы роста денежной массы в реальном выражении замедляются (график 1) уже не первый месяц.
График 1. Темпы роста реальной денежной массы замедляются уже второй месяц подряд.


Источник: ЦБ, Росстат, расчёты С.Блинова
(Предыдущие сигналы «денежного светофора» можно посмотреть здесь: http://senib.livejournal.com/14155.html )

Всего семь месяцев назад динамика реальной денежной массы была такой, что к концу года могла достичь порога в 20% и выйти в зелёную зону диаграммы, ВВП в этом случае вырос бы на существенные 4-5% уже в 2017 году.
Однако с декабря 2016 года началось замедление (изменился наклон зелёной линии на диаграмме) и возник риск оказаться в «жёлтой» зоне низких темпов роста ВВП на долгое время.
Сейчас положение таково, что вполне вероятен риск не только застрять в зоне застоя, но и скатиться в красную зону кризиса. 

Сигналы со стороны динамики денежной массы всегда правильно предупреждали нас в прошлом.
Именно ухудшение динамики денежной массы ещё в конце 2013 года уже предупреждало нас о скатывании в кризис (см. «Причины падения и возможности роста» http://expert.ru/2013/12/24/prichinyi-padeniya-i-vozmozhnosti-rosta/ ).
Улучшение динамики в первой половине 2015 года, напротив, было сигналом скорого восстановления (см. «Минфин обрадовал»http://expert.ru/2015/04/13/minfin-obradoval-rasstroil-tsentrobank/ и «Неужели разворот?» http://expert.ru/2015/05/6/luchik-nadezhdyi-na-ekonomicheskom-fronte/ ).

Сейчас опять поступает сигнал тревоги. Причина этого в том, что главным драйвером правильной динамики в денежно-кредитной сфере (при бездействующем Центробанке) всё последнее время был Минфин (см. «Антон Силуанов. Смена вех» http://senib.livejournal.com/11463.html ). Но сейчас, по ряду объективных причин, его возможности стали ограниченными. ЦБ мог бы перехватить эстафетную палочку, но, к сожалению, пока не видно, чтобы он осознавал свои возможности и ответственность.
В общем, Владимир Путин беспокоится не зря. Но понимает ли он, что «ключи» от роста находятся в руках ЦБ, пока загадка …

Источник: pravosudija.net

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