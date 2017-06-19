Цифровая история: Прощай, немытая Россия. Стихотворение — фейк?
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Прощай немытая Россия. Часто это стихотворение приписывают выдающемуся русскому поэту Михаилу Лермонтову, пытаясь сказать, будто бы классик не любил свою Родину и видел в ней отрицательные черты. Но писал ли Лермонтов такие строчки? Интересная судьба исторического мема.
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Источник: www.youtube.com