Биткоин – новый проект мировых банкиров

Если сегодня провести конкурс на самое модное и самое непонятное слово, победителей в нем будут два термина: блокчейн и биткоин. Что это такое? Почему ЭТО стало разом повсеместно пропагандироваться и внедряться? И самое главное – кто и какие цели преследует, внедряя новую глобальную цифровую валюту и новую глобальную систему хранения персональных данных людей и информации?



Материал на данную тему прислал постоянный автор ресурса nstarikov.ru член Партии Великое Отечество, Валентин Е. Но прежде чем дать ему слово, необходимо небольшое предисловие.

Первым частным центром эмиссии, первым не государственным Центральным Банком стал Банк Англии в 1694 году. До его создания какая существовала финансовая система? Она была привязана к золоту и «чеканкой монеты», то есть эмиссией, обладали лишь государства. Скажем так: «помазание на царство» в любой монархии, давало право и на производство денег. Без этого права, и самого «помазания» быть не могло. Были ландграфы, герцоги и бароны более богатые, чем короли. У них могло быть зачастую и войск больше, чем у их монарха. Но государь, в отличии от них, мог свои богатства трансформировать в деньги, а через них во влияние, политическое или военное. А они не могли.

Что такое создание Банка Англии, а через несколько столетий и ФРС в США? Это выход из этой парадигмы. То есть, кто-то, не будучи «помазанным», не будучи «легитимным» носителем верховной власти получил право на «чеканку монеты». До сегодняшнего дня, эти «кто-то» прятали свою возможность исполнять функции верховной власти за ширмой опереточного суверенитета. Отсюда и знаменитая фраза Ротшильда о том, что «дайте мне право печатать деньги и мне будет всё равно, кто пишет законы». Отсюда и убийство президентов Рузвельта и Кеннеди и прочих, кто пытался выйти из этой системы «государственности как ширмы».

Но всё течёт, всё меняется. Производство денег без ограничений, производство денег под всё увеличивающиеся долги, этот финансовый Молох требовал жертв всякий раз, когда приходил к своему очередному тупику в развитии. Отсюда и кризисы сменяющиеся войнами. Сегодня нельзя обрушить какое-то государство через войну. Уже нельзя прийти к войне и через хаос и кризис. Нельзя по многим причинам. Это и ядерная триада России, и наличие промышленного района в Китае, и наличие у нас, какой никакой, но промышленной возможности для воспроизводства самих себя. Нежелание значительной части мировых элит играть по этим правилам, так как слишком рискованно и нет никакой гарантии у переферийных элит сохранить собственное влияние после войны.

Но перезагрузка-то банкирам нужна. Как поступать? Если ты не можешь устроить войну, если ты не можешь устроить хаос за границами собственной финансовой системы, то самое лучшее это обрушить саму финансовую систему. Есть только два условия. Первое: обрушение должно быть всеобъемлющим. Оно должно похоронить и сам эмитент финансов и всех их контрагентов, так чтобы уже никому было не до борьбы за власть, а всех бы интересовало бы лишь выживание, физическое и политическое. А второе условие — должна быть запасная финансовая система. Ими же котролируемая. Та самая, которая была бы работоспособна на всех рынках и во всех системах платежей, но при этом больше не привязана ни к какой системе «показательного суверенитета».

Что это им даёт? Сохранение влияния через оказание посреднических финансовых услуг между оставшимися государствами и промышленными центрами. Полную отвязку финансов от «легитимности и помазанности». Окончательное убийство самой идеи государственности, а вслед за ней и национальной и исторической идентичности.

Короче, вся эта «цифровая реальность», это презентационное приглашение в «цифровой концлагерь». Это начало отказа от гуманизма, как системы человеческой ценности и от идеи Бога, как внесоциальной сущности человеческого бытия.

Короче, это не шутки. Эти идеи продвигают те же силы, что стоят за глобализацией. Силы в перспективных планах которых, нет вообще ни одного суверенного государства. И России в их планах нет не только как мощной державы, а вообще, как единого государства…

«Биткоин – как валюта будущих потрясений

Вашему вниманию предлагается материал о цифровой криптовалюте Биткоин, технологии её «изготовления» (и не только ее), Блокчейн, а также о том, для чего это все так активно продвигается. Сразу хочу оговориться, что я не могу претендовать на сто процентную истину, так как затрагиваемые в материале темы пока очень закрыты, как для простых граждан нашей страны, так и для большинства общественно-политических деятелей, не посещающих по обмену так называемым «опытом» Стэнфорд, Йель и Лондон. Необходимо отметить, что даже те, кто регулярно, несмотря на антироссийские санкции, посещает «учителей» и «наставников» в указанных местах, пока очень опасаются называть вещи своими именами.

В моем исследовании использованы как материалы из свободного доступа в интернете, так и из книг англосаксонских философов современности (Мелани Свон «Блокчейн» и Фредерика Лалу «Открывая организации будущего»).

Для справки:

— Мелани Свон — основатель Института блокчейн-исследований (Institute for Blockchain Studies), магистр современной философии Кингстонского университета в Лондоне и Университета Париж VIII, выпускник программы MBA по специализации «Финансы» Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, стажировалась в финансовой корпорации Fidelity и банке JP Morgan.

— Фредерик Лалу — коуч и бизнес-консультант, ранее работавший агентом в американской консалтинговой компании McKinsey (агенты указанной очень закрытой для общественности компании, внедренные в страны с компрадорской моделью экономики, контролируют в этих странах как органы власти, СМИ, банки, так и системообразующие отрасли экономики, занимая руководящие стратегические должности, как правило — на вторых-третьтих ролях, в менеджерской иерархии. При этом в самой компании McKinsey пропагандируется, что бывших сотрудников у них не бывает).

Совсем недавно пользователи программного обеспечения американской компании Microsoft были подвергнуты глобальной хакерской атаке, по результатам которой злоумышленники вымогали у пострадавших от 300 до 600 долларов, предлагая оплатить их криптовалютой через так называемые Биткоины.

У меня большие сомнения, что хакеры, которые по своей сути являются цифровыми террористами, сами, без ведома хозяев Microsoft и венчурных капиталистов из числа транснациональных банкиров-инвесторов, нашли уязвимость в программном обеспечении от столь уважаемого во всем мире производителя и, главное, посмели все это сделать!

С большой вероятностью, идет обкатка технологий и формирование атмосферы всеобщего страха у простых людей в глобальном масштабе.

В сети интернет уже сейчас можно легко найти множество разъяснений термина и криптовалюты вообще, и Биткоина в частности.

Вот одно из них.

Термин «криптовалюта» — прямой перевод английского «cryptocurrency», то есть виртуальная валюта, защищенная криптографией. В первую очередь, криптовалюта – это быстрая и надежная система платежей и денежных переводов, основанная на новейших технологиях и неподконтрольная ни одному правительству .

Прошу обратить внимание на то, что данная технология не может быть подконтрольной органам государственной власти !

А вот один из авторов-философов этого «чуда» М.Свон в своей книге «Блокчейн» называет биткоин цифровой наличностью и онлайновой платежной системой одновременно, в которой технологии шифрования обеспечивают управление генерацией денежных единиц и подтверждение перевода средств. И.. которая работает независимо от центробанков !

Так что же обеспечивает такие «замечательные» для террористов качества Биткоина?

В интернете находим: Блокчейн — технология будущего, способная повлиять на мир так же сильно, как Интернет. О ней сегодня говорят преуспевающие банкиры и инвесторы, и разговорами не ограничиваются – капиталовложения в блокчейн-проекты в 2016 году перевалили за 1 миллиард долларов США.

Blockchain состоит из английских слов block (блок) и chain (цепь), то есть можно перевести как цепочка блоков… При проведении операций по этой технологии каждая транзакция (блок) записывается в систему как новое звено цепи, автоматически вбирающее цифровую информацию о всей цепи. Образно, каждую транзакцию с использованием блокчейн можно сравнить с микроскопической молекулой ДНК, содержащей информацию обо всем организме. Благодаря чему, по мнению авторов технологии, несанкционированное изменение данных невозможно – система не согласует и отклонит операцию, как организм отторгает чужеродные клетки и ткани.

М.Свон в своей книге называет Блокчейн многофункциональной и многоуровневой информационной технологией, предназначенной для надежного учета различных активов благодаря децентрализации хранения баз данных и многоуровневой системе криптокодирования конкретных активов и операций с ними.

Не правда ли, достаточно странным выглядит тот факт, что начальные инвесторы, которые вкладывают в развитие технологии огромные деньги, не хотят контролировать в полной мере профинансированное ими детище? И, главное, тех, кто им будет пользоваться ?

Или, может быть, что-то изменилось в части средств раскодирования? Кто создает технологию кодирования, всегда имеет технологию и ключи раскодирования. Но, англосакские футурологи и философы нам уверенно заявляют: «Пользуйтесь! Принимайте законы на государственном уровне по легализации криптовалют! Если вы ещё не приняли и не пользуетесь — .тогда мы идем к вам!». Помните, как в знаменитой рекламе одного известного американского порошка…

И ведь идут..

Официально заявляемая цель создания и активного внедрения технологии Блокчейн — это хранение персональных данных людей и информации о мат.ценностях и операциях с ними в глобальных масштабах, т.е. в условиях глобальной цифровой экосистемы. Истинная же цель — это замена доллара как мировой валюты на биткоин или любой другой цифровой суррогат, который нельзя будет контролировать суверенным государствам.

Теперь самое время перейти ко второй анонсированной мною книге другого англосакского автора, агента американской компании McKinsey — Ф.Лалу «Открывая организации будущего». Книга, по своей сути, является методическим пособием по построению организаций, компаний и общества будущего. Так называемых экосистем, в т.ч. цифровых, в которых все работники, сотрудники и жители должны быть счастливы!

Новая организация называется — бирюзовой, наверное, потому что голубой цвет на постсоветском пространстве не очень популярен — даже в Киеве.

Цитирую: «…Нет ничего абсолютно правильного и абсолютно неправильного, есть вещи, которые просто работают лучше, чем другие. Мерилом становится не мораль, а эффективность. Чем лучше я понимаю, как устроен мир, тем большего успеха могу достичь, а лучшее решение то, которое дает оптимальный результат. Цель жизни — обогнать, преуспеть в социально приемлемых формах, сыграть как можно лучше теми картами, которые тебе сданы…».

Хотя про оранжевые организационные цвета в этом революционном пособии тоже написано, но… самая интересная — это бирюзовая! Потому, что это — да, да.. Коммунистическая общественная формация! Ибо.. на Бирюзовой стадии человеческое эго становится переменной, а не абсолютной величиной. Эта, по мнению либеральных философов, одна из высших стадий человеческого развития соответствует «самореализации» по Маслоу и называется Бирюзовой. Эта ступень — последняя в созданной Маслоу иерархии потребностей (хотя позже он упоминал ещё об одной потребности — «превзойти себя»). Люди, перешедшие на Бирюзовую стадию, впервые в истории способны принять мысль: существует эволюция сознания, есть некий импульс…

Уважаемым читателям, настоятельно рекомендую это методическое пособие по построению коммунизма в глобальных масштабах для самостоятельного изучения. В этой книге сказочники из McKinsey описывают ни много ни мало то, что не смогли сделать наши отцы, деды, и мои одногодки, рожденные в СССР — построить коммунизм в отдельно взятой стране. А здесь замахнулись на весь МИР! И главное кто? Буржуи. Не правда ли все это уже кого-то и что-то напоминает из Ильфа и Петрова?

Для тех, кто не сможет приобрести и прочесть сие произведение, поделюсь своим впечатлением…

Книга Ф.Лалу — обман, а её основной смысл в Бирюзовой парадигме сводится к следующему: человеку необходимо ограничить свои потребности во благо самореализации, ибо человек — это часть команды, а команда должна работать на высшую всеобщую цель — получение коммерческой прибыли и удовлетворение потребностей акционеров и инвесторов. По сути, автор книги предлагает построение коммунизма … в отдельно взятой компании или государстве. При этом делается, конечно, ставка на молодежь (так называемые поколения Y и Z), а пенсионеров можно люстрировать…

Не напоминает Вам заявления Орешкина и Кудрина?.

Также эти идеологи-философы хорошо используют то, что наша молодежь в большинстве своем малообразованна и не знает, что такое социализм и коммунизм. Молодежь стремится к лучшему и новому, готова к изменениям, но очень часто до конца не понимает, что скрывается за этими изменениями и в чьих интересах эти изменения происходят. Наша молодежь, не имея знаний, опыта и глубокого понимания происходящего, очень доверчива и легко манипулируема. Куда её приведут бирюзовые технологи из Стэнфорда вместе с футурологами, подобными Кудрину, Шувалову и Грефу?

Одним из самых «фанатичных любителей» построения бирюзового общества и внедрения технологии Блокчейн и криптовалюты Биткоин является Г.Греф, который сейчас проводит в нашей стране очередной эксперимент, теперь по построению «цифрового коммунизма» или «цифровой экосистемы». Которая должна стать глобальной с последующим обрушением существующего мироустройства.

Под полным контролем инвесторов и идеологов этой цифровой экосистемы в нашей стране уже находится 130 млн. наших граждан. В планах — все население России необходимо оцифровать для тотального контроля и манипулирования, в том числе с использованием ювенальщины, цифровой медицины, цифрового образования, цифровых пенсий, выборных цифровых технологий. При этом заявляется, что все оцифрованные будут защищены от террористов, хакеров, революционеров и др.нечисти.

Я не верю ни Грефу, ни тем, кто это придумал, ни тем, кто идею цифрового счастья для всех сейчас активно «продает» населению, ни даже специалистам в области Блокчейн, которые заявляют, что она позволит защитить персональные данные благодаря разнесенным базам данных и технологиям криптокодирования.

Кто заказывает музыку и, главное для чего, очевидно.

Нужно рушить пирамиду долга в 20 трлн. долларов, не теряя контроля за всем миром, как это сложилось после развала СССР, и при этом «кинуть» всех кредиторов американского «чуда».

Чтобы понять угрозу для нашей страны, и не только для нашей, достаточно прочитать две книги, о которых я вкратце написал выше (Ф.Лалу «Открывая организации будущего» и М.Свон «Блокчейн»). Важно также учитывать, что все передовые разработки в области IT-технологий сейчас сосредоточены в Стэнфорде и в Кембридже в США, при этом будущее для нас готовят не программисты, инженеры, врачи и ученые, а философы. Философы формируют стратегию, остальные её реализуют! Кстати, любитель оранжевых революций и бывший посол США в России Макфол сейчас руководит Институтом международных исследований в Стэнфордском университете.

Удивительно и то, что, несмотря на антироссийские санкции, многие известные люди, руководящие крупными системообразующими компаниями и банками, регулярно посещают и даже учатся в Стэнфордском университете. Например, Г.Греф и Ко очень часто посещают Стэнфорд. Уверен, что не только для того, чтобы восторгаться цифровыми чудесами от венчурных капиталистов.

В 2012 году на одном из заседаний ПМЭФ главный дауншифтер нашей страны Г.Греф заявлял об опасности знаний у простых людей для него лично и правящих мировых элит.

На завершившемся 03.06.2017 экономическом форуме в Санкт-Петербурге он и Кудрин снова выступали одними из центральных модераторов и игроков. Эти люди и их окружение несут прямую угрозу нашей стране, они внедряют бирюзовые технологии и создают источники и каналы финансирования, неподконтрольные государству.

Технология финансирования — Блокчейн, валюты финансирования — Биткоин и Доллар. Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и т.п. сейчас продают идею построения «цифрового коммунизма» во всем мире, в котором людьми должны остаться только они и их отпрыски, остальные должны стать биороботами и жить «счастливо», но не долго.

И последнее.

03 мая 2017 года, накануне дня Великой Победы, в СМИ прошла информация: «… Россия легализует использование криптовалюты. Правительство подтвердило, что принятый законопроект станет правовой основой для торговли в bitcoin и других цифровых валютах».

Почему Правительство и Центральный банк сделали такой крутой разворот в этом вопросе, учитывая, что ещё год назад российские власти утверждали, что всем, кто торгует в криптовалюте, грозит реальный срок?

Может быть потому, что наше Правительство и Центральный банк получили новые установки извне и работают в интересах не нашего государства и его граждан, а в интересах мировых банкиров? Спонсоров революционеров, хакеров и террористов? Также как и весь банковский сектор в России?

02.06.2017 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) наш Президент дал интервью американской журналистке с телеканала NBC Мегин Келли (Megyn Kelly). Говорили, в том числе, по теме избирательных и выборных технологий, а также о влиянии на выборы в США посредством хакерских атак. При этом своими ответами Келли и всему англосаксонскому миру наш Президент четко расставил все точки над i, заявив об уязвимостях цифровых технологий.

Однако, в этот же день первый вице-премьер России Игорь Шувалов на панельной дискуссии ПМЭФ, которая была посвящена развитию технологии Блокчейн, заявил, что президент Владимир Путин «полностью заболел» цифровой экономикой.

Через две недели на прямой линии сам В.В. Путин ответил на этот вопрос весьма коротко и однозначно – «здоров».

Наш Президент абсолютно здоров, трезво оценивает те «цифровые уколы», которые ему пытаются сделать любители айфонов, цифровых экосистем, замороженных пенсий, биткоинов и блокчейн из числа либеральных министров правительства Медведева. Более того, они выработают у Владимира Владимировича устойчивый иммунитет, как к самим этим технологиям, так и к тем, кто ему их активно предлагает. Фамилии лекарей нашего Президента из правительства всем хорошо известны: Медведев Д.А., Шувалов И.В., Дворкович А.В., Силуанов А.Г., Орешкин М.С… был ещё Улюкаев А.В… да весь, к счастью для нашей многострадальной экономики, вышел. Еще есть Кудрин А.Л., Греф Г.О., Набиуллина Э.С., Ясин Е.Г. и многие другие деятели либерального толка, они же защитники глобальной экономики и цифровой экосистемы с долларом в качестве доминирующей мировой валюты, с последующей его заменой глобальной криптовалютой Биткоином.

Основные выводы:

Реальные террористы, убивающие людей через теракты, и цифровые террористы, «убивающие» домохозяйства через хакерские атаки, имеют одни и те же источники и получили в свои руки новую технологию финансирования своей деятельности — криптовалюты, прежде всего Биткоин, и технологию Блокчейн. Организаторы деятельности реальных и цифровых террористов могут быть разными, но имеют одни и те же тактические цели — сеять глобальный страх и хаос среди простых людей вне зависимости от территориального расположения (Лондон, Париж или Санкт-Петербург). Спонсоры организаторов реальных и цифровых терактов одни и те же, и в условиях тотального страха своими стратегическими целями ставят: формирование глобального общественного консенсуса о необходимости в целях глобальной безопасности раскрытия в цифровом пространстве персональной информации на каждого гражданина и, самое важное, свободного оборота этой информации в сети интернет. Конечная цель — построение новой организации глобального общества, в так называемой «бирюзовой модели», в которой вся информация о всех должна находиться и контролироваться самим обществом в цифровом виде, благодаря чему в этом глобальном мировом обществе должны царить «божественное» умиротворение и счастье для всех. Истинные цели, так называемых, венчурных капиталистов из числа хозяев транснациональных компаний и банков — контроль и ограничение рождаемости в условиях ограниченных ресурсов на нашей планете. «Бирюзовая организация» общества, или «цифровой коммунизм», или глобальная цифровая экосистема с тотальным контролем за простыми гражданами и манипулированием во всех сферах человеческой деятельности — это, по своей сути, очередной фашистский проект от англосакских хозяев Мира

Валентин Е.».

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Десять вопросов Герману Грефу от сотрудника Сбербанка

P.S. Ролик на тему – фрагмент моего выступления в Москве

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Источник: nstarikov.ru