Вскрыть мозг гипнозом
14:15. 18 июня 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Действительно ли государственные органы привлекают гипнотизеров для расследования преступлений? Как официальная наука, эксперты с научными степенями трактуют гипноз и трансовые состояния психики человека? Гипноз с научной точки зрения – вот тема эфира члена научной группы в МГУ, кандидата психологических наук, эксперта, лично проводящего гипнотические опыты, Владимира Кучеренко.
Источник: www.kramola.info