Вскрыть мозг гипнозом

... новейшем советском оружии, но и вскрыть нашу резидентуру на Западе. Американцы... настройка мозга? — Изначально мы ставили задачу, чтобы не применялся ни гипноз, ни... всякого кодирования — просто разрушение мозга. Человеческий мозг вообще-то очень нежен. Уже...