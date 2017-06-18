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Вскрыть мозг гипнозом

14:15. 18 июня 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Действительно ли государственные органы привлекают гипнотизеров для расследования преступлений? Как официальная наука, эксперты с научными степенями трактуют гипноз и трансовые состояния психики человека? Гипноз с научной точки зрения – вот тема эфира члена научной группы в МГУ, кандидата психологических наук, эксперта, лично проводящего гипнотические опыты, Владимира Кучеренко.

Источник: www.kramola.info

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