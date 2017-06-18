«Военная приемка в Сирии. Полиция в Алеппо»

Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. В этот раз съёмочная группа отправляется на передовую, в Алеппо. Журналисты проедут по «дороге жизни» в бронекапсуле, где только на одном километре пути – десятки сожжённых и взорванных машин.



Зрители увидят, какими варварскими способами боевики уничтожали город и обстреливали мирное население, цеха по производству «джихад-мобилей» – бронированных «машин смерти», чья задача, даже под обстрелом, подобраться вплотную к цели и подорвать десятки килограммов взрывчатки, загруженной на борт. И узнают зачем сирийские военные разводят на передовых заставах… гусей!



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Источник: www.youtube.com