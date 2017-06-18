Главная » Видео, Вооруженные силы

«Военная приемка в Сирии. Полиция в Алеппо»

14:22. 18 июня 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой горячей точке планеты – в Сирии. В этот раз съёмочная группа отправляется на передовую, в Алеппо. Журналисты проедут по «дороге жизни» в бронекапсуле, где только на одном километре пути – десятки сожжённых и взорванных машин.

Зрители увидят, какими варварскими способами боевики уничтожали город и обстреливали мирное население, цеха по производству «джихад-мобилей» – бронированных «машин смерти», чья задача, даже под обстрелом, подобраться вплотную к цели и подорвать десятки килограммов взрывчатки, загруженной на борт. И узнают зачем сирийские военные разводят на передовых заставах… гусей!

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017
... Читайте также: Бойня на юге Сирии: «Аль-Каида»* бросается в наступление..., входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ. Среди ликвидированных террористов... со своими органами власти, дорожной полицией, налоговой системой, автомобильными номерами и...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июня 2017
... Источник: colonelcassad.livejournal.com «Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть 1» ... терроризмом лишь авиаударами, военной помощью, докторами и военной полицией. РИА Новости / ...наступление в той же провинции Алеппо, перебрасывать войска на центральные...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 декабря 2016
...тремя районами в Алеппо. 12:12 Алеппо: авиаудар ВВС Сирии прервал послание террористов... кадры изнутри Съемочная группа программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» продемонстрировала принцип ... школа, мечеть, детский сад, отдел полиции, а также около 3,5...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 октября 2016
... из Алеппо. 14:25 Операция в Сирии помогла выявить недочеты российской военной техники... время церемонии открытия единого дня приемки военной продукции. По словам Шойгу, ...с утра сохраняется спокойная обстановка. Полиция и сотрудники гражданской обороны готовы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>