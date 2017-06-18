Важнейший вопрос
15:48. 18 июня 2017 Просмотров - 43 2 коммент. Опубликовал: brahman
И в дополнение к http://colonelcassad.livejournal.com/348
В Литве не так давно прошел слет "непримиримой оппозиции", где также подчеркивалась необходимость декоммунизации России и сопутствующих люстраций, как сами знаете где.
«Россия хочет изменить мировой порядок и доминировать в мире. Для этого Москве требуется слабый Европейский союз. И мы с Россией фактически находимся в состоянии войны, потому что слабый ЕС означает и слабые страны Прибалтики», – заявила, например, депутат Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене.
Направленность самого «оппозиционного» форума (такие мероприятия проводятся с 2013-го) оказалась традиционной: как водится, обсуждались способы борьбы с «путинским режимом» и «российской пропагандой». Как сообщил МИД Литвы, «в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможным изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в РФ, прочим процессам, связанным с этими выборами». «Главная идея форума – это создавать, в данном случае уже поддерживать, площадку для обсуждения тех тем, которых оппозиция в России старается избегать. У тех, кто занимается оппозиционной деятельностью в России, существует иллюзия, что выборный процесс, хотя это и мимикрия, требует от них придерживаться определённых правил и не заходить на так называемую "запретную территорию". А здесь обсуждается всё: тема Крыма, Восточной Украины, тема в целом империалистической политики, которая стоит на пути России в нормальное цивилизованное государство», – откровенно рассказал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Как уверяет шахматист, на сей раз на форуме впервые стало более заметным число участников непосредственно из самой России, а не только эмигрантов. Это, по его мнению, является свидетельством того, что запрос на подобные мероприятия существует. «Обсуждаются очень важные вопросы, связанные с будущим России. И опять же, эти вопросы, по причине того, что могут отпугнуть людей, стоящих на прагматичных осторожных позициях, обычно выносятся за скобки. Здесь обсуждаются также вопросы люстрации. Это важнейший, на мой взгляд, вопрос, без которого построение в России правового государства невозможно», – уверен житель США Каспаров. Его единомышленникам не даёт покоя и тема «декоммунизации», по примеру уже проведённой на Украине и в самой Литве. В беседе с литовской прессой Гарри Каспаров заявил, что «построение нормального, цивилизованного государства в России на фундаменте коммунистического режима – это абсурд».
Странно, но тема СССР, во время жизни в котором скромный паренек из Баку некогда стал мировой знаменитостью, явно не даёт покоя нынешнему Гарри Кимовичу. «Попытка сказать, что прошлое – это прошлое, а будущее – это будущее, не получается. Потому что история, на самом деле, является важнейшим фундаментом. И отказ от обсуждения и осуждения преступлений коммунистического режима и понимание, что Россия несёт ответственность за них, очень важны. К сожалению, и через двадцать шесть лет после распада СССР внешняя политика России во многом находится под влиянием этого прошлого. Все это будет обсуждаться», – поведал Гарри Капаров.
http://www.stoletie.ru/politika/chto_nam
Это чтобы лучше было понятно, с кем именно РПЦЗ дует в одну дуду. Заходы идут с разных сторон, но суть вполне понятна. Не так важно, какие инструменты – либеральные или церковные используются, главное – достижение цели.
Власти пытаются ограничиваться в антикоммунизме анекдотом:
- Не ковыряйтесь в носу, детей не будет.
- Да я и не глубоко.
На практике, все это создает питательную почву для реализции подобных проектов (как это было во времена правления "Партии регионов" на Украине, которая при умеренной антикоммунистической риторике даже не стеснялась блокироваться с местными коммунистами), которые подпитываются из-за рубежа ("Мемориал", РПЦЗ, "Форум Свободной России", "Антикремлевский блок народов" и т.д. и т.п,) и где красной нитью среди основных задач стоит "декоммунизация России", хотя казалось бы СССР уже давно нет. Но как показывает пример Украины, декоммунизация влечет за собой не только переименования. Этот момент частично властями осознается, отсюда и недавние заявления на тему того, что не надо демонизировать Сталина в увязке этой демонизации с угрозами национальной безопасности страны. Но как показывает загороженный картонкой Мавзолей и унылое муссирование темы "миллионов расстрелянных лично Сталиным" в обнимку с Солженицыным, идеологическое нутро вступает в противоречие с вопросами борьбы с подрывной деятельностью из-за рубежа, что уже не раз проявлялось в публичной сфере, как это было с историей памятной доски союзнику Гитлера Маннергейму или ахинеи от Поклонской в адрес Мао Цзедуна.
Тот случай, когда страдания обещаны еще на стадии проекта.
PS. И да, чтоб не забыть. Ройзман пригласил на годовщину расстрела Романовых представителей британской королевской семьи. Это особенно забавно, с учетом того, что британское правительство фактически помешало бывшему царю с семьей покинуть страну (В мае 1917 года министерство иностранных дел Великобритании через своего посла Бьюкенена передало новому министру иностранных дел М. И. Терещенко, что «Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны» https://www.e-reading.club/chapter.php/1
Активность в этом направлении идет достаточно существенная. Основной посыл вполне прост – советский период должен быть вычеркнут, а нынешние власти – вслед за ним, как "порождение" СССР. А раз незамазанных членством в КПСС фактически среди руководства нет, то вот тут и нужен "варяг со стороны", чтобы наставить неразумную Россию на путь истинный. В крайней случае кто-то из иммигрантов подойдет, вроде Ходорковского.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Как известно из науки, есть такая тля везде,
Потирающая руки, при любой чужой беде;
За ночь город смыло ливнем, или рухнул самолет,
“Вот и ладненько, и дивно!” – у нее “душа” поет.
loading...
Айфон с подельникакми падлы редкостные, но ЭТИ вообще за гранью и глубже дна.