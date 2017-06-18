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Уметь молчать

09:37. 18 июня 2017 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал:



“Научился говорить – значит вырос. Научился молчать – значит поумнел.”

Большая часть времени современных людей, особенно жителей больших городов, проходит в окружении шумов и различных звуков. Уличный шум, новости по телевидению и радио, музыка (которую зачастую и музыкой-то назвать можно с большой натяжкой ), бесконечная телефонная болтовня (чаще всего ни о чем sad ) окружающих на улице, в транспорте и пр. создает ощущение, что люди просто боятся тишины, бояться остаться наедине с самим собой. Порой кажется, что многие общаются просто ради общения как такового только для того, чтобы ощущать себя приобщенным к социуму. Неважно, с кем говорит человек и о чем. Главное, что он разговаривает.

Одна знакомая при встрече начинает пересказывать одно и то же – совершенно незначительные и неинтересные факты с мельчайшими подробностями в цикле, по многу раз, не замолкая ни на минуту и практически не давая никому раскрыть рот. Через некоторое время голова начинает идти кругом.

Может возникнуть вопрос: а что в этом такого? Ну болтает, ну и что? Можно просто пропускать ее болтовню мимо ушей. Но дело в том, что пустая болтовня не просто досаждает окружающим. Попусту болтая, человек тратит очень много энергии. Пересуды, сплетни, критика, которые в основном являются главной темой пустой болтовни, – все это сопровождается негативными эмоциями, которые ослабляют всех собеседников, не говоря уже о том, что поддерживать такой разговор – дурной тон. Как много глупостей произносится просто в силу привычки говорить, сколько навязывается непрошеных советов, как много выдается секретов, как своих, так и чужих, о чем потом сожалеется. Языковое недержание наносит большой вред: может провоцировать конфликты, настраивать людей друг против друга, разрушать семьи, порой даже разрушать жизни…. Болтливый человек нередко отталкивает от себя окружающих: ведь пустые разговоры очень утомляют и раздражают; болтун зачастую имеет репутацию сплетника.

Известный французский философ, математик и физик VXII века Блез Паскаль говорил:

«Все несчастья человека начинаются с того, что он не способен оставаться один в тишине. Посмотрите, какая тишина царит в природе, — трава и деревья растут в молчании. Посмотрите, как молчаливо движутся солнце, луна и звезды… Только в тишине мы можем прикоснуться к своим душам.»

Душевный покой человека во многом зависит от того, способен ли он оставаться наедине с самим собой и сколько времени он проводит в тишине. Оставшись наедине с собой, можно привести в порядок мысли, разобраться с чувствами, понять истинные желания. Самые важные и сокровенные мысли и чувства рождаются в тишине, во время паузы. Тогда как разговоры ни о чем – пустая трата энергии и времени.

Не случайно на Востоке говорят:

«Слово— серебро, а молчание — золото. Не сказавший пожалеет единожды, сказавший — тысячу раз.»

Особенно ценно молчание, когда оно осознанно. Тогда оно именно золото.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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