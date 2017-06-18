Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2017

Украинская армия 12 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Раевка, Сокольники, Веселенькое, Обозное.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе

79-я аэромобильная бригада в ходе боев на Донбассе

Предыдущие материалы цикла:

Продолжаю публиковать цикл материалов посвященных частям ВСУ и карательным формированиям, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.Продолжение цикла публикаций посвященных украинским военизированным формированиям и частям ВСУ принимавших участия в боях на Донбассе. На этот раз хотелось бы рассказать о наиболее неудачливом соединении аэромобильных ВСУ, разгромленному еще в первые месяцы конфликта.79-я аэромобильная бригада по факту потеряла боеспособность еще в начале августа 2014 года, будучи разгромленной в так называемом Южном котле, где понесла огромные потери в личном составе и технике. Однако, по официальным данным, потери бригады с начала конфликта по март 2017 года составили, внимание, всего 60(!) человек убитыми. На примере 79 ОАМБр можно проследить динамику занижения потерь ВСУ в ходе так называемой АТО. Но обо всем по порядку.После распада Советского Союза бригада была передана под юрисдикцию Украины, как 40 отдельная аэромобильная бригада. В 1995 году 40 оаэмбр была передислоцирована из пгт. Большая Корениха в г. Николаев.В конце 1990-х годов полк был переименован в 79-й отдельный аэромобильный полк.1 июля 2007 года на базе полка, усиленного 11-м отдельным вертолётным полком, в порядке эксперимента была сформирована 79-я отдельная аэромобильная бригада. Впрочем, вертолетное соединение полком было только по названию, так как к 2014 насчитывало от 5 до 10 боеготовых вертолетов Ми-24 и Ми-8. Военнослужащие бригады совершали прыжки с парашютом исключительно с вертолетов. Часть личного состава бригады принимала участие в миротворческих операциях в Косово, Ираке, Конго и Сьера-Леоне. В 2010 офицеров бригады обучали сотрудники американских ЧВК.1-й аэромобильный батальон2-й аэромобильный батальон88-й отдельный аэромобильный батальон, дислоцированный в городе Болград Одесской области. Фактически батальон в основном занимался строительством объектов, по сути являясь стройбатом, иногда совершавшим прыжки с парашютом.гаубичный артиллерийский дивизион (гаубицы Д-30)зенитная ракетная батареяразведывательная ротаинженерно-саперная ротарота РХБ защитыполевой узел связи (рота связи)рота материального обеспечениярота десантного обеспеченияремонтная ротаполковой медицинский пунктуправление бригадыБригада была просто отвратительно оснащена техникой. БТР-80 имелись только на вооружении первого батальона, остальной личный состав перемещался на грузовиках. Общая численность бронетранспортеров составляла около 50(!) машин на бригаду.Командовал бригадой полковник ШандарВ начале марта 2014 года военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту на границе с Крымом.В зону так называемой АТО бригада отправилась только 18 мая 2014 года, изначально дислоцировалась в Курахово, в последствии была переброшена под Славянск, где 3 июня понесла первую потерю. 12 июня соединение вступило в свой первый бой, когда в районе Степановки в засаду попала колонна снабжения ВСУ, которую охраняли бойцы 79-й бригады. 2 аэромобильников погибли, еще свыше 20 получили ранение. В тот же день произошел другой неприятный для ВСУ случай. Находясь в тылу у ополчения попала в окружение и сдалась в плен разведгруппа 1 батальона 79-й ОАМБр. В плену оказались 8 «разведчиков». Уже в тот период цифры потерь бригады стали вызывать сомнение. Так на 25 июня в бригаде числилось всего 3 человека убитыми, однако председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук сообщил, что с начала боевых действий в зоне АТО ранены 55 военнослужащих бригады. Такое соотношение убитых и раненных выглядит весьма странным и наводит на мысли о занижении безвозвратных потерь как минимум в три раза. 4 июля бригада потеряла под Славянском еще 2 бойцов.После падения Славянска бригада приняла участие в роковом для ВСУ наступлении вдоль российской границы. 11 июля 2014 года 1-й батальон бригады и гаубичный дивизион в районе н.п. Зеленополье, находясь во время ночной стоянки в батальонном лагере 24-й механизированной бригады, попали под огневой налёт из РСЗО «Град», утратив часть техники. Под огнём оказался и штаб 1-го батальона, погибло не менее 9 солдат из состава 1-го батальона бригады. Потери личного состава артдивизиона не известны – как минимум, было утрачено не менее 3 единиц Д-30. 13 июля бригада потеряла еще двоих бойцов под Краснодоном.Вскоре коммуникации группировки украинских войск в южной кишке были перерезаны ополчением, после чего для окруженных частей ВСУ начался настоящий ад. Блокированные уничтожались артиллерийским огнем, попытки наладить снабжение по воздуху провалились в следствии эффективного противодействия ПВО ополчения. Официально потери бригады в ходе сражения в Южном котле составили 21 человек убитыми, включая потери под Зеленопольем. Фактически цифры потерь были на порядок выше. Только 21 июля прорвавшаяся из окружения колонна вывезла 75 раненных аэромобильников. Заместитель командира отдельной 55-й артиллерийской бригады полковник Владимир Рябоконь заявлял в последствии, что каждый день гибло от 20 до 30 бойцов 79-й ОАМБр, осуществлявших охрану позиций артиллерии. Артиллерийский дивизион бригады был фактически уничтожен, минимум 7 орудий были ликвидированы артиллерийским огнем, еще минимум 2 достались ополчению в качестве трофеев. После выхода из окружения в бригаде имелось всего одно боеспособное орудие Д-30.4 августа 2014 был убит заместитель командира 2 батальона майор Кривоносов. Несмотря на попытки командования ВСУ скрыть масштабы произошедшей катастрофы, родственники окруженных были в курсе происходящих событий. Начались акции с требованием оказать помощь окруженным. Доходило даже до перекрытия трасс. В начале августа 2014 остатки бригады сумели-таки вырваться из окружения, однако соединение полностью потеряло боеспособность. Из примерно 1200 военнослужащих соединения к своим вышли 369. Хирург бригады подтверждал факт того, что в ходе боев в котле бригада потеряла до 1000 человек убитыми и раненными. Общие потери как группировки ВСУ в Южном котле в целом, так и 79-й бригады в частности, остаются неизвестными. Командование ВСУ просто наложило табу на упоминания о судьбе тысяч своих солдат, ставших жертвой некомпетентности командования.После выхода из окружения остатки бригады были выведены в ППД в Николаев. Бригаде был придан так называемый добровольческий батальон «Феникс», фактически не находившийся в структуре бригады. После Иловайской катастрофы командование ВСУ перебросило остатки соединения под Мариуполь. С тех пор Южный фронт стал ключевым театром боевых действий соединения. 4 сентября под артиллерийский удар попал командный пункт бригады, причем получил ранение даже комбриг. В этот период бригаду усиленно накачивали бронетехникой, причем 10 БТР-80 передали даже из президентского полка. Батальон «Феникс», ставший 3-м батальоном получил на вооружение устаревшие БТР-70.В конце сентября 2014 первый батальон 79-ОАМБр был переброшен на территорию донецкого аэропорта. Уже 28 сентября аэромобильники понесли крупные потери-танк ВСН уничтожил два БТР-80, погибло как минимум 9 военнослужащих. В тот же день бригада потеряла боевую машину РХМ-4, сделанную на базе БТР-80.1 аэромобильный батальон воевал в аэропорту до ноября 2014, потеряв при этом, по официальным данным 19 человек убитыми. Эти данные также выглядят сомнительными, так как 19 октября заместитель командира бригады заявил о гибели 8 бойцов, хотя в официальном списке погибших военнослужащих 79-й ОАМБр в этот день #потерьнет . Кроме того за этот период на территории ДАПа бригада потеряла 6 единиц бронетехники.В ноябре 2014 в состав бригады вместо уничтоженного гаубичного артиллерийского дивизиона в состав бригады был включен гаубично-самоходный дивизион, оснащенный САУ 2С1 «Гвоздика»Вывод соединения из нового терминала в ноябре 2014 спас бригаду от январского разгрома. Однако сводное подразделение 79-ОАМБр использовалось при попытках прорыва к осажденным киборгам, потеряв при этом, по официальным данным 4 человек убитыми. Кроме того, в ходе боев были уничтожены еще 3 бронетранспортера бригады, две машины достались ополчению в качестве трофеев. Цифры потерь в технике вновь ставят под сомнения правдивость потерь в живой силе.В феврале 2015 первый батальон бригады был переброшен под Логвиново, где также использовался в качестве пожарной команды при попытках разблокировать Дебальцевский котел. По официальным данным, неудачные попытки прорыва стоили жизни всего двум аэромобильникам . Потери в технике составили 2 единицы уничтожены, еще 3 захвачены ВСН в качестве трофеев. В конце февраля батальон был выведен с линии соприкосновения в ППД. На тот момент из 35 БТРов в строю оставались всего 10. #Потерьнет 3 батальон «Феникс» с января 2015 принимал участие в боях на мариупольском направлении. Он принял активное участие в так называемом «Наступлении Турчинова», имевшего целью захват Новоазовска, которое впрочем было остановлено огнем артиллерии ВСН. После провала операции, бригада в течении полугода вела позиционные бои под Широкино.После заключения вторых минских соглашений бригаду принялись вновь усиленно насыщать бронетехникой. Соединение получило даже чудо британского танкостроения, бронеавтомобили AT105 «Саксон» , в количестве целых 3-х единиц. Кроме того бригаде досталось большое количество МТ-ЛБ.Весной 2016 79-ОАМБр действовала на непривычном для нее участке фронта под Марьинкой, где произошел, пожалуй, последний на данный момент интересный боевой эпизод с ее участием. 27 апреля по официальной версии в результате пожара в боксах были уничтожены сразу 6 МТ-ЛБ бригады, а также 2 БТР-70. Однако на самом деле ситуация была намного интересней. Уничтожение техники произошло в результате определенного эксперимента с применением интересного комплекса, разработанного местными шахтерами, рассказывать о котором пока не пришло время. Потерь среди личного состава при очередном подрыве кондиционеров по официальным данным как всегда не было.Осенью 2016 года бригада была переименована в 79-ю десантно-штурмовую бригаду. 88-й батальон был выведен из состава соединения, и стал основой для формирования новой 45-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Оргштатные мероприятия подобного рода привели к серьезному ослаблению потенциала не только 79-й ОДШБр , лишившуюся боеспособного и обстрелянного подразделения, но и ВСУ в целом, которые, будучи не в силах достойно оснастить имеющиеся подразделения, распыляют свои немногочисленные ресурсы на оснащение вновь сформированных.В данный момент бригада продолжает принимать участие в так называемой АТО, так в ходе зимних боев под Авдеевкой 2017 года были сведения о гибели бойцов соединения на этом участке фронта.Подводя итоги участия 79-й бригады в ходе войны на Донбассе, можно заключить следующее. Бригада приняла участие лишь в одной крупной боевой операции, закончившейся ее полным разгромом в Южном котле, после чего принимала ограниченное участие в боевых действиях. Цифры фактических потерь соединения вероятно в разы превышают официально заявленные. Впрочем, сложно было ожидать от соединения аэромобильных войск, фактически не оснащенного бронетехникой, перевозящего личный состав на грузовиках, и подчиненного не компетентному командованию, фактически бросившему своих солдат в окружении. https://vk.com/military_politik?w=wall-1 40312885_10535 – цинк1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/320 5583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/324 0562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/324 3261.html 4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/325 4314.html 5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/335 4220.html 6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/336 6344.html 7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/336 7498.html 8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/338 1187.html 9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/341 6552.html

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ВСУ применили РСЗО по Старой Ласпе. 17.06.2017

Авторская съемка военкоров команды News Front

Фронтовой поселок Старая Ласпа, который находится в шести километрах от линии соприкосновения, вторые сутки под огнем ВСУ. Применялась ствольная артиллерия, РСЗО.

«Это было где-то 4:00. Мы спали, но в 4:10 обычно я просыпаюсь. Хорошо, что я в это время не вышла на улицу. Проснулась от того, что меня подкинуло на кровати. Не могли выйти, не получалось открыть дверь. Муж через окно выбрался на улицу и только тогда открыл дверь. Мы когда увидели, что творится на улице, ужаснулись. Здесь никакие нервы и сердце не выдержат», — сказала жительница поселка.

Отметим, что в поселке Старая Ласпа нет ни одного военнослужащего ДНР. Украинские боевики целенаправленно открывают огонь по жилым массивам населенного пункта.

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Привет с “украинских позиций”

Репортаж с "позиций ВСУ" на Светлодарской дуге.Плюс ситуация на линии соприкосновения за 16-17 июня.Плюс вывоз уничтоженной техники с Донбасса. Колонна под Харьковом. Видно уничтоженные РСЗО.Плюс вышел документальный фильм посвященный обороне Луганска в 2014 году. Ниже трейлер. Как будет полная версия, выложу отдельно.

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Украинские военные выдают свои внутренние разборки за обстрелы НМ ЛНР — Марочко

Подразделения ВСУ, устроившие 15 июня в Счастье вооруженные разборки за передел сфер влияния, выдали их за обстрелы со стороны Народной милиции ЛНР. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Андрей Марочко

«В украинских СМИ очередной раз появилась информация о том, что подразделения Народной милиции ЛНР обстреляли населенный пункт Счастье. Хочу заверить, что это ложь. Причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения», — рассказал он.

Также, по словам Марочко, украинские силовики целенаправленно обстреливают подконтрольные Киеву населенные пункты, чтобы обвинить в этом Народные Республики.

В качестве примера он привел обстрел 15 июня Золотого, в результате которого были разрушены дома и хозпостройки.

«Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования ситуации на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для ее дестабилизации, тем самым пытаясь отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем», — считает Марочко.

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 17 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Киевские боевики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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ВСУ открыли огонь по Ясиноватой, повреждено здание интерната

Здание интерната для детей в городе Ясиноватая повреждено в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил РИА Новости представитель администрации города. «Примерно в 19.30 было попадание мины на территорию интерната для детей, больных сколиозом. К счастью, никто не пострадал. В момент обстрела на территории находились три человека. Детей не было. Повреждено остекление», — сказал представитель администрации. Также в мэрии добавили, что незадолго до обстрела на центральной площади Ясиноватой были замечены беспилотные летательные аппараты ВСУ. В это время в городе проходил праздник, посвященный дню медицинского работника. Власти приняли решение остановить мероприятие. Читайте также: Пьяный военнослужащий ВСУ устроил кровавую бойню, расстреляв своих сослуживцев

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