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Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2017

09:24. 18 июня 2017 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:

В КНДР назвали действия США в Сирии террористическими

В КНДР назвали действия США в Сирии террористическими

Действия США в Сирии являются «терроризмом под эгидой государства» и препятствуют шагам сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны, говорится в обнародованном в воскресенье комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Коалиция под руководством США действует в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт и идет борьба с запрещенной в РФ и других странах террористической группировки «Исламское государство», без согласия законного правительства страны.

«Из-за террористических действий под эгидой (государства) США на пути сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны лежит камень преткновения, а ракеты и бомбы янки убивают невинных жителей в разных частях света», — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.

«Военные действия США в Сирии с каждым днем становятся все более возмутительными», — подчеркивается в комментарии.

По мнению ЦТАК, именно США, которые являются «ключевым элементом международного терроризма», «разрушают мир и безопасность в мире».

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Блицкриг: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ 14 поселков за день, и 1300 км² на пути к Ракке за 2 недели (ФОТО, КАРТА)

Блицкриг: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ 14 поселков за день, и 1300 км² на пути к Ракке за 2 недели (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Сирийская армия в субботу возобновила свое наступление на ИГИЛ в западной части провинции Ракка, нацелившись на ряд поселков и холмов, расположенных непосредственно к западу от нефтяных месторождений Таура и Суфьян.

Во главе с отрядами штурмовой дивизии «Тигр» и при поддержке ВКС России САА продвинулась на запад от недавно освобожденных нефтяных месторождений Суфьян вдоль шоссе Саламия — Ракка.

Наступление Сирийской армии было успешным, и армейцы освободили от террористов 14 населенных пунктов: Мадафай Авиджан, Аль-Букхмис, Бир-Аль-Сидран, Радж Аль-Хара, Ахо Хадлях, Хадж Мафди, Бир-Аль-Адад, Бир Абу Аль-Синабил, Бир-Аль-Амала, Тал Раджм Аль-Амала, Масакен Аль-Таура, Бир-Аль-Джа’ф, Бир Мусса Аль-Мохандес, Бир Абу Хамат.

Таким образом с 5-го по 17 июня войска освободили 1300 квадратных километров территории.

Вооруженные силы САР в настоящее время расширяют зону безопасности в районе Ханасера, чтобы полностью защитить свой единственный маршрут поставок в провинцию Алеппо.

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* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.

Блицкриг: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ 14 поселков за день, и 1300 км² на пути к Ракке за 2 недели (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Блицкриг: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ 14 поселков за день, и 1300 км² на пути к Ракке за 2 недели (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Блицкриг: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ 14 поселков за день, и 1300 км² на пути к Ракке за 2 недели (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

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Сирия близка к окончательной победе над терроризмом, несмотря на его поддержку со стороны США, ЕC и стран Залива, — шейх Набиль Каук

Сирия близка к окончательной победе над терроризмом, несмотря на его поддержку со стороны США, ЕC и стран Залива, — шейх Набиль Каук | Русская весна

Сирия близка к окончательной победе над терроризмом, с таким заявлением выступил один из лидеров «Хезболлы», чьи бойцы принимают очень активное участие в сирийской войне.

Член руководства ливанской партии «Хезболла» шейх Набиль Каук заявил, что в борьбе с терроризмом Сирия и ось сопротивления (Иран, САР, ливанское сопротивление, — прим. РВ) достигли значительного прогресса и близки к окончательной победе, несмотря на поддержку террористов из США, стран Залива и Европы, передает агентство SANA.

В выступлении, прозвучавшем в субботу, Каук вновь подчеркнул, что бандформирования в Сирии и Ираке являются продуктом саудовской идеологии ваххабизма, которая питает, поддерживает и способствует экспортированию терроризма и экстремизма во все части мира. Также, по его словам, дистанцируясь от сопротивления и продолжая агрессивную войну в Йемене, террористические группировки принимают цели Израиля в регионе.

Как сообщала «Русская Весна», тысячи бойцов ливанской «Хезболлы» принимают самое активное участие в боях с бандформированиями на разных фронтах Сирийской Арабской Республики. 

Член руководства «Хезболлы» подчеркнул, что Ливан, его смелый народ, армия и сопротивление решительно противостоят терроризму во всех его формах.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Штурм Ракки: Американцы под огнем ИГИЛ*

Это уже далеко не первый случай санитарных потерь у американской армии в этом регионе. Помимо увеличивающегося числа раненых Пентагон несет и безвозвратные потери, так, известно, что в конце мая в Ракке был убит американский военный. Пехотинец Итан Мерфи из отряда «Браво», 1-й батальон, 75-я бригада

«В отличие от Мосула, где силы США развернули множество сложных технических и оборонительных систем, штабы США на местах в Ракке работают со значительно меньшим количеством ресурсов и имеют ограниченную способность защищаться от небольших, малозаметных летательных аппаратов», — сообщает «Вашингтон Пост».
Битва за Ракку начинает сильно напоминать Мосул-2, вопреки победным реляциям командования коалиции США и курдского руководства, ежедневно выпускающих официальные релизы о своих успехах.

Боевики ИГИЛ* оказывают ожесточенное сопротивление, на их сторону становятся местные жители мусульмане-сунниты, отвергающие саму мысль, что их землю могут захватить чуждые им курды, которых, к тому же, еще и обвиняют в преступлениях против мирного населения. Террористы контратакуют, посылают смертников на наполненных взрывчаткой автомобилях. Кроме того, снайперы и операторы ПТРК ИГИЛ развернули настоящую охоту на наступающие «Сирийские демократические силы» (SDF).

Стало известно, что американские военнослужащие были серьезно ранены в результате атаки смертника в районе Аль-Сина к востоку от города Ракка.

А в пятницу на базе 93-й бригады SDF в районе н.п. Айн Исса в пров. Ракка прогремел мощный взрыв, был убит один из командиров курдских YPG, неизвестное количество бойцов были убиты и получили ранения.

* запрещено РФ

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Метки: главное, компиляция
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