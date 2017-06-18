Россия восстанавливает лучшее из советского наследия (Время-вперёд! #248)

Постепенно Россия восстанавливает лучшее из советского наследия и продолжает создавать новые фабрики, заводы и технику. То, что деградировало и разваливалось десятилетиями, сегодня воссоздаётся на новой технологической основе. Но главное наше достояние – это люди. В этом выпуске, наверное, одна из самых поразительных историй рубрики «Время Человека» за всё время существования проекта.



0:15 Время развития

1:51 Время производства

3:45 Время космоса

4:40 Время техники

6:15 Время экспорта

7:20 Время Человека

8:55 Послесловие



Приятного просмотра!



Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/QVneR0afn2c



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Источник: www.youtube.com