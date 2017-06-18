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Россия восстанавливает лучшее из советского наследия (Время-вперёд! #248)

17:10. 18 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Постепенно Россия восстанавливает лучшее из советского наследия и продолжает создавать новые фабрики, заводы и технику. То, что деградировало и разваливалось десятилетиями, сегодня воссоздаётся на новой технологической основе. Но главное наше достояние – это люди. В этом выпуске, наверное, одна из самых поразительных историй рубрики «Время Человека» за всё время существования проекта.

0:15 Время развития
1:51 Время производства
3:45 Время космоса
4:40 Время техники
6:15 Время экспорта
7:20 Время Человека
8:55 Послесловие

Приятного просмотра!

Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/QVneR0afn2c

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Источник: www.youtube.com

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