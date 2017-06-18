Протоиерей Андрей Ткачев: о чем скорбит душа

О НЕХВАТКЕ БОГАСвятой Николай Сербский в одном из своих чудесных творений под названием «Моление на озере» говорит Богу в молитве:«О, Любовь моя, слишком много Тебя, поэтому люди в Тебя не верят».И дальше он объясняет, что он имеет в виду.Он говорит, что рыба живет в воде и не видит воды. Воду видит тот, кто стоит над водой, а не тот, кто живет в воде. Люди в воздухе живут, но они о воздухе не думают, пока его не станет мало. Поднимаясь в горы, например, или заболев астмой, или попав в загазованное помещение ты начинаешь ощущать нехватку кислорода, воздуха, а при избытке кто из нас думает о воздухе? Никто, потому что его много.Кто из нас думает о земле, которую топчет? Никто, просто топчет. Вот поэтому мы не думаем о Боге, потому что Его много.«Слишком много Тебя, Любовь моя, поэтому не замечают Тебя люди».Вот когда будет мало Тебя, вот тогда они завоют и укусят языки, и поцарапают своими ногтями свою кожу на своем лице, и начнут кричать: «где Ты, где Ты, мало Тебя, ты скверный, злой». Это в лучшем случае. Потому что некоторые будут кричать, что Ты виноват и махать кулаками, когда Бога будет мало. Когда Бога мало, тогда жарко молятся люди Богу, когда чувствуют, что Его мало.Иногда очень жарко молятся на больничной койке перед смертью в хосписе или перед ножом хирурга на операционном столе еще до того, как глаза закатились от хлороформа. Когда тебе дышит в затылок дыхание твоего врага, когда Бога мало и много зла, вот тогда противный человек начинает сильно молиться. А раньше? А зачем совесть? А зачем Священное Писание? Зачем Святая Церковь, а звезды над головой, смеющиеся дети? Зачем теплый хлеб на столе – это что, про Бога ничего не говорит?Говорит, но «Слишком много Тебя, Любовь моя, поэтому не замечают Тебя люди». Глубоко в сердце воткните себе эту мысль и походите с ней. Потому что люди позволяют себе великое свинство – не замечать вокруг себя Бога, которого слишком много и Он везде, а мы думаем, о чем хочешь, только не о Нём. Иногда Он делает так, что Его становится мало. Когда в городе пьют мочу, едят голубиный помет, о чем пишется подробно в Библейских Книгах Царств, тогда люди жарко молятся, но бывает поздно.Если Бога станет мало, не факт, что Его опять станет много. Он может навсегда отвернуться от людей, поэтому узнайте Бога, когда Его много, когда Он везде, когда ты жив, здоров, весел, у тебя есть друзья, хлеб сегодня и деньги на хлеб завтра, у тебя есть Церковь, работа, облако над головой и птичка чирикает. Познайте Бога сегодня. опубликовано

Источник: nashaplaneta.su