Мотивация избирателей в предвыборной кампании

Задача любой избирательной кампании — набрать как можно большее число голосов. Проблема любой избирательной кампании — конкурирующие стороны. Среда, в которой ведётся борьба за голоса, — общество, множество людей, так или иначе подчиняющихся универсальным принципам и закономерностям, зная которые, можно получить преимущество в конкурентной борьбе за голоса избирателей.Основная фундаментальная закономерность, справедливая для любых систем, будь то лесной луг, песочница или человеческое общество, — наличие и взаимодействие среды системы и её главной сути. Суть системы всегда непроявленная, невидимая, но проявляемая посредством организации — установления определённого порядка в среде. Среда — плотное явление, позволяющее сути одеться в плоть. Так смысл одевается в слова, намерения — в действия, деятельность — в компанию, компания — в общество. Из среды берутся составляющие для проявления порядка, который потенциально несёт в себе суть. Если в среде какое-то время поддерживать определённый порядок, он становится системой.Прежде чем понять подход, который поможет набрать больше голосов в избирательной кампании, хорошо знать, на какие группы избирателей делится электорат в зависимости от мотивации людей. Для этого рассмотрим саму природу человека.Сам человек уже представляет собой систему, организованную силами Природы и содержащую в себе:Пять ведущих состояний;Пять функциональных центров;Пять органов чувств;Пять объектов чувств;Пять сред окружающего мира.Таб. 1. Человек как природная системаЧисло и последовательность строк в таблице не случайно, а определяется числом чувств человека и плотностью сред, которые воспринимают чувства, от самой абстрактной — «Пространства», до самой твёрдой — «Земли».Слух — самое высокое чувство, раскрывающееся куполом пространства вокруг человека и дающее ему состояние свободы.Осязание — самое разнонаправленное чувство, дающее ощущение изменений вокруг, событий и состояние интереса к чему-то новому, знание происходящего.Зрение — самое однонаправленное, до остороты и пронзительности, чувство, дающее ощущение проникновения и получения какой-то личной силы, позволяющей занять своё положение среди других личностей.Вкус — самое неопределённое, размытое и обволакивающее чувство, дающее состояние успокоения, комфорта и удовольствия.Обоняние — самое низкое чувство, воспринимающее что-то самое внешнее и твёрдое — объект. Наибольший объект вовне — это земля под ногами, дающая человеку состояние безопасности. Всё твёрдое во внешнем мире воспринимается человеком как надёжное, само по себе безопасное и в больших количествах гарантирующее безопасность во времени.Каждое состояние человека — это нечто высшее, от него не зависящее. Оно ведёт человека в его мышлении, решениях и действиях. Поэтому основные состояния можно назвать ведущими и мотивирующими. Подобно тому, как любая Суть стремится быть единственным источником своего уникального порядка в окружении, каждое Состояние, будучи ведущей силой, также старается быть единственным для соответствующего человека.Исходя из возможных ведущих состояний, в любом обществе можно выделить пять типов людей:«Свободные» — стремятся от ограничений к освобождению из границ внешних условий жизни;«Разумные» — стремятся от невежества к знанию;«Амбициозные» — стремятся от статуса ведомого к статусу ведущего;«Комфортные» — стремятся от дискомфорта к удовольствиям;«Осторожные» — стремятся от страха к безопасности.Заранее зная ведущие состояния, а значит и мотивации членов общества, избирательную кампанию можно выстроить системно, в максимальном соответствии с самыми глубинными побуждениями и мотивами необходимой целевой аудитории.В количественном выражении элементов системы всегда действует принцип: «Менее организованных элементов системы всегда больше, чем более организованных».Если мы перенесём этот принцип на общество, то верным будет утверждение, что в любом обществе больше всего людей, готовых пожертвовать своим благополучием, достоинством, знанием и свободой ради безопасности. Меньше всего людей, готовых пожертвовать всем ради духовного роста и освобождения. Таких людей — единицы, их называли святыми, от слова «свет». Людей, живущих инстинктивным страхом, — большинство, множество, Тьма. Тьма количественно всегда больше, чем Свет, чей источник единственен — из точки — единица. Поэтому в любом сообществе Тьму представляет большинство, а Свет — меньшинство.Математически соотношение типов людей во всём населении можно представить следующим образом:Большинство от 100% населения — не менее 51% — мотивированы инстинктами — состоянием Безопасности.Большинство из оставшихся — не менее 25% населения — мотивированы желаниями — состоянием Удовольствия.Большинство из оставшихся — не менее 13% населения — мотивированы амбициями — состоянием Власти.Большинство из оставшихся — не менее 7% населения — мотивированы внутренним развитием — состоянием Знания.Большинство из оставшихся — не менее 4% населения — мотивированы духовным ростом — состоянием Свободы.В соответствии с пятью средами и пятью состояниями, обозначим пять способов донесения политической программы до избирателей:«Просвещение»«Конференции»«Митинги»«Празднования»«Обещания»«Просвещение» — Разработка и представление образовательной программы, в основе которой лежит идея Высшей цели и описание пути к ней как для отдельных людей, так и для всей страны в целом. Программа отдаёт приоритет пробуждению в народе стремления освободиться от существующих ограничивающих условий и открытию перспективы развития в направлении Высшей цели, допуская при этом возможность пожертвовать безопасностью и комфортом и принимая необходимость строгой иерархии и пересмотра неверных представлений.«Конференции» — Привлечение экспертов и учёных международного уровня для оценки системности или порядка существующего законодательства, а также для разработки более совершенной и современной законодательной системы. Программа направлена на повышение интеллектуального потенциала и самосознания народа.«Митинги» — Призывы к изменению отдельных существующих недемократичных законов. Программа нацелена на повышение самооценки и активности масс в управлении страной.«Празднование» — Акции по благоустройству, развлекательные мероприятия и празднования. Программа направлена на то, чтобы дать людям вкус радости и удовольствия от жизни в данной стране и ориентирована на повышение благосостояния народа.«Обещания» — Уверенные и твёрдые обещания разобраться и навести порядок. Программа предназначена успокоить страх людей.В соответствии с предлагаемым систематическим подходом выделим также пять видов политических партий и дадим им условные названия в соответствии с их мотивами:Партия «Вера» — направлена на развитие культуры народа.Партия «Разум» — направлена на развитие науки и самосознания народа.Партия «Достоинство» — направлена на сплочённость страны и всех структур общества.Партия «Благополучие» — направлена на повышение благосостояния страны и её граждан.Партия «Независимость» — направлена на полный контроль и обеспечение безопасности всей страны и отдельных её граждан.Таб. 2. Корреляция между мотивацией, способом донесения и численностью электоратаОсновываясь на сказанном выше, можно сделать следующие выводы, которые рекомендуется учитывать при построении избирательных кампаний в обществе, где культивируются принципы демократии — власть большинства над меньшинством:1. Для получения как можно большего количества голосов необходимо и достаточно делать акцент на том, что данная программа оградит людей от потенциальной опасности, гарантирует общественную и личную безопасность. Ради своей безопасности большинство избирателей готовы пожертвовать комфортом, возможностями участвовать в управлении, больше знать и быть свободными. Они будут стремиться отдать свои голоса той политической партии, которая защитит их от страха. Для этого политическая программа должна нести в себе уверенные обещания того, что порядок в стране будет гарантирован.Если усилия такой кампании сконцентрируются именно на общественной и личной безопасности и не будут распыляться на что-либо другое, вероятность победы на выборах — более 50%.2. Если кандидат отдаёт приоритет улучшению благосостояния и повышению комфорта избирателей, свою программу ему нужно основывать на экономических показателях и выкладках. Демонстрируя через празднования и угощения народа свою способность улучшать благосостояние, — как бы давая попробовать на вкус, как это будет при его правлении, — он привлечёт около 25% избирателей. Если при этом он включит в свою программу ещё и обещания порядка и безопасности, вероятность его победы на выборах приблизится к 76%.3. Если программа кандидата будет направлена на гарантирование прав народа на активное участие в управлении страной и покажет простую механику реализации этого, вероятность его победы на выборах составит около 13%.Добавив в программу ещё и реальные экономические меры по улучшению благосостояния, основанные на праве народа активно влиять на управление страной, кандидат повысит вероятность своей победы на выборах до 48%.Однако, активное участие большинства в управлении страной возможно только в стабильное мирное время в условиях промышленного роста и в отсутствие политической, экономической или физической угрозы. Поэтому такая программа становится неэффективной при возникновении малейшей внешней угрозы, то есть в периоды, когда требуется повышенная централизация, а не децентрализация власти. Как следствие, такому типу политических программ трудно привлечь голоса избирателей, опасающихся за свою безопасность.4. Если предыдущие три типа возможных программ кандидатов опираются на большинство, его инстинкты, желания и амбиции, то четвёртый тип программы основан на системном подходе к законодательству и организации государственной системы. Быть привлечённым такой программой и понять её способен далеко не каждый избиратель, а только порядка 7% от общего количества.Одновременно с этим, такому кандидату будет затруднительно получить большее число голосов за счёт более низких уровней избирателей. Разумный подход не подразумевает привлечение к управлению страной самой инертной и неспособной к разумным решениям части населения. Соответственно, победа такого кандидата и его программы на выборах в обществе, где решения принимаются на основании большинства, практически невозможна.5. Пятый тип избирательной программы, направленный на освобождение от условий, ограничивающих развитие, имеет право на существование, но его победа на выборах исключена. В демократическом государстве не может быть официально признана идея единственного Высшего, кроме самой идеи демократии, так как общество основано на равенстве всех возможных вероисповеданий и идеологий, не принимая ни одну из них за главную.

Источник: nashaplaneta.su