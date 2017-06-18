Главная » Актуально, События

Крым: юное пополнение российского флота получило погоны и кортики

19:50. 18 июня 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

anons

Сегодня в Крыму, в городе Севастополь, прошла торжественная церемония: выпускникам Нахимовского училища командование Черноморского флота вручило погоны и кортики. Молодые офицеры и мичманы получили путевку в жизнь. Небольшой отпуск, свидание с родными, и вперед, к новым берегам.

45 офицеров и 56 мичманов отправятся для прохождения службы в разные концы нашей страны: к берегам Камчатки и на Каспий, а кто-то останется в Крыму. Службу на гвардейском ракетном крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота, многие из них считают большой удачей. Этот выпуск стал крупнейшим с 2014 года. Нахимовское училище тогда буквально возродилось к жизни. Что и говорить, учиться здесь престижно.

snimok-krym

Церемония началась с общего построения личного состава, вынесения государственного флага России и боевого знамени Нахимовского училища, возложения венков к мемориалу погибших во время Великой отечественной войны преподавателей и курсантов. После исполнения гимна «Легендарный Севастополь», выпускники прощались с Боевым знаменем. Церемония завершилась прохождением курсантских рот и офицеров училища.

33444555

Этот год для Нахимовского училища богат на события. Только недавно, в апреле, крымчане отмечали 80-летие училища. Тогда в торжественном митинге принимали участие заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и лично глава Республики Крым Сергей Аксенов. В тот день заложили и памятную аллею выпускников. Да, училищу есть, кем гордиться…

Сергей Аксёнов поздравил нахимовцев: «На вас сегодня держится обороноспособность нашей страны. Уверен, вы справитесь со всеми задачами, которые ставит перед нами Президент, оправдаете доверие россиян. С праздником Вас! Да здравствует Россия! Да здравствует Черноморский флот Российской Федерации!».

За 80 лет здесь подготовили порядка 16 тысяч морских офицеров, в числе которых 15 Героев Советского союза и пятеро – Герои Российской Федерации. Во времена украинского хозяйствования военно-морским офицерам приходилось выживать. Выпускники 1992 года даже не смогли получить дипломы: руководство ВУЗа отказалось их выдать.

Украина почти расправилась с наследием Российской империи и советской эпохи, грабительски относясь к полуострову и крымчанам. Впрочем, в итоге Киев получил то, что заслужил. Крымчане отказались оставаться в стране, что плевала на них долгие годы.

Не обошлось и без радости и гордости родительской в этот день. Даже романтика присутствовала: молодой офицер сделал предложение руки и сердца своей избраннице, преклонив колено и подарив букет красных роз. Быть вместе и в горе, и в радости… Нелегка служба российского офицера, но они справятся с этим вместе.

rozyrozy-1

Да, референдум 2014 год расставил все по своим местам. И вот сегодня такой торжественный день: молодые ребята исполняют свои мечты. Им не стоит опасаться за будущее, ведь они нужны флоту России и желают служить своей стране и своему народу. Достойное желание и настоящая мужская работа. Пожелаем им удачи и легких морских дорог!

Метки: возвращение крыма на родину, крым, крым / россия, Нахимов, флот, черное море
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 ноября 2015
...(ФАТФ) Син Чже Юном, сообщает ТАСС. В..., без возможности перебрасывать пополнения, продукты питания, оружие... мы», «Будет нашим Крым», «Урал вернется», «...Исламское государство) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. К оглавлению...
«Кто ты, «Стрелок»?»
... же закончилась. Потому что когда ЮНА вышла, сербы не смогли организоваться... были серьёзные, израсходовали много, а пополнения не поступало. Это всё было... приобретение, бриллиант в короне Российской империи. А один Крым, отрезанный перешейками враждебным...
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
...молодёжи, собрав группу активистов «Республики юных забайкальцев» (sic!).  В ноябре ...уволенный за сравнение действий российских властей в отношении Крыма с присоединением Австрии...умнейшими людьми России и мира, пополнении своих дружеских связей, встрече с...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
... и автономной республике Крым большая часть населения ...Помянутое выше нравоучительное заявление российского МИДа относительно очевидных изъянов...приносил потери, а пополнения не было…Где же...юридической незащищенности, делает юные существа готовыми жертвами для...
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 февраля 2015
...Белгородскую область, мы живы, в Крым тоже передайте, выжили мы, ... порядок войск и их пополнения и фиксации текущих достижений,... 88 лет. Будучи совсем юным и прибавив себе возраст,...в поддержке ополченцев вооружениями. «Российские силы и ополченцы имеют ...
Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2015
...: rusvesna.su Захарченко в российский День единства пожелал народу Донбасса... вышла на связь с юными жителями ДНР из немецкого ...по звонкам в Россию, по пополнению счета, по тарификации услуг.... знакомой нам ситуации (минус Крым и Донбасс), которая обусловлена...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>