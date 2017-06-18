Крым: юное пополнение российского флота получило погоны и кортики

Сегодня в Крыму, в городе Севастополь, прошла торжественная церемония: выпускникам Нахимовского училища командование Черноморского флота вручило погоны и кортики. Молодые офицеры и мичманы получили путевку в жизнь. Небольшой отпуск, свидание с родными, и вперед, к новым берегам.

45 офицеров и 56 мичманов отправятся для прохождения службы в разные концы нашей страны: к берегам Камчатки и на Каспий, а кто-то останется в Крыму. Службу на гвардейском ракетном крейсере «Москва», флагмане Черноморского флота, многие из них считают большой удачей. Этот выпуск стал крупнейшим с 2014 года. Нахимовское училище тогда буквально возродилось к жизни. Что и говорить, учиться здесь престижно.

Церемония началась с общего построения личного состава, вынесения государственного флага России и боевого знамени Нахимовского училища, возложения венков к мемориалу погибших во время Великой отечественной войны преподавателей и курсантов. После исполнения гимна «Легендарный Севастополь», выпускники прощались с Боевым знаменем. Церемония завершилась прохождением курсантских рот и офицеров училища.

Этот год для Нахимовского училища богат на события. Только недавно, в апреле, крымчане отмечали 80-летие училища. Тогда в торжественном митинге принимали участие заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и лично глава Республики Крым Сергей Аксенов. В тот день заложили и памятную аллею выпускников. Да, училищу есть, кем гордиться…

Сергей Аксёнов поздравил нахимовцев: «На вас сегодня держится обороноспособность нашей страны. Уверен, вы справитесь со всеми задачами, которые ставит перед нами Президент, оправдаете доверие россиян. С праздником Вас! Да здравствует Россия! Да здравствует Черноморский флот Российской Федерации!».

За 80 лет здесь подготовили порядка 16 тысяч морских офицеров, в числе которых 15 Героев Советского союза и пятеро – Герои Российской Федерации. Во времена украинского хозяйствования военно-морским офицерам приходилось выживать. Выпускники 1992 года даже не смогли получить дипломы: руководство ВУЗа отказалось их выдать.

Украина почти расправилась с наследием Российской империи и советской эпохи, грабительски относясь к полуострову и крымчанам. Впрочем, в итоге Киев получил то, что заслужил. Крымчане отказались оставаться в стране, что плевала на них долгие годы.

Не обошлось и без радости и гордости родительской в этот день. Даже романтика присутствовала: молодой офицер сделал предложение руки и сердца своей избраннице, преклонив колено и подарив букет красных роз. Быть вместе и в горе, и в радости… Нелегка служба российского офицера, но они справятся с этим вместе.

Да, референдум 2014 год расставил все по своим местам. И вот сегодня такой торжественный день: молодые ребята исполняют свои мечты. Им не стоит опасаться за будущее, ведь они нужны флоту России и желают служить своей стране и своему народу. Достойное желание и настоящая мужская работа. Пожелаем им удачи и легких морских дорог!