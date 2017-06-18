Климкин размечтался о слиянии с НАТО: спустите карлика на землю

Украинские министры продолжают радовать нас своими заявлениями, предположениями и мечтами. И почему бы не помечтать о том же НАТО, к примеру, заговорив зубы о собственной значимости и боеготовности? «Україна — понад усе!» и все в таком духе, но в расчете на Европу?

Вот и глава МИД Украины Павел Климкин поделился вчера своими фантазиями в интервью немецкому изданию Profil. НАТО, оказывается, теперь и сам черт не страшен, ведь с Украиной проще готовиться к новым вызовам. Тактика, выносливость и боеготовность ВСУ - вот чему стоит поучиться на Западе.

Громкое заявление, а на деле пшик, как отметил российский военный эксперт Иван Коновалов. Тут даже смеяться грешно над убогим. Вне компетенции Климкина делать заявления подобного рода. Он и представления не имеет о специфике вооруженных сил в целом и о возможностях украинской армии в частности. Степан Полторак, министр обороны, скромно промолчал, проявив благоразумие, а глава МИД решил похвалиться на пустом месте?

Да и о какой тактике ВСУ может идти речь, если она провальная? Проиграли везде, где только могли и все, что могли. Повышение боеготовности ВСУ тоже не заслуга украинского руководства, а следствие перевооружения армии за счет западного финансирования, пусть и в весьма ограниченных объемах, да инструктажа иностранных специалистов. И кто кого учит даже спорить не стоит: бойцам ВСУ вдалбливают элементарные боевые навыки.

Нет, в речи Климкина каждая буква – это откровение, в первую очередь, для самих украинских военнослужащих. Зачем им проходить инструктаж у американцев и европейцев, когда они и сами их могут научить и поднять боевой дух? Проблема в том, что Климкин забыл упомянуть о любимой присказке киевского руководства о тысячах «российских танках» на Донбассе. Почему боевые хлопцы с ними до сих пор еще не справились?

Вероятно, боевой дух не настолько боевой или готовятся к новым вызовам для НАТО и просто времени не хватило? Ах, нет, они заняты тем, что продолжают нарушать режим перемирия на Донбассе. Как сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин, за прошедшие сутки на одном только Донецком направлении по районам 13 населенных пунктов ВСУ выпустили 91 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 мм, 53 танковых снаряда, 132 мины калибром 82 мм и 160 мин калибром 120 мм.

Да уж, «закаленные» бойцы, про тактику и говорить не стоит. Воевать с мирным населением они всегда рады, а выступить против обученных ополченцев - кишка тонка. Только вчера бойцы ЛНР отбили ряд позиций ВСУ без единого выстрела.

Боевым духом, на который питает надежды Климкин, там и не пахло: морально-психологическое состояние бойцов ВСУ находится на низком уровне. Повальное пьянство в рядах ВСУ, самоустранение командного состава от руководства подчиненными и дезертирство из армии говорит не в пользу мечтаний Климкина.

Остается только пожелать натовскому руководству зарядиться той же бодростью духа и «поднять» профессиональный уровень до уровня ВСУ. В этом случае большая часть мира вздохнула бы свободно, наблюдая за копошением «хероев» в своих помоях. Но для Альянса Украина так и останется «пушечным мясом», годным только для исполнения примитивных приказов. Более сложные задания она уже успешно провалила.